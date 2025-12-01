"Я была как выжатый лимон": 28-летняя женщина игнорировала симптомы, пока ей не поставили пугающий диагноз
Эстонке Рине было 28 лет, когда ей поставили шокирующий диагноз, который перевернул всю жизнь с ног на голову. Это история о том, как она привыкала к болезни, справлялась со страхами и принимала новую реальность.
Рине было 28 лет, когда у неё обнаружили диабет первого типа. Сейчас она живет с этим заболеванием уже 15 лет. До обращения к врачу её долго мучили симптомы: значительная потеря веса, сильная жажда и постоянная усталость, сообщает Postimees.ee.
Шокирующий диагноз во взрослом возрасте
"Говорят, что усталость является одним из признаков диабета, но сначала я списывала все на работу и заботы. Но это была не обычная усталость после рабочего дня — она была постоянной, и даже утром, просыпаясь, я чувствовала, что хочу снова лечь спать", — рассказывает Рина.
Наконец в 2010 году она обратилась к семейному врачу. "В какой-то момент я чувствовала себя полностью опустошенной и позвонила врачу. Сказала, что что-то не так, и попросила проверить уровень сахара в крови". Результаты оказались шокирующими. Средний уровень сахара у Рины за последние три месяца был 19 ммоль/л, тогда как у здоровых людей он обычно находится в пределах 4–6 ммоль/л. "Первые слова врача были: тут нет никаких сомнений — диабет", — вспоминает она.
После диагноза последовал шок. По словам Рины, 15 лет назад информации о болезни было значительно меньше. "Я пришла на консультацию к медсестре по диабету, и она показала: вот один инсулин, а вот другой, который нужно колоть в живот. В тот момент я была в полном шоке".
Поначалу ей было настолько трудно, что она не могла сосредоточиться на словах медсестры. "Вначале я боялась есть вообще. Я ничего не знала о подсчете углеводов и боялась съесть что-то неправильное. Сейчас я знаю, что масло — это жиры, а не углеводы, но тогда я даже не смела есть масло".
Рина начала самостоятельно изучать информацию о болезни и читать материалы. Уже в первые две недели её средний уровень сахара снизился до 7,2 ммоль/л. "Тогда началось обучение: что можно есть, а что нельзя. На самом деле именно страх заставляет собраться. Когда я читала о возможных осложнениях диабета, именно это повлияло на меня больше всего".
Жизнь с инсулином и углеводами
По словам Рины, нет продуктов, которые она полностью себе запрещает. "Это просто странная болезнь: можешь два дня подряд есть одинаковые завтраки, такую же порцию, но через два часа уровень сахара будет совершенно другим".
Диагноз не означает отказ от тренировок. "Сначала я тоже боялась заниматься спортом, но потом наняла личного тренера, рассказала ему о своей болезни, и с тех пор спокойно тренируюсь". Только экстремальные виды спорта, такие как альпинизм и дайвинг, она исключила из своей жизни.
Больной диабетом использует два вида инсулина: длительного действия — утром и вечером, и короткого действия — перед каждым приемом пищи. "В зависимости от количества углеводов в порции нужно ввести инсулин. Раньше мне каждый раз приходилось все считать, но теперь процесс почти автоматический".
Жизнь диабетиков радикально изменилась благодаря технологиям, особенно сенсорам, которые автоматически измеряют уровень сахара. Раньше это делалось глюкометром и проколами пальцев, сейчас процесс стал намного проще. "Я использую сенсор почти полтора года. Помимо того, что у меня больше нет уколов в пальцы и они не болят, самое большое преимущество — полноценный сон. Я теперь сплю лучше, чем когда-либо. Раньше я боялась, что ночью уровень сахара упадет слишком низко, но теперь я этого не чувствую и не просыпаюсь. У меня есть 'сторож', который отправляет сигнал на телефон, если сахар начинает падать", — объясняет Рина.
15 лет спустя: "Я внимательна к своему телу"
Сегодня, спустя 15 лет, у Рины все хорошо. Она живет с диабетом и еще одним аутоиммунным заболеванием — ревматоидным артритом — и сознательно заботится о своем здоровье.
"Сегодня диабет — это уже не стыд. О нем нужно говорить с коллегами и людьми вокруг, чтобы они могли правильно помочь", — подчеркивает она.
Здоровый образ жизни стал неотъемлемой частью её повседневности. "Я очень внимательна к своему телу. Это единственное тело, которое у меня есть. Второго шанса не будет, поэтому важно дать ему как можно больше хорошего — потому что я хочу жить в этом теле еще минимум 40 лет".