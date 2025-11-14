60% населения Латвии уверены, что диабета у них нет, но часть просто не знает о своей болезни
Хотя диабет и является одним из самых распространённых хронических заболеваний в мире, для большинства людей он по-прежнему кажется далёкой угрозой, на которую в повседневной жизни не обращают особого внимания.
Как показывает проведённый аптечной сетью Apotheka и Norstat опрос, 60% населения Латвии не считают, что входят в группу риска заболевания, однако данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что диабет угрожает значительной части общества, и риск заболевания продолжает расти. Ещё до развития диабета многие люди переживают его начальную стадию, или преддиабет, когда уровень сахара в крови повышен, а симптомы ещё не ощущаются. Однако это не обязательно означает, что всё в порядке – изменения в организме уже начались и могут неблагоприятно повлиять на здоровье.
В настоящее время более половины людей, живущих с диабетом, не получают лечения и принимают лекарств для его контроля. Часть из них вообще не знают о болезни – уровень глюкозы у них значительно повышен, однако чувствуют себя хорошо, как в результате, они не чувствуют необходимости проходить дополнительные проверки. К сожалению, на практике всё ещё часто наблюдаются ситуации, когда заболевание обнаруживается уже после того, как оно вызвало различные проблемы со здоровьем, а обследования показывают, что причиной был недиагностированный сахарный диабет.
"Высокие показатели заболеваемости отчасти объясняются нашим повседневным рационом, поскольку сегодня сахар добавляют почти в каждый продукт – в готовые блюда, соусы, хлеб, йогурты, консервы и другие продукты. Даже, казалось бы, полезные продукты питания, такие как протеиновые батончики, могут содержать удивительно много сахара. Поэтому люди, не считающие себя любителями сладкого, часто потребляют большее количество сахара, чем осознают. Более того, такие факторы, как стресс, недосыпание и малоподвижный образ жизни, также влияют на способность организма поддерживать стабильный уровень глюкозы – даже если питание кажется здоровым и сбалансированным", – поясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
В группе риска развития диабета может оказаться любой
Почти треть населения Латвии (31%), в основном старше 50 лет, склонны считать, что могут заболеть сахарным диабетом, тогда как вдвое больше тех, кто убеждены, что этот риск к ним не относится. Наиболее уверенными в своем здоровье являются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет – 71% из них не чувствуют угрозы.
Врачи отмечают, что такое убеждение не всегда соответствует действительности – современный образ жизни, влияние пищевой промышленности и факторы окружающей среды делают диабет реальностью, которая может затронуть каждого. Хотя часто считается, что в группе риска находятся только люди с избыточным весом или пожилые люди, исследования показывают, что эти причины не всегда являются основными причинами заболевания. Это означает, что корни проблемы следует искать глубже – чаще всего в нарушении процессов обмена веществ. Поэтому стройные и молодые люди часто подвергаются еще большему риску, поскольку симптомы, казалось бы, отсутствуют, в результате чего соответствующие проверки не проводятся, и болезнь не выявляется вовремя.
Именно в таких случаях чаще всего развивается преддиабет – состояние, когда уровень глюкозы в крови уже повышен, а болезнь ещё не развилась. Он может возникнуть в любом возрасте и часто протекает без каких-либо симптомов – человек чувствует себя хорошо, однако в организме уже происходят изменения, которые в долгосрочной перспективе могут привести к развитию диабета 2 типа. При преддиабете организм начинает терять способность эффективно использовать сахар: поджелудочная железа начинает усиленно вырабатывать инсулин, пытаясь компенсировать этот процесс, но со временем "устаёт", и избыток сахара превращается в жиры, которые накапливаются вокруг внутренних органов – сердца, печени и кишечника.
Всё чаще диабет констатируют также и у детей и подростков. Данные Международной федерации диабета показывают, что в мире с той или иной формой диабета уже живут более двух миллионов детей и молодых людей, и это число продолжает расти.
Лучшая профилактика – регулярные проверки и здоровый образ жизни
Специалисты подчёркивают, что развитие диабета можно предотвратить, если вовремя заметить изменения. Поэтому важно следить за состоянием своего здоровья, диагностировать отклонения и вносить необходимые коррективы в образ жизни. Ранняя диагностика позволяет избежать долгосрочных осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение зрения и нарушения функции почек.
"С повышенным уровнем глюкозы в крови человек может жить долгие годы, не испытывая никаких симптомов в это время. Именно поэтому важно действовать профилактически — проходить проверки не реже одного раза в год и уделять внимание своим повседневным привычкам. Сбалансированное питание, достаточный сон и регулярная физическая активность – самые простые способы помочь организму поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвратить развитие диабета", – объясняет фармацевт Лайла Залите.