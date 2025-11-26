В каком возрасте можно заметить, что ребенок гомосексуален, и какую роль играют гены? Объясняет биолог

Однако существуют и биологические факторы, которые могут влиять на сексуальное влечение ребенка в ту или иную сторону. Как объясняет учёный, хотя всё вокруг нас и даже внутри нас – это биология, влияющая на нас, классическая теория основана на уровне половых гормонов во время эмбрионального развития. Говоря о мужском половом гормоне тестостероне, если его уровень повышается во время беременности, рецепторы в мозге эмбриона будут воспринимать его сильнее, и, проще говоря, мозг ребёнка будет более маскулинизированным. И наоборот – если тестостерона слишком мало или рецепторы не воспринимают его в достаточной степени, мозг ребёнка будет феминизированным.