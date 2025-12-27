Власти добились своего: использование наличных в Латвии - одно из самых низких в еврозоне

С точки зрения объема платежей, то есть их общей стоимости, доля наличных в платежах составляет 39% всех платежей в еврозоне. Национальные доли варьируются от 17% в Нидерландах до 59% в Литве. Таким образом, Литва - страна, где до сих пор обожают наличность, предпочитая платить по старинке - банкнотами и монетами.