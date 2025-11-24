Доктор, у меня болят суставы!

- У меня есть опыт с пациентами, принимающими инновационный коллаген. Среди них есть пациенты с заболеваниями суставов, болями в суставах и перенагрузкой без поставленного диагноза. Нативный коллаген 2 типа все более и более убеждает в своей работе. В качестве яркого примера могу упомянуть одного работающего в сфере строительства молодого человека, у которого повседневная тяжелая физическая нагрузка, поэтому у него болят руки и суставы. В какой-то момент он даже был готов сменить работу. Мы поговорили, что стоит попринимать этот новый коллаген 2 типа. Через некоторое время он снова появился в поле моего зрения и радостно сообщил, что остается на своей работе, потому что благодаря этому коллагену нового типа боль исчезла. Конечно, он знает, что с увеличением нагрузки нужно будет продолжать его прием. Отзывы людей – это подтверждение, что этот коллаген дает ожидаемый эффект. Как врач, я убеждаюсь, что могу рекомендовать этот продукт и другим категориям людей, страдающих от болей в суставах Это не волшебная таблетка, которая избавит от боли на первый-второй день, как таблетка обезболивающего, но при долгосрочном приеме он не позволит развиваться воспалению. Некоторым в начале лечения мы комбинируем обезболивающую и противовоспалительную терапию с длительным приемом коллагена. При комбинировании медикаментозного и немедикаментозного лечения нередко наблюдается более длительная ремиссия – когда проблемы с суставами не мешают более долгое время.