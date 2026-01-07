Потеряла сознание и ударилась головой о камень: звезда сериала "Lost" сообщила о повреждении мозга
Актриса Эванджелин Лилли, известная по сериалу "Остаться в живых", трилогии "Хоббит" и фильмам киновселенной Marvel, рассказала о серьезных последствиях травмы головы, полученной в прошлом году. По ее словам, врачи диагностировали у нее повреждение мозга после обморока и падения лицом на валун.
46-летняя канадская актриса опубликовала 2 января видео в Instagram, в котором призналась, что результаты недавнего сканирования мозга оказались тревожными. «Почти каждый участок моего мозга функционирует со сниженной эффективностью», — сказала Лилли, подтвердив, что речь идет о последствиях черепно-мозговой травмы. Она отметила, что теперь ей предстоит вместе с врачами разобраться в полном масштабе проблемы и начать длительный и сложный путь восстановления.
Несмотря на тяжесть диагноза, актриса старается сохранять спокойствие и иронию. Она призналась, что не испытывает энтузиазма перед предстоящей реабилитацией, так как ощущает, что и так постоянно живет в режиме напряженной работы. В то же время Лилли отметила, что снижение когнитивных способностей после травмы заставило ее замедлиться и позволило более спокойно завершить 2025 год.
В подписи к публикации актриса написала, что ей одновременно и легче, и тревожно. С одной стороны, стало понятно, что ухудшение памяти и концентрации связано не с возрастными изменениями, а с травмой. С другой — она осознает, насколько трудным будет путь к восстановлению. Лилли поблагодарила поклонников за поддержку, заботу и молитвы.
Инцидент произошел в мае 2025 года, когда актриса потеряла сознание на пляже и упала лицом на камень. Вскоре после этого она опубликовала фотографии с травмами лица и подробно описала произошедшее в личном блоге. Лилли рассказала, что страдает обмороками с детства. Ранее предполагалось, что причиной может быть гипогликемия, однако позже этот диагноз не подтвердился. Сама актриса философски размышляла, что такие состояния могут быть реакцией организма на предельное эмоциональное и физическое напряжение.
Несмотря на боль и тяжелые последствия, Лилли признавалась, что в каком-то смысле благодарна случившемуся, так как травма стала для нее вынужденной паузой и своеобразной перезагрузкой.
Откровенность актрисы вызвала волну поддержки со стороны поклонников и коллег. Мишель Пфайффер, снимавшаяся с ней в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», написала, что Лилли — боец, которого невозможно сломить. Слова поддержки также выразили и другие известные актеры.
Летом 2025 года актриса официально заявила, что берет паузу в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на гуманитарной деятельности и писательстве. Она подчеркивала, что сознательно отходит от стремления к славе и деньгам, выбирая путь, который приносит внутреннее удовлетворение. Сегодня Лилли говорит, что, несмотря на диагноз, чувствует глубокую благодарность за возможность жить, работать над собой и продолжать путь восстановления, ценя каждый новый день.