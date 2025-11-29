Два критических возраста, когда наше тело меняется больше всего

Мы привыкли думать, что стареем плавно: по одной морщинке, по одному седому волосу. Но недавние масштабные исследования Стэнфордской медицинской школы показали: организм стареет нелинейно. На самом деле, есть две чёткие «точки невозврата», два критических возраста, когда биохимические и молекулярные процессы в теле меняются не постепенно, а резко и скачкообразно. Эти возрастные пики становятся мощным толчком для развития многих возрастных заболеваний. Если вы знаете эти «переломные моменты», вы можете заранее подготовить тело к перестройке и замедлить необратимые процессы. Итак, запоминайте: самые разрушительные изменения происходят в 40–45 лет и после 60 лет. Разбираемся, что именно происходит с нашим организмом в эти периоды.