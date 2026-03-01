Граждане каких стран чаще всего подвергают риску латвийцев? Раскрываем статистику
Согласно статистике, предоставленной Государственной полицией Латвии, граждане третьих стран часто участвуют в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии, в которых получают травмы жители страны.
В 2023 году иностранные граждане участвовали в 1999 ДТП, в 2024 году число снизилось до 1906 происшествий, а в 2025 году было зарегистрировано 1815 ДТП.
Чаще всего в авариях, в которых пострадали жители Латвии, участвовали граждане Индии, Узбекистана и Пакистана.
В 2023 году граждане Индии были вовлечены в 134 ДТП, в 2024 году — в 132, а в 2025 году этот показатель вырос до 146. Граждане Узбекистана участвовали в 152 ДТП в 2023 году, однако к 2025 году их число сократилось до 97. Граждане Пакистана в 2023 году были участниками 15 ДТП, а в 2025 году этот показатель увеличился до 34.
Также следует отметить, что Азербайджан, Казахстан и Турция — страны, граждане которых нередко участвуют в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии, создавая угрозу для местных жителей.
Эта статистика свидетельствует о том, что граждане третьих стран играют заметную роль в сфере безопасности дорожного движения в Латвии. Государственная полиция Латвии продолжает отслеживать эти данные и искать решения для сокращения числа аварий, в которых страдают жители страны, а также для повышения общей безопасности дорожного движения.