Кашель зимой: действительно ли сиропы помогают, или мед с лимоном не хуже?

Кашель — это естественный защитный рефлекс. Когда нервные окончания в дыхательных путях «замечают» раздражитель — слизь, пыль, дым или микробы, — мозг запускает резкий выдох, чтобы очистить дыхательные пути. В среднем здоровый человек кашляет около 18,6 раза в день, но при болезни это число может вырасти до 275 раз.