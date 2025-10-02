Латвийцы взволнованы - что будет с наличными деньгами? Банк Латвии дал разъяснения
Янис Блумс, руководитель Управления денежного обращения Банка Латвии, прокомментировал сообщения, вызвавшие беспокойство общества в отношении будущего наличных денег.
В этом году Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил конкурс на дизайн будущих евро-банкнот, пригласив к участию дизайнеров и художников, проживающих в Европейском союзе. Прием заявок завершился в августе, а уже в октябре будут выбраны художники, которых пригласят к разработке новых банкнот. Конкурс завершится в июне 2026 года, после чего ЕЦБ проведет опрос общественного мнения, чтобы узнать, какой дизайн, выбранный для финального этапа, больше всего нравится жителям.
"Это очень важная новость в сфере наличных денег, подтверждающая готовность Банка Латвии и ЕЦБ не только сохранять наличные деньги, но и развивать этот платежный инструмент, делая его еще более доступным и безопасным", - указывает Янис Блумс.
"Геополитическая ситуация подчеркивает значение наличных с точки зрения экономической безопасности. Поэтому особенно важно развеять общественные опасения по поводу будущего наличных. В последние месяцы в СМИ и социальных сетях звучали сообщения, вызывавшие беспокойство общества в отношении их будущего", - добавляет он.
Представитель БЛ также отметил, что цифровой евро не задуман для замены наличных денег, а, наоборот, для расширения выбора как для предпринимателей, так и для жителей в целом. По сути, это будет новый вид денег с преимуществами, которые сегодня присущи наличным. И это вовсе не означает, что людям, предпочитающим именно наличные, придется менять привычки.
"Наличные были, есть и будут — пока они востребованы обществом".
"Жители Латвии также смогут повлиять на то, как будут выглядеть наши будущие деньги — банкноты евро третьей серии. Следите за информацией Банка Латвии и ЕЦБ, чтобы в 2026 году не пропустить опрос по выбору дизайна новых банкнот. Каждый голос имеет значение!", - сообщает представитель БЛ.
