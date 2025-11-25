"Гниение мозга" уже не шутка - эта проблема грозит слишком многим

Американская психологическая ассоциация провела метаанализ 71 исследования с участием 98 299 человек. Результаты опубликованы в работе "Потоки, чувства и фокус", которая изучает влияние коротких видео из TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts на когнитивные функции и психическое здоровье. Главный вывод: чем больше человек смотрит короткий контент, тем хуже показатели внимания и тормозного контроля.