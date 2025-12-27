"Это не болезнь пожилых": что все чаще выявляют у жителей Латвии до 40 лет

Затрагивая серьезные заболевания нижней части тела, в программе TV24 «Dr. Apinis» Андрис Гардовскис, профессор РСУ и проктолог, отметил, что существует стигма: колоректальная онкология считается болезнью пожилых людей. Однако сейчас наблюдается тенденция, что ею все чаще заболевают люди моложе 40 лет. «Не случайно колоноскопии начинают проводить во все более раннем возрасте. Довольно часто тогда и выявляется онкология — рак толстой или прямой кишки, хотя первично пациенты жаловались, например, на геморрой».