Латвийцы взволнованы - что будет с наличными деньгами? Банк Латвии дал разъяснения

В этом году Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил конкурс на дизайн будущих евро-банкнот, пригласив к участию дизайнеров и художников, проживающих в Европейском союзе. Прием заявок завершился в августе, а уже в октябре будут выбраны художники, которых пригласят к разработке новых банкнот. Конкурс завершится в июне 2026 года, после чего ЕЦБ проведет опрос общественного мнения, чтобы узнать, какой дизайн, выбранный для финального этапа, больше всего нравится жителям.