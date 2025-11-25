"Гниение мозга" уже не шутка - эта проблема грозит слишком многим
Американская психологическая ассоциация подтвердила: чрезмерное увлечение короткими видео снижает внимание, ухудшает сон и усиливает тревожность. "Гниение мозга" перестало быть метафорой — это реальный нейрокогнитивный синдром, сообщает Euronews.

В 2024 году Оксфордский словарь признал "гниение мозга" (brain rot) словом года. Этот термин описывает последствия чрезмерного потребления низкокачественного контента в социальных сетях. Теперь наука подтвердила: это не просто мем, а реальный нейрокогнитивный синдром.

Американская психологическая ассоциация провела метаанализ 71 исследования с участием 98 299 человек. Результаты опубликованы в работе "Потоки, чувства и фокус", которая изучает влияние коротких видео из TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts на когнитивные функции и психическое здоровье. Главный вывод: чем больше человек смотрит короткий контент, тем хуже показатели внимания и тормозного контроля.

Почему это происходит? Молодые люди проводят в интернете в среднем 6,5 часов ежедневно. Постоянное воздействие высокостимулирующего, быстро меняющегося контента создает эффект привыкания. Мозг десенсибилизируется к медленным когнитивным задачам — чтению, решению проблем, глубокому обучению. Система вознаграждения мозга перестраивается, усиливая привычное использование платформ. Это запускает цепную реакцию негативных последствий.

Исследование выявило связь между чрезмерным просмотром коротких видео и:

  • Социальной изоляцией
  • Снижением удовлетворенности жизнью
  • Проблемами с самооценкой и восприятием тела
  • Ухудшением качества сна
  • Повышенной тревожностью
  • Чувством одиночества
  • Снижением способности к критическому мышлению

Исследователи подчеркивают важность понимания последствий использования коротких видео, учитывая их повсеместную роль в повседневной жизни. Работа закладывает основу для будущих исследований и общественных дискуссий о сбалансированном использовании социальных медиа.

Практический совет: если замечаете у себя признаки когнитивной атрофии — снижение концентрации, невозможность сосредоточиться на длинных текстах, постоянную потребность в быстрой стимуляции — попробуйте дать дофаминовой системе отдохнуть. Возьмите книгу, займитесь медленным, вдумчивым делом. Наш мозг пластичен, и изменения обратимы. Главное — осознать проблему и начать действовать.

