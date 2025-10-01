По уровню смертности от болезней сердечно-сосудистой системы Латвия оказалась одной из худших в ЕС
Болезни системы кровообращения, включая инфаркты, сердечные заболевания, гипертонические болезни и болезни лёгочного кровообращения, в 2022 году составили 32,4% всех случаев смерти в ЕС.
Они были ведущей причиной смертности в 78,5% регионов уровня NUTS 2, то есть в 186 из 237 регионов, на которые чиновники ЕС разбили всю Европу.
В 18 регионах ЕС болезни системы кровообращения стали причиной не менее половины всех смертей. Наибольшая доля была в Болгарии и Румынии, где эти болезни составляли более 50% всех смертей во всех регионах. В Болгарии регион Южно-центральный показал самый высокий уровень — 66,2%, в Румынии регион Sud-Vest Oltenia — 65,1%.
За пределами этих двух стран выше половины смертей от болезней системы кровообращения зафиксировано только в Литве, в Латвии и в венгерском регионе Dél-Alföld. В Латвии уровень смертности от этих болезней составил 52,5%, в Литве - 54,2%. По классификации ЕС Латвия и Литва проходят как единые регионы из-за своих скромных размеров.
В то же время в 10 регионах ЕС болезни системы кровообращения составили менее одной пятой всех смертей. Все они находятся во Франции. Самые низкие показатели отмечены в регионе столицы Иль-де-Франс (18,9%), на юге — в Провансе и Лазурном Берегу (18,7%) и в заморском регионе Мартиника (18,3%).