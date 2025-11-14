60% населения Латвии уверены, что диабета у них нет, но часть просто не знает о своей болезни

В настоящее время более половины людей, живущих с диабетом, не получают лечения и принимают лекарств для его контроля. Часть из них вообще не знают о болезни – уровень глюкозы у них значительно повышен, однако чувствуют себя хорошо, как в результате, они не чувствуют необходимости проходить дополнительные проверки. К сожалению, на практике всё ещё часто наблюдаются ситуации, когда заболевание обнаруживается уже после того, как оно вызвало различные проблемы со здоровьем, а обследования показывают, что причиной был недиагностированный сахарный диабет.