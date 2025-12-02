От кресла у стоматолога к лечению депрессии: ученые проверили, как "веселящий газ" влияет на настроение

Согласно результатам анализа, такие побочные эффекты, как тошнота, головокружение и головная боль, встречались достаточно часто, особенно при более высоких дозах, но обычно были кратковременными. Никаких немедленных серьезных рисков для безопасности выявлено не было. Тем не менее исследователи подчеркивают, что долгосрочные последствия применения закиси азота практически не изучены, а малое число существующих испытаний не позволяет делать окончательные выводы.