Мошенники придумали новый трюк: люди сами отправляют им свои деньги
фото: Shutterstock
Аварии и происшествия

Отдел новостей

Otkrito.lv

Эстонское издание Postimees сообщает об очередной жертве мошенников: на этот раз 53-летний житель Хаапсалу сам отправил деньги злоумышленникам.

В пересказе газеты история такая. Жителю Хаапсалу позвонили злоумышленники и объяснили, что все имеющиеся у него наличные необходимо задекларировать, но для этого деньги нужно отправить в Европейский центральный банк. Потерпевший, не подозревая обмана, отправил через почтовый автомат 3000 евро.

В этой связи издание напоминает, что настоящие работники государственных, муниципальных служб, больниц и даже работники частных компаний - банков, коммунальных и коммуникационных служб - не станут просить личные данные, пароли, просить авторизоваться или прислать деньги.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что активизировался новый вид мошенничества: пенсионер из Даугавпилса лишился 91 000 евро.

