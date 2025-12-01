"Я была как выжатый лимон": 28-летняя женщина игнорировала симптомы, пока ей не поставили пугающий диагноз

Жизнь диабетиков радикально изменилась благодаря технологиям, особенно сенсорам, которые автоматически измеряют уровень сахара. Раньше это делалось глюкометром и проколами пальцев, сейчас процесс стал намного проще. "Я использую сенсор почти полтора года. Помимо того, что у меня больше нет уколов в пальцы и они не болят, самое большое преимущество — полноценный сон. Я теперь сплю лучше, чем когда-либо. Раньше я боялась, что ночью уровень сахара упадет слишком низко, но теперь я этого не чувствую и не просыпаюсь. У меня есть 'сторож', который отправляет сигнал на телефон, если сахар начинает падать", — объясняет Рина.