Вслед за Францией экзамен для иностранцев вводит и Финляндия
Финляндия планирует ввести тест на получение гражданства в рамках более широкой реформы законодательства о гражданстве, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Предложение предусматривает, что знание финского общества и гражданских принципов станет формальным требованием для получения гражданства. Проект закона направлен на общественное обсуждение.
Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что цель инициативы заключается в усилении стандартов интеграции. По ее словам, гражданство уже сейчас требует достаточного срока проживания, финансовой самостоятельности и отсутствия судимостей. Новый тест, отметила Рантанен, укрепляет принцип, согласно которому гражданство должно предоставляться только тем, кто успешно интегрировался и понимает ценности финского общества.
Тест будет оценивать знания заявителей о законах Финляндии, демократической системе, правах человека и культурном наследии страны. Экзамен будет проводиться в электронном формате на финском или шведском языке.
От прохождения теста будут освобождены лица, сдавшие выпускной экзамен средней школы на финском или шведском языке, а также те, кто получил высшее образование на одном из этих языков.
Темы экзамена будут включать работу государственных институтов, индивидуальные права и обязанности, равенство и конституционные ценности Финляндии.
Планируется, что экзамен вступит в силу с начала 2027 года одновременно с изменениями в законе о гражданстве.
Введение теста является частью трехэтапного ужесточения критериев получения гражданства. Ранее реформы уже включали увеличение минимального срока проживания, а также более строгие проверки доходов и благонадежности заявителей.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 января 2026 года во Франции будут действовать новые требования для иностранцев, которые планируют получить долгосрочное разрешение на проживание или гражданство. Одно из требований - сдача гражданского экзамена (l'examen civique).