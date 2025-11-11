"Много - это сколько?" Латвийцы рассказали, как лишний вес меняет их жизнь
Оказывается, для многих жителей Латвии борьба с весом — не просто вопрос здоровья, а часть повседневной жизни. Каждый второй пытался похудеть, а каждый третий признаёт: столкнулся с непониманием и предрассудками.
За последний год снизить вес пытались почти половина жителей, или 47 %, каждому пятому из которых это не удалось. С нетерпимостью или предрассудками со стороны окружающих из-за лишнего веса сталкивались 37 % жителей, и чаще это признают женщины и молодые люди до 30 лет, выяснилось в ходе опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat об ожирении и факторах риска диабета.
Для молодежи главным мотиватором в борьбе с лишними килограммами было именно улучшение внешности и самооценки (85 %), а не аспекты здоровья. Похожая тенденция отмечается и среди женщин (77 %). А у людей после 60 лет мотивация чаще связана со здоровьем — 63 % пытались уменьшить вес, чтобы чувствовать себя лучше, например чтобы улучшить качество сна, уменьшить усталость, боли в суставах, одышку, и еще 43 % в качестве причины назвали повышенные показатели здоровья — кровяное давление, уровень глюкозы или холестерин.
«Лишний вес и ожирение – актуальная проблема и в Латвии, и во всем мире. Это определенно вопрос не только о внешности, которую в опросе в основном упоминали молодые люди. Объективные данные также отмечают схожую картину: более половины населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют увеличенный вес тела или ожирение. Лишний вес идет рука об руку с различными расстройствами здоровья и увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа (в 2024 году почти 90 % пациентов с сахарным диабетом имели лишний вес, из них более 65 % – ожирение), сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных и других заболеваний, а также существенно сокращает количество качественно прожитых лет», – подчеркивает хирург Международного центра бариатрии хирургической клиники Veselības centru apvienība AIWA Clinic Максим Муканс.
Ожирение как болезнь признает большинство общества – 75 %. Избыточный вес, малоподвижный образ жизни и чрезмерное употребление сладостей и сладких напитков в глазах населения являются наиболее распространенными факторами риска возникновения сахарного диабета. Однако свой индекс массы тела не знает половина опрошенных, и еще 11 % не знают, что это за показатель.
Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне отмечает: «Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что с ростом различных факторов риска к 2045 году сахарный диабет может быть у каждого десятого жителя Европы. Чтобы не пропустить изменения состояния здоровья, важно регулярно следить за показателями здоровья: уровнем сахара и холестерина; артериальным кровяным давлением, индексом массы тела и здоровым весом тела».
В опросе также объясняются мнения жителей насчет препятствий для снижения веса: 66 % думают, что чаще виноват недостаток мотивации, при этом среди молодежи таким образом ответили 81 %. Еще более трети отмечают, что не хватает знаний для достижения результата, да и состояние здоровья, например гормональные расстройства, может стать препятствием для снижения веса. Неудачный прежний опыт потери веса отметили 22 % опрошенных.
«На лишний вес и ожирение влияют многие факторы: биологические, генетические, образ жизни, род занятий, в том числе стресс, недосыпание, а также стигматизация, осуждение окружающих. У человека может быть железный характер, но если сложить эти факторы вместе, достичь результатов иногда бывает сложно или они через полгода улетучиваются. Если говорить о психосоциальных факторах, часто, чтобы достичь хорошего результата, необходима поддержка не только близких, но и специалистов здравоохранения», — поясняет М. Муканс.
В ноябре, уже традиционно отмечая во всем мире Всемирный день диабета, предприятия здравоохранения Centrālā laboratorija, Veselības centru apvienība, Mēness aptieka и Olpha организуют информационную кампанию «Много – это сколько?», чтобы предупредить и привлечь внимание населения к факторам риска и профилактике сахарного диабета, особо подчеркивая важность лишнего веса, ожирения и повседневных привычек.
15 ноября с 12:00 до 15:00 в рамках «Много – это сколько?» будущие врачи из Латвийской ассоциации медицинских студентов проконсультируют на тему сахарного диабета и связанных с ним рисков. На остановках здоровья в торговых центрах Dole и Sāga можно будет бесплатно измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы в крови и индекс массы тела.
15 ноября состоится также день выездных измерений Латвийской федерации диабета совместно с Mēness aptieka, в рамках которого жители смогут бесплатно получить консультацию специалистов и провести диагностические замеры.
- С 11:00 до 12:00 на площади у Агенскалнского рынка.
- С 12:30 до 13:30 на Центральном рынке.
С 19 по 22 ноября дни измерений в Mēness aptieka пройдут и в других городах Латвии — Бауске, Даугавпилсе и Салдусе.