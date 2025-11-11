"Много - это сколько?" Латвийцы рассказали, как лишний вес меняет их жизнь

«Лишний вес и ожирение – актуальная проблема и в Латвии, и во всем мире. Это определенно вопрос не только о внешности, которую в опросе в основном упоминали молодые люди. Объективные данные также отмечают схожую картину: более половины населения в возрасте от 15 до 74 лет имеют увеличенный вес тела или ожирение. Лишний вес идет рука об руку с различными расстройствами здоровья и увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа (в 2024 году почти 90 % пациентов с сахарным диабетом имели лишний вес, из них более 65 % – ожирение), сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных и других заболеваний, а также существенно сокращает количество качественно прожитых лет», – подчеркивает хирург Международного центра бариатрии хирургической клиники Veselības centru apvienība AIWA Clinic Максим Муканс.