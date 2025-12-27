Шансы Ринкевича на второй президентский срок: многое решится в следующем году
До президентских выборов осталось менее двух лет — полномочия Эдгара Ринкевича истекают в 2027 году. Его перспективы на второй срок станут понятны лишь после парламентских выборов 2026 года, считает политолог Юрис Розенвалдс.
По словам Юриса Розенвалдса, Ринкевич по своим взглядам ближе к партии «Новое Единство», из которой он вышел. Однако президент должен быть «где-то посередине», а можно ли сейчас назвать «Новое Единство» центристской силой — вопрос открытый, сообщает LSM+. Розенвалдс связывает будущее Ринкевича с событиями вокруг Стамбульской конвенции. То, что произошло этой осенью в Сейме, политолог называет «взрывом политиканства и, не боюсь этого слова, мракобесия». Президент вмешался в ситуацию, и результат — пусть и промежуточный — виден.
Но главное, по мнению Розенвалдса, — реакция общества. Он сам был на митинге в защиту конвенции и отмечает: большинство участников составляла молодежь. «У меня есть надежда, что какая-то часть этих молодых людей, которые раньше говорили, что политика их не интересует, теперь ощутили: если так пойдет дальше, защитники традиционных ценностей заведут нас туда, где мы не хотим оказаться. Пора политикой поинтересоваться», — говорит политолог.
Если эта часть общества придет на выборы в Сейм, расклад сил может измениться. И тогда станет понятно, какие перспективы у действующего президента.