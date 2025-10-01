Берегите свои деньги!
Аварии и происшествия
Сегодня 20:19
Мошенники придумали новый трюк: люди сами отправляют им свои деньги
Эстонское издание Postimees сообщает об очередной жертве мошенников: на этот раз 53-летний житель Хаапсалу сам отправил деньги злоумышленникам.
В пересказе газеты история такая. Жителю Хаапсалу позвонили злоумышленники и объяснили, что все имеющиеся у него наличные необходимо задекларировать, но для этого деньги нужно отправить в Европейский центральный банк. Потерпевший, не подозревая обмана, отправил через почтовый автомат 3000 евро.
В этой связи издание напоминает, что настоящие работники государственных, муниципальных служб, больниц и даже работники частных компаний - банков, коммунальных и коммуникационных служб - не станут просить личные данные, пароли, просить авторизоваться или прислать деньги.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что активизировался новый вид мошенничества: пенсионер из Даугавпилса лишился 91 000 евро.