Ученые предупреждают об опасности голубей - они являются источником опасных инфекций
Исследования показали: свежий и высохший помет городских птиц, особенно голубей, содержит опасные дрожжевые микроорганизмы. Они способны вызывать инфекции у детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Свежий и даже высохший помет городских птиц, особенно голубей, может представлять серьезную опасность для здоровья человека. Исследования, проведенные с анализом образцов от нескольких распространенных видов птиц, показали: экскременты содержат дрожжевые микроорганизмы, способные вызывать инфекции, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.
В рамках анализа ученые изучили свежие и сухие образцы помета от голубей, скворцов, воробьев, синиц и трясогузок. Всего было выделено более шести сотен дрожжевых штаммов, относящихся к девяти видам. Среди них — представители рода Candida, часть которых входит в категорию особо опасных патогенов, способных вызывать широкий спектр заболеваний у человека.
Наиболее разнообразный набор потенциально патогенных дрожжей был обнаружен в помете голубей. Это связывают с особенностями их рациона: городские птицы часто питаются пищевыми отходами, что способствует развитию богатой микрофлоры. В числе выявленных организмов встречаются виды, способные передаваться человеку и вызывать тяжелые инфекции.
Риск представляет не только свежий помет. Высохшие экскременты могут сохранять дрожжевые микроорганизмы на протяжении длительного времени. При этом частицы сухого помета легко разносятся по городской среде и могут быть перенесены на обуви в жилые помещения, детские учреждения или медицинские организации. Хотя разнообразие патогенных дрожжей в высохших образцах ниже, сами микроорганизмы сохраняют способность вызывать заболевания при попадании в организм.
Специалисты дают несколько ключевых рекомендаций:
- избегать любого контакта с птичьим пометом;
- не позволять детям играть в местах массового скопления голубей;
- тщательно мыть руки после прогулок, особенно в парках и дворах;
- не кормить городских птиц, чтобы не провоцировать их концентрацию в местах отдыха;
- следить за чистотой обуви, особенно при возвращении в дом или детские помещения.