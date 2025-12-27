"Это не болезнь пожилых": что все чаще выявляют у жителей Латвии до 40 лет
Рак толстой и прямой кишки все чаще выявляют у людей младше 40 лет — и нередко он маскируется под «обычные» жалобы вроде геморроя. Проктолог, профессор РСУ Андрис Гардовскис предупреждает: самолечение и позднее обращение к врачу могут привести к тому, что болезнь обнаружат уже на стадии метастазов, когда остается только паллиативная помощь.
Затрагивая серьезные заболевания нижней части тела, в программе TV24 «Dr. Apinis» Андрис Гардовскис, профессор РСУ и проктолог, отметил, что существует стигма: колоректальная онкология считается болезнью пожилых людей. Однако сейчас наблюдается тенденция, что ею все чаще заболевают люди моложе 40 лет. «Не случайно колоноскопии начинают проводить во все более раннем возрасте. Довольно часто тогда и выявляется онкология — рак толстой или прямой кишки, хотя первично пациенты жаловались, например, на геморрой».
При выявлении одного из таких заболеваний берут биопсию — образцы ткани, чтобы подтвердить диагноз. В случае прямой кишки также делают магнитно-резонансную томографию, чтобы определить, насколько глубоко опухоль затронула стенку кишки и вовлечены ли лимфоузлы. Дополнительно выполняют компьютерную томографию брюшной полости, а также легких и печени, чтобы убедиться, что нет метастазов. Затем проводится так называемый онкоконсилиум, где решают дальнейшую тактику лечения — хирургия или лучевая терапия.
Гардовскис также приводит случаи, когда пациенты иногда поступают в больницу с распространенным метастатическим раком толстой кишки, который «как геморрой» лечила соседка или местная аптекарша. Тогда помочь уже невозможно, и остается только паллиативное лечение — таких случаев, к сожалению, в нашей стране много.