Бесплатные замеры в городах Латвии выявили неожиданные случаи - люди годами не знали о риске диабета
По оценке специалистов, мы все больше внимания уделяем профилактике, однако ежегодно в дни бесплатных измерений по-прежнему выявляют случаи, когда люди с опасно повышенными для здоровья показателями уровня глюкозы и холестерина ранее не обращались к врачу или не проходили обследования. Остановки здоровья в Риге, Бауске, Даугавпилсе и Салдусе в этом году посетили несколько сотен жителей.
Чтобы способствовать пониманию сахарного диабета 2-го типа и своевременному распознаванию рисков заболевания, в рамках информационной кампании «Много — это сколько?» в ноябре на нескольких Остановках здоровья жители могли бесплатно провести диагностические замеры — измерить кровяное давление, определить уровень глюкозы, холестерина в крови и индекс массы тела, а также проконсультироваться со специалистами.
Mēness aptieka в Бауске в различных мероприятиях по укреплению здоровья участвует уже несколько лет, и в этом году интерес жителей тоже был большим — Остановку здоровья посетили более 80 жителей Бауски. Специалист по фармацевтике Инта Янсоне рассказывает, что ежегодно выявляются случаи, когда у кого-то показатели здоровья существенно превышают норму, однако к специалисту человек не обращался. Хорошая новость: с каждым годом эта тенденция снижается. «Мы видим, что люди становятся более осведомленными и уделяют больше внимания своему здоровью. В этом году большой интерес был именно к профилактике — как снизить риск развития сахарного диабета 2-го типа, многие хотели выяснить свой индекс массы тела. Приходили и люди с уже диагностированным сахарным диабетом, чтобы обсудить неясности насчет ежедневного контроля уровня глюкозы, использования глюкометров. У небольшой части мы обнаружили также в два и даже более раз повышенный уровень сахара и холестерина в крови, о чем люди до этого не знали. В этих случаях мы рекомендовали немедленно обратиться к специалисту, сделать анализы. Разговор со специалистом и профилактические замеры дают ощущение безопасности, но если мы обнаруживаем риски, это позволяет человеку вовремя действовать», — подчеркивает Инта Янсоне.
Замеры в этом году проходили и в нескольких местах в Риге. Мобильное выездное подразделение за несколько часов посетили более 100 клиентов. Фармацевт Mēness aptieka Эвита Лармане рассказывает:
«Посетители обращались к нам целенаправленно, подготовившись — кто-то заметил изменения в самочувствии и хотел понять, может ли это быть связано с повышенным уровнем сахара. Другие воспользовались возможностью профилактически проверить показатели здоровья, если раньше это какое-то время не делалось. У большинства результаты были в пределах нормы или несколько завышены, что побуждало задуматься о следующих шагах по предотвращению более серьезных проблем со здоровьем. Поэтому еще раз стоит напомнить, что знать и следить за своими показателями здоровья — один из самых простых способов профилактики!»
В Латвии ежегодно диабет обнаруживают у нескольких тысяч человек, и общее число пациентов превышает 100 000. Однако специалисты считают, что в реальности это число гораздо больше, так как примерно каждый третий человек с сахарным диабетом даже не знает о своем диагнозе.
Эндокринолог клиники Veselības centru apvienība (VCA) Pulss Татьяна Заке отмечает: «Немного повышенный уровень сахара в крови, например 7–8 ммоль/л, изначально не вызывает видимых симптомов, поэтому диабет 2-го типа часто не выявляется своевременно. Только когда уровень глюкозы превышает 10–12 ммоль/л, могут появиться классические симптомы сахарного диабета — сильная жажда, частое мочеиспускание, в том числе по ночам. Однако важно знать, что и на ранней стадии могут появиться признаки инсулиновой резистентности или раннего сахарного диабета 2-го типа. Обращая внимание на симптомы и регулярно проверяя уровень глюкозы, можно своевременно выявить риск и предотвратить развитие диабета или осложнения».