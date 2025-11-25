"Гниение мозга" уже не шутка - эта проблема грозит слишком многим
Американская психологическая ассоциация подтвердила: чрезмерное увлечение короткими видео снижает внимание, ухудшает сон и усиливает тревожность. "Гниение мозга" перестало быть метафорой — это реальный нейрокогнитивный синдром, сообщает Euronews.
В 2024 году Оксфордский словарь признал "гниение мозга" (brain rot) словом года. Этот термин описывает последствия чрезмерного потребления низкокачественного контента в социальных сетях. Теперь наука подтвердила: это не просто мем, а реальный нейрокогнитивный синдром.
Американская психологическая ассоциация провела метаанализ 71 исследования с участием 98 299 человек. Результаты опубликованы в работе "Потоки, чувства и фокус", которая изучает влияние коротких видео из TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts на когнитивные функции и психическое здоровье. Главный вывод: чем больше человек смотрит короткий контент, тем хуже показатели внимания и тормозного контроля.
Почему это происходит? Молодые люди проводят в интернете в среднем 6,5 часов ежедневно. Постоянное воздействие высокостимулирующего, быстро меняющегося контента создает эффект привыкания. Мозг десенсибилизируется к медленным когнитивным задачам — чтению, решению проблем, глубокому обучению. Система вознаграждения мозга перестраивается, усиливая привычное использование платформ. Это запускает цепную реакцию негативных последствий.
Исследование выявило связь между чрезмерным просмотром коротких видео и:
- Социальной изоляцией
- Снижением удовлетворенности жизнью
- Проблемами с самооценкой и восприятием тела
- Ухудшением качества сна
- Повышенной тревожностью
- Чувством одиночества
- Снижением способности к критическому мышлению
Исследователи подчеркивают важность понимания последствий использования коротких видео, учитывая их повсеместную роль в повседневной жизни. Работа закладывает основу для будущих исследований и общественных дискуссий о сбалансированном использовании социальных медиа.
Практический совет: если замечаете у себя признаки когнитивной атрофии — снижение концентрации, невозможность сосредоточиться на длинных текстах, постоянную потребность в быстрой стимуляции — попробуйте дать дофаминовой системе отдохнуть. Возьмите книгу, займитесь медленным, вдумчивым делом. Наш мозг пластичен, и изменения обратимы. Главное — осознать проблему и начать действовать.