Старение кожи начинается уже в 25 лет: дерматологи объясняют, что мы делаем не так каждый день
В современном мире то, как мы выглядим, очень важно. Опрос показал, что для 92% внешний вид кожи важен для самочувствия, а 74% признаются, что чувствуют давление стандартов красоты — при том, что почти половина взрослых в Европе каждый год сталкивается с дерматологическими проблемами.
Эксперты едины во мнении: ежедневные привычки сильно влияют на скорость старения кожи, и ухаживать за ней правильно нужно начинать уже в молодости. Дерматолог Анна Берзиня подчёркивает, что первые процессы старения запускаются примерно в 25 лет: клеточная регенерация замедляется, выработка коллагена ежегодно уменьшается на 1%, снижается уровень эластина, кожа становится суше, тоньше и чувствительнее к солнцу. Постепенно появляются первые морщины, уменьшается плотность кожи, возникают тусклость и неровный тон, а затем — более глубокие изменения: потеря объёма, деформация контуров и выраженные морщины.
На развитие этих признаков влияют внешние и внутренние факторы. К важнейшим внешним факторам относятся:
- воздействие ультрафиолетовых лучей (главная причина фотостарения),
- хронический стресс,
- недостаток сна,
- курение,
- несбалансированное питание и недостаточное потребление воды,
- загрязнение окружающей среды,
- агрессивный уход за кожей или использование неподходящих средств.
Среди внутренних факторов значимый эффект имеют генетика, гормональные изменения, возрастное замедление метаболизма и уменьшение плотности подкожных тканей. Современные исследования выделяют также эпигенетику — механизмы, влияющие на активность наших генов — как ключевой фактор, определяющий старение кожи.
Эксперты подчёркивают, что правильная последовательная рутина, SPF-защита, мягкое очищение, активные компоненты (антиоксиданты, пептиды, арктиин, эпицеллин), сбалансированное питание и осознанное управление стрессом — это те инструменты, которые позволяют значительно замедлить старение и сохранить кожу здоровой, упругой и сияющей на долгие годы.
«Чтобы в будущем избежать агрессивных или инвазивных процедур, важно вовремя начать заботиться о коже и выбирать средства с доказанно эффективными активными ингредиентами. Антиоксиданты защищают клетки от оксидативного стресса и замедляют процессы, из-за которых кожа теряет плотность и здоровое сияние. Арктиин — природный экстракт лопуха — стимулирует обновление клеток и укрепляет зрелую, тонкую кожу. Растительные пептиды поддерживают структуру дермы, делая её более упругой и эластичной. При регулярном использовании эти компоненты помогают значительно замедлить видимые признаки старения. Чем раньше мы начинаем формировать осознанную рутину ухода, тем дольше кожа сохраняет здоровье и устойчивость к внешним факторам», — объясняет представитель Eucerin Юргита Черняускайте-Макаренко.