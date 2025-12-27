Вслед за Францией экзамен для иностранцев вводит и Финляндия

Министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что цель инициативы заключается в усилении стандартов интеграции. По ее словам, гражданство уже сейчас требует достаточного срока проживания, финансовой самостоятельности и отсутствия судимостей. Новый тест, отметила Рантанен, укрепляет принцип, согласно которому гражданство должно предоставляться только тем, кто успешно интегрировался и понимает ценности финского общества.