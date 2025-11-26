В каком возрасте можно заметить, что ребенок гомосексуален, и какую роль играют гены? Объясняет биолог
Если мальчик играет с куклами, а девочка охотнее меняет помаду на лазанье по деревьям, это не означает, что ребенок обязательно гомосексуален. Однако, как говорит доктор биологии Айвар Цирулис, изменения в стереотипном поведении — один из первых признаков, которые могут свидетельствовать о иной сексуальной ориентации ребенка. Причем это заметно уже в довольно раннем возрасте.
Вероятно, многим родителям хотя бы раз приходили в голову размышления о том, какая сексуальная ориентация у их ребенка. Можно ли вообще понять это в маленьком возрасте? Оказывается, да, можно — первые признаки заметны в среднем уже с трехлетнего возраста. Это подтверждают несколько исследований.
Первые — ретроспективные, когда сами испытуемые, их родственники или терапевты (психотерапевты, психиатры) вспоминают, какими эти люди были ранее и как менялись с годами.
Вторые — проспективные, когда в начале исследования собирают информацию о людях, а затем через 10 или 20 лет снова встречаются с ними и проверяют, как происходило развитие в реальности.
В одном из исследований по стереотипному поведению людям показывали домашние видеозаписи маленьких детей. Наблюдатели должны были сказать, является ли этот человек гомосексуальным или нет, исходя из общепринятых гендерных стереотипов. Эти люди довольно точно прогнозировали сексуальную ориентацию детей в будущем. «Невозможно сделать это точно, но примерно в 70% случаев изменения в общепринятых гендерных стереотипах поведения свидетельствуют о том, что ребенок, вырастая, будет гомосексуален», — говорит биолог Айвар Цирулис.
Каковы эти признаки?
Не перечисляя конкретные действия или проявления поведения, можно сказать, что это стереотипно мужское (у девочек) или женское (у мальчиков) поведение. Айвар Цирулис подчеркивает, что сегодня эти проявления не всегда будут такими выраженными. «Раньше эти факторы были сильнее и заметнее», — отмечает биолог, добавляя, что такие черты все равно существуют.
Например, мальчиков не интересуют спортивные занятия, драки, игры в "войнушку" с ровесниками, они охотнее играют с девочками, у них лучше отношения с матерью по сравнению с другими мальчиками. Девочки же проявляют сильный интерес к единоборствам, предпочитают брюки платьям, не хотят заплетать косы, красить губы, ногти и т. д.
Ученый отмечает, что несоответствие стереотипному поведению, которое связывается с будущей гомосексуальностью, чаще характерно для мальчиков.
Например, в исследовании 1999 года один психиатр писал, что у его гомосексуальных клиентов наиболее выраженным признаком иной сексуальной ориентации была очень тесная связь с матерью и общие с ней интересы.
Какую роль играет генетика?
«Статистически генетика объясняет каждый третий случай», — говорит Айвар Цирулис, поясняя, что сегодня найдены несколько специфических генов в женских Х-хромосомах, которые это определяют. Эти мутации могут быть как наследственными, так и возникшими в половых клетках родителей до зачатия. После зачатия генетические изменения уже невозможны.
Однако существуют и биологические факторы, которые могут влиять на сексуальное влечение ребенка в ту или иную сторону. Как объясняет учёный, хотя всё вокруг нас и даже внутри нас – это биология, влияющая на нас, классическая теория основана на уровне половых гормонов во время эмбрионального развития. Говоря о мужском половом гормоне тестостероне, если его уровень повышается во время беременности, рецепторы в мозге эмбриона будут воспринимать его сильнее, и, проще говоря, мозг ребёнка будет более маскулинизированным. И наоборот – если тестостерона слишком мало или рецепторы не воспринимают его в достаточной степени, мозг ребёнка будет феминизированным.
Такие исследования чаще всего проводились на людях-псевдогермафродитах, у которых из-за мутаций тестостерон усваивается плохо или почти не усваивается, и поэтому, например, у них не опускаются яички. В результате фенотипическое развитие человека напоминает женское, хотя на самом деле он мужчина. «Такие случаи показывают, насколько велика роль тестостерона и того, работают ли рецепторы, его воспринимающие», — говорит ученый.
Иммунная реакция матери тоже имеет значение
Ещё одно великое современное открытие, объясняющее каждый третий случай гомосексуальности, – это иммунный ответ матери. Как известно, любой эмбрион женский организм воспринимает как чужеродный объект (отсюда и токсикозы, выкидыши и т. д.). Если у матери образуется больше антител и иммунный ответ сильнее, может произойти так, что эмбрион развивается, но мальчик, который производит тестостерон, рождается гомосексуальным. Почему?
Выяснено, что у матерей, родивших гомосексуальных сыновей, в крови значительно больше антител против одного гена на Y-хромосоме, который «задает тон» развитию мозга ребенка и влияет на его сексуальное влечение в будущем.
«Такие связи с иммунной реакцией матери изучены, и возможны два противоположных случая: женщина рожает одного гомосексуального ребенка, а затем следуют выкидыши, потому что иммунная реакция стала еще сильнее. Второй случай, который исследован лучше: в семьях с несколькими детьми именно младшие братья чаще бывают гомосексуальными, потому что иммунная реакция матери с каждой беременностью усиливалась и была наиболее выражена при вынашивании младшего ребенка», — поясняет Айвар Цирулис.
К сведению
Если в семье кто-то был гомосексуален, это не означает высокой вероятности наследования. Ни один из исследованных генов не дает достаточной информации, чтобы научно обосновать такую вероятность. Даже если один из однояйцевых близнецов гомосексуален, вероятность, что другой тоже будет таким, составляет лишь около 30%.
Влияет ли воспитание на сексуальное влечение ребенка?
«Говоря о гомосексуальности, особенно у мальчиков, до сих пор не выявлено психосоциальных влияний, которые могли бы направлять ее в ту или иную сторону», — говорит Айвар Цирулис. «Это скорее предположения из тех времен, когда гомосексуальность во всем мире считалась болезнью и внимание уделяли психологическим факторам, но ни в одном исследовании не удалось убедительно выявить психосоциальную причину гомосексуальности».
Также проводились исследования, растут ли дети, воспитанные в гомосексуальных семьях, гомосексуальными. Ответ — нет. Лишь небольшой процент таких детей сам является гомосексуальным — и не потому, что видел пример, а потому, что они более открыты и не боятся говорить об этом, в отличие от воспитанных в консервативных семьях.
Вопрос матери:
У сына часто ночует друг, и сын у него тоже. Им обоим 15 лет. Может ли это повлиять на сексуальное влечение сына в сторону гомосексуальности?
«Ночевки друзей друг у друга не влияют на сексуальное влечение как таковое, однако подростковый возраст предполагает открытия, самопознание, эксперименты, шутки — на таком уровне, да, это может влиять на сексуальную ориентацию. Но следует помнить, что это лишь проявление сексуальной энергии в конкретный момент, когда это возможно и доступно. Это не означает, что и далее мальчика будут интересовать гомосексуальные отношения», — отмечает биолог.