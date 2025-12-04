Ученые предупреждают об опасности голубей - они являются источником опасных инфекций

Риск представляет не только свежий помет. Высохшие экскременты могут сохранять дрожжевые микроорганизмы на протяжении длительного времени. При этом частицы сухого помета легко разносятся по городской среде и могут быть перенесены на обуви в жилые помещения, детские учреждения или медицинские организации. Хотя разнообразие патогенных дрожжей в высохших образцах ниже, сами микроорганизмы сохраняют способность вызывать заболевания при попадании в организм.