Бесплатные замеры в городах Латвии выявили неожиданные случаи - люди годами не знали о риске диабета

Mēness aptieka в Бауске в различных мероприятиях по укреплению здоровья участвует уже несколько лет, и в этом году интерес жителей тоже был большим — Остановку здоровья посетили более 80 жителей Бауски. Специалист по фармацевтике Инта Янсоне рассказывает, что ежегодно выявляются случаи, когда у кого-то показатели здоровья существенно превышают норму, однако к специалисту человек не обращался. Хорошая новость: с каждым годом эта тенденция снижается. «Мы видим, что люди становятся более осведомленными и уделяют больше внимания своему здоровью. В этом году большой интерес был именно к профилактике — как снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа, многие хотели выяснить свой индекс массы тела. Приходили и люди с уже диагностированным сахарным диабетом, чтобы обсудить неясности насчет ежедневного контроля уровня глюкозы, использования глюкометров. У небольшой части мы обнаружили также в два и даже более раз повышенный уровень сахара и холестерина в крови, о чем люди до этого не знали. В этих случаях мы рекомендовали немедленно обратиться к специалисту, сделать анализы. Разговор со специалистом и профилактические замеры дают ощущение безопасности, но если мы обнаруживаем риски, это позволяет человеку вовремя действовать», — подчеркивает Инта Янсоне.