Доктор, у меня болят суставы!
Чего ожидать от семейного врача, когда мы обращаемся к нему с больными суставами? И реально ли помогает новый коллаген 2 типа? Семейный врач Veselības Centrs 4 КАРИНА ВЕРНЕРЕ рассказывает, какие возможности справиться с этой проблемой есть как у врачей, так и у самих пациентов.
- Каков первоначальный подход семейных врачей к пациенту с болью в суставах?
- Мы, врачи, в первую очередь можем определить конкретные заболевания, которые привели к боли в суставах. Однако нередко после проведения довольно обширных анализов и обследований мы сталкиваемся с тем, что на самом деле никаких заболеваний у человека не обнаруживаем. Как же ему тогда помочь? Проще всего выписать обезболивающие медикаменты, но их действие закончится, и проблема может повториться. Поэтому вторым шагом будет попытаться понять, что именно эту боль провоцирует. Может, есть нарушения осанки, походки, может, какие-то перенагрузки? Иногда у людей отличается длина ног, поэтому с одной стороны нагрузка больше, а с другой – меньше. Свою роль играет и специфика работы: например, человек, работающий на стройке, описывает боль иначе, чем молодой человек, работающий за компьютером. Нужно проанализировать все эти факторы, учитывая и физиологические механизмы: возраст человека, что он делал до этого, не было ли травм. Тогда можно подумать, как еще помочь без таблеток обезболивающего. Например, есть разные ортопедические коррекции, ортезы, которые облегчают даже больше, чем таблетки.
- В каких случаях вы направляете пациента к ревматологу, ортопеду или физиотерапевту?
- Если мы не можем найти конкретную причину боли в суставах или заболевание, мы направляем пациента к специалисту. Чаще всего помощниками являются физиотерапевты, которые с помощью правильно выполняемых упражнений помогают разрабатывать движения, формируя телесную память. Другими «рабочими гномами», которые помогают нам, являются ортопеды и технические ортопеды. Иногда технический ортопед может помочь устранить проблемы с осанкой, перенагрузки разных частей тела, подобрав индивидуальные ортезы или стельки, которые разгружают тело и помогают сформироваться правильной нагрузке. В свою очередь, ревматологи – это самые востребованные специалисты, однако не всем пациентам, выстраивающимся в длинные очереди к ревматологам, этот специалист необходим. Если после всех анализов можно говорить о ревматоидном артрите, необходима консультация ревматолога. Если это неспецифический артрит, возникший из-за перенагрузки, вынужденной позы или под воздействием продолжительного физического фактора, так же хорошо может справиться и семейный врач, работая в команде с физиотерапевтами, иногда с неврологами.
- Рекомендуете ли принимать пищевые добавки?
- Из моих пациентов очень многие принимают пищевые добавки – проверенные и надежные, исследованные препараты, которые я бы назвала продуктами для здоровья. К ним относятся и разработанные Lotos Pharma комплексы для здоровья суставов и опорно-двигательного аппарата. Пациенты особенно задумываются о них, если, например, в семье были какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом и они передаются из поколения в поколение. Когда появляются первые боли, я бы рекомендовала думать не об обезболивающих, а о продуктах для здоровья, конкретно для опорно-двигательного аппарата, которые помогут этой проблеме не вырасти, гораздо дольше сохраняя здоровье суставов на хорошем уровне.
- Как эти продукты могут помочь от боли?
- В любой проблеме с возрастающей болью скрывается развитие хронического воспаления. И суставам нужны вещества, обеспечивающие нормальную функциональность не только внутри сустава, но и во всей той функциональной части, которая обеспечивает подвижность сустава, то есть, в сухожилиях, связках, мышцах. Поэтому комплексные препараты будут очень полезны для самого сустава, а также будут направлены на ликвидацию хронического воспаления, особенно при длительном приеме этих препаратов. В целом этот противовоспалительный эффект, который будет достигнут натуральными средствами, необходимыми суставу, не будет хуже противовоспалительного эффекта, который могут дать медикаменты. Однако это будет гораздо безопаснее и позволит, иногда с привлечением физиотерапевта, разработать правильные, полноамплитудные движения суставов, избавив человека от хронической, укоренившейся боли. Физиотерапевтам также легче работать, если пациент что-то делает для суставов, например, принимает нативный коллаген 2 типа в комбинации с другими веществами, например, Магнефлексом, который обеспечивает комплекс магния и витаминов для мышц и суставов.
- Какую роль коллаген играет в здоровье суставов?
- Коллаген – это структурный материал для формирования хряща. Здоровый хрящ, который нам также обеспечивает коллаген, может синтезировать клетки, которые, в свою очередь, производят суставную жидкость. Если количество этой жидкости достаточно, это позволяет образующим сустав костям двигаться гибко, без трения друг о друга и в полном объеме. Когда состояние хряща ухудшается, например, в результате травмы, когда он повреждается или становится неровным, тогда производится также меньше жидкости – сустав становится более сухим, а движения – более болезненными. В нем накапливаются воспалительные медиаторы, что приводит к длительному воспалению, и одной из клинических жалоб на воспаление является боль. Связки и сухожилия как часть опорно-двигательного аппарата также с годами теряют эластичность. По мере старения организма синтез коллагена уменьшается. В этой ситуации инновационный коллаген 2 типа для суставов, связок и сухожилий может стать очень хорошим помощником.
- Почему именно нативный коллаген 2 типа?
- Еще 15-20 лет назад у нас не было ни знаний о типах коллагена, ни было доступно их разнообразие. До сих пор большинство людей, не считая врачей и фармацевтов, не различают типы коллагена; для них коллаген один и ассоциируется главным образом с красотой. Коллаген 2 типа – главная составляющая хрящевого коллагена, особенно необходимая для опорно-двигательного аппарата, поэтому его также называют суставным коллагеном. Когда в фармацевтическом процессе появляется что-то инновационное, мы всегда стараемся понять, чем оно важно, чем отличается от других коллагенов дает нативный коллаген 2 типа? Нативный коллаген, в отличие от гидролизованного, обрабатывается при низкой температуре и сохраняет естественную структуру. Потому у него есть несколько преимуществ, в том числе обезболивающий и противовоспалительный эффект в случае остеоартрита или боли в суставах. Это уменьшает или вообще устраняет необходимость приема противовоспалительных лекарств. Это очень важно.
- Каков опыт пациентов, принимавших нативный коллаген 2 типа?
- У меня есть опыт с пациентами, принимающими инновационный коллаген. Среди них есть пациенты с заболеваниями суставов, болями в суставах и перенагрузкой без поставленного диагноза. Нативный коллаген 2 типа все более и более убеждает в своей работе. В качестве яркого примера могу упомянуть одного работающего в сфере строительства молодого человека, у которого повседневная тяжелая физическая нагрузка, поэтому у него болят руки и суставы. В какой-то момент он даже был готов сменить работу. Мы поговорили, что стоит попринимать этот новый коллаген 2 типа. Через некоторое время он снова появился в поле моего зрения и радостно сообщил, что остается на своей работе, потому что благодаря этому коллагену нового типа боль исчезла. Конечно, он знает, что с увеличением нагрузки нужно будет продолжать его прием. Отзывы людей – это подтверждение, что этот коллаген дает ожидаемый эффект. Как врач, я убеждаюсь, что могу рекомендовать этот продукт и другим категориям людей, страдающих от болей в суставах Это не волшебная таблетка, которая избавит от боли на первый-второй день, как таблетка обезболивающего, но при долгосрочном приеме он не позволит развиваться воспалению. Некоторым в начале лечения мы комбинируем обезболивающую и противовоспалительную терапию с длительным приемом коллагена. При комбинировании медикаментозного и немедикаментозного лечения нередко наблюдается более длительная ремиссия – когда проблемы с суставами не мешают более долгое время.
- Как лучше принимать коллаген 2 типа – сам по себе или вместе с другими элементами?
- Сустав – это лишь один компонент опорно-двигательного аппарата, который также образуют кости, связки, сухожилия и мышцы, работающие как единый аппарат. Если одна часть аппарата барахлит, а насчет остальных нам все равно, то он может работать «прихрамывая». В плане минерализации костей, мышечных сокращений и передачи нервных импульсов гораздо лучше принимать этот коллаген не сам по себе, а в комплексе с минеральными веществами и витаминами, которые могут обеспечить адекватную защиту любой части суставов и опорно-двигательного аппарата – тогда общий эффект будет гораздо сильнее. Это особенно важно для женщин в период менопаузы, спортсменов, подверженных травмам костей людей. Он рекомендуется также молодым людям, например, подросткам, которые активно тренируются с повышенными физическими нагрузками. Тело у них еще растет, но при этом они уже получают настолько влияющие перенагрузки.
- Спустя какое время при приеме такого комплекса обычно наблюдается эффект?
- Чтобы можно было оценить эффективность такого комплекса, включающего в себя нативный коллаген и минеральные вещества, нужно время. Это не медикамент, который за пару дней избавит от жалоб на боль в суставах, которые, возможно, накапливались месяцами или годами. При курсовом приеме, если за три месяца мы видим положительную динамику, можем продолжать прием, будучи уверенными, что препарат работает. Можно принимать по отдельности коллаген, минеральные вещества, но сейчас технологический прогресс позволяет объединить все полезное в одной капсуле или таблетке. Это удобно для пациента, более выгодно финансово, чем покупать каждую составляющую отдельно. И при комплексном приеме человек может быть уверен, что получит все необходимое для опорно-двигательного аппарата.
- Подводя итог: какова стратегия семейных врачей в случае боли в суставах?
- Мы стараемся по возможности уменьшить продолжительность медикаментозной терапии и количество таблеток. В этом помогают как препараты нативного коллагена 2 типа с минеральными веществами и витаминами, так и активный образ жизни и движения. Роль физиотерапевта огромна в помощи с разработкой правильных движений, не провоцирующих боль в суставах. Снижение веса также помогает суставам не болеть. Все это одно за другим формирует позитивную цепочку, которая в конечном итоге приводит к улучшению состояния здоровья пациента. Конечно, чтобы был результат, сам пациент должен быть вовлечен и должен выполнять все наши рекомендации. Если пациент ничего не будет делать или будет делать только то, что ему легче выполнить, нередко результат будет гораздо хуже, чем у пациента, который выполняет все рекомендации.