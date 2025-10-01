Мошенники придумали новый трюк: люди сами отправляют им свои деньги

В пересказе газеты история такая. Жителю Хаапсалу позвонили злоумышленники и объяснили, что все имеющиеся у него наличные необходимо задекларировать, но для этого деньги нужно отправить в Европейский центральный банк. Потерпевший, не подозревая обмана, отправил через почтовый автомат 3000 евро.