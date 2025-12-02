Банк стволовых клеток — страховка на будущее

Из этого материала можно получить три разных вида стволовых клеток: из пуповинной крови, из самой пуповины и из плаценты. Это ресурс, который в ином случае был бы утилизирован, но он может стать подарком будущему и служить всей семье. Какой именно материал будет подходящим, зависит от диагноза и конкретного человека, для которого он предназначен. Клетки самого ребёнка полностью совместимы с его организмом, а для членов семьи — родителей, братьев или сестёр — совместимость по крови составляет примерно 75 %. В то же время тканевый материал не требует проверки совместимости: он подходит всей семье и может быть размножен.