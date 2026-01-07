"Сначала было трудно, но теперь я рад": история призывника на фоне недобора в армии

Как рассказал 20-летний Кристапс Вилкс, уроженец Баркавы Мадонского края, теперь он рад, что выбор пал на него, и он служит в армии. Кристапс изучал географию в Латвийском университете и после первого курса был призван в армию на 11 месяцев. Сейчас, когда он отслужил почти половину своего срока, молодой человек признается, что немного сожалеет о том, что не пошел на службу добровольно, потому что тогда он беспокоился, сможет ли справиться с физическими нормативами.