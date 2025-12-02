Банк стволовых клеток - страховка на будущее
В жизни бывают моменты, когда мы останавливаемся и начинаем задумываться, насколько хрупко здоровье и как мало нужно, чтобы всё изменилось. Мы все хотели бы защитить своих детей и близких, если бы это было в наших силах. Сегодня такая возможность существует — сохранение стволовых клеток, которое когда-то казалось научной фантастикой, теперь стало реальностью.
Врач и хирург SIA Cilmes šūnu banka («Банк стволовых клеток») ИНЕСЕ БОЛМАНЕ подчеркивает: это не бизнес, а страховка на будущее, позволяющая защитить себя и своих детей, давая шанс на здоровье даже тогда, когда кажется, что все решения уже перепробованы.
Один банк — целая система помощи
В Латвии работает единственный в стране банк стволовых клеток, который не только обеспечивает забор и долгосрочное хранение биологического материала, но и помогает пациентам находить возможности лечения за границей — в тех клиниках, где соответствующая терапия доступна уже сегодня.
«Мы являемся частью сети из 35 стран и знаем, что каждая из них делает и что предлагает», — объясняет Инесе Болмане. «К примеру, лучшие разработки в детской неврологии сейчас — в Польше. Из Латвии в наши зарубежные клиники-партнёры поехали десять детей: шестеро лечились в Польше, четверо и один взрослый пациент — в Словакии. Их результаты дали надежду многим другим родителям. Этот опыт доказывает: наука и международное сотрудничество могут открыть двери тем, кому казалось, что возможностей больше нет».
Жизненный ресурс, доступный лишь один раз в жизни
Стволовые клетки есть и в организме взрослого человека, и у новорождённых, но клетки, полученные при рождении ребёнка, — самые ценные. Их можно получить только один раз в жизни — в момент, когда перерезается пуповина. Именно в этой части пуповины и плаценты, которая обычно выбрасывается, скрыт огромный биологический потенциал.
Из этого материала можно получить три разных вида стволовых клеток: из пуповинной крови, из самой пуповины и из плаценты. Это ресурс, который в ином случае был бы утилизирован, но он может стать подарком будущему и служить всей семье. Какой именно материал будет подходящим, зависит от диагноза и конкретного человека, для которого он предназначен. Клетки самого ребёнка полностью совместимы с его организмом, а для членов семьи — родителей, братьев или сестёр — совместимость по крови составляет примерно 75 %. В то же время тканевый материал не требует проверки совместимости: он подходит всей семье и может быть размножен.
От лечения к восстановлению
Изначально банки стволовых клеток создавались для лечения рака крови и других тяжёлых заболеваний. Сегодня их применение стало значительно шире — стволовые клетки способны не только спасать жизнь, но и восстанавливать утраченные функции. Они помогают в регенерации мышечной, хрящевой, кожной и нервной ткани и чаще всего используются в неврологии — при детском церебральном параличе, аутизме, травмах и аутоиммунных заболеваниях.
Практика показывает, что после терапии дети становятся спокойнее, лучше спят, у них улучшается координация движений; в некоторых случаях полностью исчезают приступы эпилепсии и агрессии. Взрослые пациенты отмечают уменьшение боли и улучшение общего самочувствия. Также важную роль играет реабилитация и физиотерапия — они помогают организму максимально использовать потенциал клеток и закрепить результат восстановления.
Пуповинная кровь — спасительница жизни
Кроветворные стволовые клетки — одно из крупнейших достижений медицины последних десятилетий. Сейчас они используются в лечении более чем восьмидесяти заболеваний, и их эффективность научно доказана. Эти клетки нередко становятся спасением для пациентов с раком крови, у которых ранее шансов на выживание почти не было.
Первая успешная трансплантация пуповинной крови состоялась во Франции в 1988 году, а вскоре эта методика была внедрена и в Польше, где был создан Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) — материнская компания нашего банка клеток. Сегодня PBKM — крупнейший банк стволовых клеток в Европе и третий по величине в мире. Он хранит более миллиона биологических образцов и обладает большим опытом подготовки и доставки клеток в клиники по всему миру.
Всего в мире проведено более 85 тысяч трансплантаций стволовых клеток, и каждая из них означает реальное спасение человеческой жизни. PBKM входит в FamiCord Group, объединяющую 35 стран и уже оказавшую помощь более чем 4000 пациентам.
При этом терапия тканевых и плацентарных клеток продолжает активно изучаться — особенно в неврологии и ортопедии, — но уже сегодня даёт многообещающие результаты у пациентов со сложными заболеваниями.
Когда наука встречается с человеческой верой
Хотя регенеративная медицина всё ещё находится на стадии исследований, всё больше семей верит в её будущее. Опыт родителей, которые прошли через тяжёлые испытания, становятся доказательством того, что стволовые клетки работают.
Общество меняется — люди больше не мирятся с безнадёжностью, они ищут возможности и делают всё, чтобы помочь своим детям и близким. Сегодня мы понимаем, насколько хрупко здоровье, и знаем: в наших руках есть инструмент, который способен подарить надежду.
Реальные истории людей
Марек — десять лет в инвалидной коляске и вера в чудо
После несчастного случая Марек Будов десять лет передвигается в инвалидной коляске. Когда родился сын Микелис, семья решила сохранить его стволовые клетки из пуповины. После проведённой терапии Марек уже через несколько недель почувствовал улучшения — исчезли боли в руках, тело стало сильнее, а вместе с этим вернулась вера. «Моя самая большая цель — встать на ноги», — говорит он.
Дарта — девочка, которая доказывает, что невозможное возможно
Дарта родилась с детским церебральным параличом. Родители решили сохранить стволовые клетки младшей дочери, чтобы помочь Дартe. После терапии девочка начала реагировать, видеть и слышать. Сейчас она посещает школу с помощником и живёт активной, радостной жизнью. «Стволовые клетки нам помогли», — говорит мама.
Маленькая Анце — из темноты к свету
После пережитого насилия Анце потеряла зрение и страдала от эпилепсии. Благодаря поддержке благотворителей ей провели несколько курсов стволовой терапии. Сейчас Анце реагирует на свет, приступов больше нет, девочка стала улыбчивее. «Мы видим, как она меняется — и это наша самая большая радость», — говорит приёмная мама Ивита.
Вклад в будущее
В Латвии стволовые клетки в настоящее время сохраняют около полутора процентов родителей — примерно так же, как и в других странах Европы. В некоторых государствах эта практика более распространена, например, в Испании так делают 5–7 % семей. Там сохранение стволовых клеток уже стало осознанным жизненным стандартом.
И в Латвии эта сфера развивается. Хотя местных клиник для проведения такой терапии пока нет, первые шаги в этом направлении уже делаются. Стволовые клетки — это мудрый выбор, инвестиция в будущее семьи, которая дарит безопасность и надежду.
Страховка для жизни
Банк стволовых клеток — это не просто лаборатория или медицинский проект. Это место надежды, где наука встречается с человеческой верой и любовью. Эти клетки невозможно купить или заменить — они уникальны. Сохраняя их, мы защищаем своё будущее. Это страховка для жизни — подарок себе, своим детям и тем, кто придёт после нас.