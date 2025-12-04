Старение кожи начинается уже в 25 лет: дерматологи объясняют, что мы делаем не так каждый день

«Чтобы в будущем избежать агрессивных или инвазивных процедур, важно вовремя начать заботиться о коже и выбирать средства с доказанно эффективными активными ингредиентами. Антиоксиданты защищают клетки от оксидативного стресса и замедляют процессы, из-за которых кожа теряет плотность и здоровое сияние. Арктиин — природный экстракт лопуха — стимулирует обновление клеток и укрепляет зрелую, тонкую кожу. Растительные пептиды поддерживают структуру дермы, делая её более упругой и эластичной. При регулярном использовании эти компоненты помогают значительно замедлить видимые признаки старения. Чем раньше мы начинаем формировать осознанную рутину ухода, тем дольше кожа сохраняет здоровье и устойчивость к внешним факторам», — объясняет представитель Eucerin Юргита Черняускайте-Макаренко.