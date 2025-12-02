От кресла у стоматолога к лечению депрессии: ученые проверили, как "веселящий газ" влияет на настроение
Закись азота — более известная как «веселящий газ» — может обеспечивать быстрое, но кратковременное облегчение при тяжелой или лекарственно-устойчивой депрессии. К такому выводу пришли авторы крупного анализа, проведенного под руководством Бирмингемского университета (Великобритания).
В обзоре собраны самые надежные на сегодняшний день клинические данные о том, как медицински контролируемое применение закиси азота (N₂O) влияет на взрослых с большим депрессивным расстройством и лекарственно-устойчивой депрессией.
Лекарственно-устойчивую депрессию обычно диагностируют в тех случаях, когда два стандартных антидепрессанта не дают существенного эффекта — по данным предыдущих исследований, такая ситуация наблюдается почти у половины пациентов в Великобритании.
Хотя закись азота уже давно используется как анальгетик в медицине, несколько небольших исследований изучали ее потенциал как быстродействующего антидепрессанта.
Анализ, опубликованный в журнале eBioMedicine, показал, что одна процедура ингаляции 50-процентной закиси азота приводит к значительному снижению выраженности симптомов депрессии в течение 24 часов. Однако этот эффект, как правило, ослабевает в течение недели.
В то же время повторные процедуры, по-видимому, дают более устойчивое общее улучшение. Это напоминает данные по кетамину — еще одному быстродействующему препарату, который, как считается, воздействует на аналогичные глутаматные пути в мозге.
«Депрессия — крайне изнуряющее заболевание, и ситуацию усугубляет тот факт, что почти в половине случаев антидепрессанты не оказывают существенного эффекта, — говорит Киранпрем Гилл, соискатель степени PhD в Бирмингемском университете и первый автор работы. — Это исследование объединяет максимально качественные доказательства того, что закись азота способна обеспечивать быстрые и клинически значимые краткосрочные улучшения у пациентов с тяжелой депрессией».
По ее словам, закись азота может войти в «новое поколение быстродействующих методов лечения», однако необходимы более крупные исследования, чтобы определить безопасные и воспроизводимые схемы дозирования.
Согласно результатам анализа, такие побочные эффекты, как тошнота, головокружение и головная боль, встречались достаточно часто, особенно при более высоких дозах, но обычно были кратковременными. Никаких немедленных серьезных рисков для безопасности выявлено не было. Тем не менее исследователи подчеркивают, что долгосрочные последствия применения закиси азота практически не изучены, а малое число существующих испытаний не позволяет делать окончательные выводы.
Это исследование является частью работы Центра трансляционных исследований Mental Health Mission Midlands, финансируемого NIHR и сосредоточенного на улучшении помощи пациентам с тяжелой и лекарственно-устойчивой депрессией.
Опираясь на растущую базу данных, команда сейчас готовит первое в системе Национальной службы здравоохранения Великобритании клиническое исследование, которое должно оценить, может ли закись азота безопасно и приемлемо использоваться как метод лечения тяжелой депрессии.