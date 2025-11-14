Врачи рассказали, как не заразиться опасной инфекцией, которая распространяется сейчас в Латвии

SPKC призывает быть осторожными и всегда мыть фрукты и овощи — как купленные в магазине или на рынке, так и собранные в собственном саду или принесенные из подвала, так как существует риск их контакта с почвой, содержащей лептоспиры. Кроме того, во время сбора урожая, хранения или перевозки продукты могут быть загрязнены выделениями зараженных грызунов (мышей или крыс), ежей или других животных.