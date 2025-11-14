Врачи рассказали, как не заразиться опасной инфекцией, которая распространяется сейчас в Латвии
Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (Slimību profilakses un kontroles centrs - SPKC) напоминают: лептоспироз — это широко распространенная зоонозная инфекция (болезнь, которой болеют животные и люди).
Лептоспироз вызывают бактерии — лептоспиры. Они часто встречаются в почках многих диких и домашних животных и выделяются в окружающую среду с мочой. Люди заражаются при контакте со средой, загрязненной мочой животных (чаще всего мышевидных грызунов). Лептоспиры проникают в организм через поврежденную кожу, а также через слизистые глаз, носа и рта.
Лептоспиры долго сохраняются во влажной среде, например, в стоячей воде (в прудах, канавах и т. д.), в почве (особенно на затопленных огородах и полях), в сырых подвалах и других хозяйственных помещениях, в компостных емкостях и т. д. Даже небольшое количество лептоспир может быть достаточным для заражения, если они попадают в организм через слизистые глаз, носа или рта либо через мелкие повреждения кожи.
Мойте руки!
Мытье рук — одно из важнейших профилактических мероприятий против многих инфекционных болезней. Чтобы избежать заражения лептоспирозом, необходимо тщательно мыть руки с мылом после контакта с животными или средой, которая может быть загрязнена (почвой, водой, овощами и т. д.), после работы в саду, подвале или других хозяйственных помещениях, а также перед едой и приготовлением пищи.
Это важно даже тогда, когда видимых загрязнений нет, так как лептоспиры могут проникать через микроскопические трещины кожи или слизистые. Поэтому не трогайте лицо немытыми руками, чтобы избежать попадания лептоспир через слизистые глаз, носа и рта. Для дополнительной защиты при работе используйте перчатки.
Мойте продукты!
SPKC призывает быть осторожными и всегда мыть фрукты и овощи — как купленные в магазине или на рынке, так и собранные в собственном саду или принесенные из подвала, так как существует риск их контакта с почвой, содержащей лептоспиры. Кроме того, во время сбора урожая, хранения или перевозки продукты могут быть загрязнены выделениями зараженных грызунов (мышей или крыс), ежей или других животных.
Поэтому перед едой:
- мойте руки с мылом;
- мойте фрукты и овощи под проточной водой;
- подвергайте пищу термической обработке, если есть сомнения в ее чистоте;
- храните продукты в закрытых емкостях, не допуская доступа грызунов.
- Если дома есть грызуны — особая осторожность!
Лептоспироз — серьезная болезнь
При лептоспирозе время от заражения до появления первых симптомов обычно составляет 7–10 дней, но может колебаться от 2 до 30 дней. Клинические проявления могут быть от легких до тяжелых, а в некоторых случаях инфекция вызывает опасные для жизни осложнения (например, миокардит, менингит, почечную недостаточность).
Болезнь может начинаться с повышенной температуры, слабости, головной боли и мышечных болей, после чего могут добавляться и другие симптомы: озноб, покраснение конъюнктив, сыпь, кровоизлияния в кожу и слизистые, желтуха, миокардит. Если после контакта с животными или потенциально загрязненной средой появляются такие симптомы, необходимо сразу обратиться к семейному врачу и сообщить о возможных факторах риска. Своевременно начатое лечение помогает предотвратить осложнения.
До 10 ноября 2025 года в Латвии зарегистрировано 42 случая лептоспироза, из них 3 пациента умерли. В предыдущие годы регистрировали в среднем 4 случая в год (от 1 случая в 2021 году до 8 случаев в 2017 году).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по уровню смертности от болезней сердечно-сосудистой системы Латвия оказалась одной из худших в ЕС.