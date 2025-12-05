Кашель зимой: действительно ли сиропы помогают, или мед с лимоном не хуже?
Зимой знакомые звуки кашля — сухого, «щекочущего», грудного и влажного — заполняют дома, офисы и общественный транспорт. Многие тянутся за сиропами от кашля в надежде на облегчение. Но действительно ли такие лекарства работают? Или домашние средства вроде меда с лимоном не хуже?
Профессор респираторной медицины Манчестерского университета Джеки Смит и доктор Ниса Аслам объясняют, что на самом деле стоит за кашлем и его лечением.
Что такое кашель и откуда он берется
Кашель — это естественный защитный рефлекс. Когда нервные окончания в дыхательных путях «замечают» раздражитель — слизь, пыль, дым или микробы, — мозг запускает резкий выдох, чтобы очистить дыхательные пути. В среднем здоровый человек кашляет около 18,6 раза в день, но при болезни это число может вырасти до 275 раз.
Вопреки распространенному мнению, кашель и боль в горле вызывает не холодная погода и не сон с мокрой головой. Чаще всего причина — вирусы (простуда, грипп, Covid), бактерии (например, пневмония или стрептококк), аллергены, загрязненный воздух или даже кислотный рефлюкс.
Основные виды кашля
Сухой кашель. Ощущается как зуд или раздражение в горле, без отхождения мокроты. Часто связан с вирусной инфекцией (простуда, грипп) или раздражителями (дым, выхлопы, пыль). Лучше всего помогают препараты, подавляющие кашлевой рефлекс, особенно на ночь.
«Щекочущий» кашель. По сути разновидность сухого кашля с постоянным «першением» в горле. Чаще связан с воспалением дыхательных путей, аллергией или слишком сухим воздухом. Подавляющие средства могут уменьшать раздражение.
Грудной кашель. Сопровождается выработкой слизи, помогает «расчистить» легкие и бронхи, часто наблюдается при бронхите и других инфекциях. В таких случаях используют отхаркивающие средства — они должны разжижать мокроту и облегчать ее выведение.
Влажный кашель. Тоже сопровождается мокротой или слизью, нередко связан с инфекцией нижних дыхательных путей или стеканием слизи из носоглотки (постназальный синдром). Рекомендуются отхаркивающие препараты.
Коклюш. Заразная бактериальная инфекция с приступообразным кашлем и характерным «свистящим» вдохом. Требует срочного обращения к врачу и лечения антибиотиками.
Хронический кашель. Длится более восьми недель и может говорить о хронических заболеваниях (астма, ХОБЛ и др.). Обязательно требует медицинского обследования.
Как работают лекарства от кашля
Большинство средств от кашля можно условно разделить на три группы:
- Препараты, подавляющие кашель (супрессанты). Действуют на «кашлевой центр» в мозге и уменьшают сам рефлекс. Полезны, если кашель мешает спать или становится навязчивым.
- Отхаркивающие средства. Должны разжижать и «разрыхлять» слизь, облегчая ее выведение из дыхательных путей.
- Комбинированные препараты. Могут содержать и супрессанты, и отхаркивающие, а также дополнительные компоненты — противозастойные (деконгестанты), антигистаминные или обезболивающие.
Фармацевт может подсказать, какие безрецептурные препараты лучше подходят под конкретные симптомы.
«Свои» сиропы работают не хуже брендов
Большинство кашлей связано с обычной простудой, которая должна «отработать свое» естественным образом. Лекарства от кашля не лечат сам вирус, но могут смягчать горло и уменьшать раздражение, провоцирующее кашель.
При сухом кашле помогают бальзамы и сиропы на основе глицерина или подобных компонентов — они покрывают слизистую горла и защищают ее от пересыхания. Профессор Смит отмечает, что более дешевые сиропы местных марок действуют не хуже раскрученных брендов. Важно следить за содержанием сахара: людям, ограничивающим сахара, лучше выбирать безсахарные варианты.
Активные вещества вроде декстрометорфана позиционируются как средства, подавляющие кашлевой рефлекс, но в реальности эффект довольно ограничен. При этом крайне важно соблюдать дозировку: декстрометорфан может вызывать привыкание при неправильном использовании. Левоментол, содержащийся в некоторых сиропах от грудного кашля, дает охлаждающее ощущение и просто маскирует раздражение в горле.
Вода, время и терпение
При грудном кашле мокрота часто густая, есть ощущение тяжести в груди, иногда присоединяются вторичные инфекции (бронхит, синусит). Сиропы с гвайфенезином, которые якобы «разжижают» мокроту, не имеют убедительной доказательной базы. Седативные антигистаминные (например, дифенгидрамин) могут помочь заснуть, но сам кашель не лечат. То же касается и ряда растительных экстрактов (чабрец, морской лук): доказательств эффективности немного.
Лучшее, что можно сделать, — пить достаточно жидкости, отдыхать, использовать леденцы от горла, которые стимулируют глотание и временно уменьшают частоту кашлевых толчков. В большинстве случаев грудной кашель проходит самостоятельно в течение нескольких недель, без антибиотиков.
Мед и лимон: «бабушкино средство», которое не зря пережило поколения
Теплый напиток из меда и лимона способен успокоить сухой кашель не хуже многих безрецептурных сиропов. Мед покрывает слизистую горла и может обладать легким антибактериальным эффектом, лимон добавляет витамин C и помогает разжижать слизь.
Обзор исследований показал, что мед может быть полезен детям старше года при кашле и симптомах простуды. Доктор Аслам также рекомендует медово-лимонные напитки при боли в горле, отмечая их смягчающее и увлажняющее действие.
Натуральные средства, о которых стоит знать
- Полоскание горла соленой водой. Помогает уменьшить отек слизистой и убрать лишнюю слизь.
- Ингаляция паром. Может временно успокоить раздраженные дыхательные пути и немного разжижить слизь, но эффект кратковременный.
- Чай с мятой. Ментол действует как мягкий природный деконгестант и может облегчать легкие симптомы.
- Фитосиропы. Содержат растительные экстракты и эфирные масла, которые заявлены как смягчающие и увлажняющие слизистые (но доказательная база здесь тоже ограниченная).
Кашлять нужно — но важно знать, когда к врачу
Кашель нужен организму, чтобы очищать дыхательные пути от слизи. Если мокроты много, ее можно и сплевывать — так иногда становится легче, но проглатывание слизи не опасно: желудок ее просто переработает.
Тревожные признаки: темно-коричневая мокрота или прожилки крови — в этих случаях обязательно нужно показаться врачу.
В большинстве случаев грудной кашель проходит в течение нескольких недель без антибиотиков. Но если кашель держится дольше трех недель, усиливается или сопровождается другими симптомами — необъяснимой потерей веса, ночной потливостью, лихорадкой, затрудненным глотанием или постоянной осиплостью — нужно как можно скорее обратиться к терапевту.