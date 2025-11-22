Вы думали, что устали? Это не всегда так: что такое "давление сна" и почему оно сильнее кофе

О давлении сна также стоит подумать в случае дневного сна. Короткий отдых в течение дня - около 20 минут - может помочь вам сосредоточиться и улучшить самочувствие, поскольку за это время давление сна снижается. В свою очередь, если вечером возникают трудности с засыпанием, врач рекомендует избегать дневного сна, поскольку это означает, что к вечеру организм не в состоянии снова поднять давление сна до необходимого уровня. "Иногда желание вздремнуть днем является следствием недосыпания ночью или недостаточно качественного сна. В таких случаях стоит пересмотреть гигиену сна и убедиться, что нарушения сна не вызывают другие факторы, такие как проблемы со здоровьем или недостаток питательных веществ. Если в течение дня постоянно ощущается сонливость и есть чувство, что внутренние часы и давление сна не работают как должно, стоит проконсультироваться с врачом или фармацевтом - возможно, дополнительно потребуется принимать гормон сна - мелатонин, пищевые добавки или успокоительные препараты", - добавляет Аманда Озолиня.