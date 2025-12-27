Власти добились своего: использование наличных в Латвии - одно из самых низких в еврозоне
Борьба латвийских властей с оборотом наличных денег привела к тому, что Латвия теперь ходит в лидерах еврозоны по объему электронных расчетов.
Как сообщает Euronews, доля наличных платежей в точке продажи (POS) в еврозоне постепенно снижается. Число наличных транзакций сократилось на 27 процентных пунктов, с 79% в 2016 году до 52% в 2024-м. За тот же период доля наличных в объёме платежей уменьшилась на 15 пунктов: с 54% до 39%.
В 2024 году немного больше половины всех операций в еврозоне (52%) оплачивались наличными.
С точки зрения объема платежей, то есть их общей стоимости, доля наличных в платежах составляет 39% всех платежей в еврозоне. Национальные доли варьируются от 17% в Нидерландах до 59% в Литве. Таким образом, Литва - страна, где до сих пор обожают наличность, предпочитая платить по старинке - банкнотами и монетами.
В Латвии же картина совершенно иная - только 36% объема платежей приходится на наличность. Лишь в Бельгии (35%), Франции (34%), Германии (30%), Люксембурге (29%), Финляндии (28%) и Нидерландах (17%) наличные используют в еще меньших объемах.
А как же продвинутые эстонцы, все такие из себя электронно-интернетные? И они, о ужас, используют наличку больше, чем в Латвии - 39% от объема всех платежей.
Профессор бизнеса Олив Маккарти из Университетского колледжа Корк отметила, что существует множество объяснений межстрановых различий в использовании наличных, связанных с социальными, экономическими и культурными факторами.
«Среди причин можно назвать различный уровень принятия наличных, скорость цифрового внедрения и опасения по поводу конфиденциальности цифровых платежей, среди прочего», сказала она Euronews Business.
