Думаете, что заболели из-за сквозняка? Настоящая причина зимних простуд вас удивит

Человек не чувствует уровень углекислого газа напрямую, но последствия его избытка знакомы каждому. В непроветриваемой комнате, особенно если в ней находятся несколько человек, концентрация CO₂ за несколько часов может подняться до значений, при которых организм реагирует вялостью, апатией, снижением концентрации внимания. Это особенно важно для тех, кто работает из дома, учится, готовит отчеты, презентации, статьи или занимается любым интеллектуальным трудом. Если вы ловите себя на том, что голова «не варит», мысли расплываются, а глаза залипают, вместо того чтобы ругать себя за отсутствие дисциплины, имеет смысл просто открыть окна на несколько минут и сменить воздух в комнате.