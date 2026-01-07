Потеряла сознание и ударилась головой о камень: звезда сериала "Lost" сообщила о повреждении мозга

Инцидент произошел в мае 2025 года, когда актриса потеряла сознание на пляже и упала лицом на камень. Вскоре после этого она опубликовала фотографии с травмами лица и подробно описала произошедшее в личном блоге. Лилли рассказала, что страдает обмороками с детства. Ранее предполагалось, что причиной может быть гипогликемия, однако позже этот диагноз не подтвердился. Сама актриса философски размышляла, что такие состояния могут быть реакцией организма на предельное эмоциональное и физическое напряжение.