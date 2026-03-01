Граждане каких стран чаще всего подвергают риску латвийцев? Раскрываем статистику

В 2023 году граждане Индии были вовлечены в 134 ДТП, в 2024 году — в 132, а в 2025 году этот показатель вырос до 146. Граждане Узбекистана участвовали в 152 ДТП в 2023 году, однако к 2025 году их число сократилось до 97. Граждане Пакистана в 2023 году были участниками 15 ДТП, а в 2025 году этот показатель увеличился до 34.