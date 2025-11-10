Редкое заболевание, от которого умер Стив Джобс. Что мы знаем о нем сегодня?
10 ноября во всём мире отмечается Международный день нейроэндокринных опухолей (NET) — малораспространённых, но всё чаще диагностируемых новообразований. Эти опухоли чрезвычайно коварны: их симптомы неспецифичны и нередко напоминают признаки совершенно других болезней — астмы, диабета, расстройств пищеварения или менопаузы.
Пациенты часто получают ошибочный диагноз, и заболевание обнаруживается лишь на поздних стадиях, когда возможности лечения уже ограничены. В Латвии ежегодно регистрируется около 200–300 новых случаев, однако специалисты считают, что реальное число больных может быть в два–три раза выше.
От нейроэндокринных опухолей умерли такие известные люди, как основатель Apple Стив Джобс и певица Арета Франклин.
Чтобы повысить осведомлённость врачей и общества о NET, в Латвии был создан «Клуб Зебр», которому в этом году исполняется 10 лет. В него входят врачи разных специальностей, а также сами пациенты.
Что такое NET и почему их трудно выявить
Нейроэндокринные опухоли развиваются из особых клеток, которые присутствуют во всех тканях организма — в коже, лёгких, пищеварительном тракте, мозге и других органах. Они могут расти крайне медленно и долго не вызывать заметных симптомов, поэтому зачастую обнаруживаются случайно — при плановых обследованиях или операциях.
Среди возможных признаков болезни — слабость, боли в животе, нарушения стула (особенно необъяснимая диарея), кашель, повышенная потливость и характерный прилив жара к лицу. Эти симптомы настолько «обыденны», что люди часто не придают им значения, а врачи ищут причину в других заболеваниях.
В результате почти половина случаев NET диагностируется уже с метастазами. Однако если опухоль удаётся выявить на ранней стадии, шансы на долгую и качественную жизнь значительно выше.
Почему «Клуб Зебр»
Символ зебры выбран не случайно — как и её полосы, каждый случай NET уникален. Место расположения опухоли, скорость роста и симптомы могут сильно отличаться. Зебра напоминает врачам мыслить шире: когда слышишь цокот копыт, стоит подумать не только о «лошади», но и о «зебре».
10 лет спустя: что изменилось
Сегодня лечение нейроэндокринных опухолей в Латвии проводится в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больнице. Здесь пациентов наблюдают мультидисциплинарные команды — хирурги, онкологи-химиотерапевты, гастроэнтерологи, эндокринологи и другие специалисты. Их совместная работа жизненно важна для успеха терапии.
За последнее десятилетие возможности диагностики в стране существенно выросли. «Если сравнить с ситуацией десять лет назад, мы гораздо лучше распознаём эти опухоли, — говорит доктор медицинских наук Айя Гериня, председатель правления Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов. — Появились современные методы визуализации и лабораторной диагностики. Однако не все аппараты способны “увидеть” NET: для этого требуется особое контрастное вещество на основе галлия, которое подсвечивает рецепторы опухоли. В странах Балтии оно пока доступно только в Литве, куда мы направляем пациентов с подозрением на NET».
Несмотря на прогресс, многие случаи всё ещё остаются незамеченными. Бывает, что человека годами лечат от другой болезни, в том числе онкологической. Настолько скрытно и необычно ведут себя эти опухоли.
Почему важно говорить об этом
Нейроэндокринные опухоли биологически и клинически отличаются от большинства злокачественных новообразований. Они могут быть менее агрессивными, но не реагируют на стандартную химиотерапию. Если опухоль выявлена рано и полностью удалена, дополнительное лечение не требуется.
Однако при метастазах ситуация осложняется: в Латвии до сих пор не доступна компенсируемая таргетная терапия, способная остановить развитие болезни. Пациенты получают только симптоматическое лечение. Врачи называют это критической проблемой, ведь при правильной терапии человек может жить десятки лет, оставаясь активным и социально вовлечённым.
По международным рекомендациям, NET выделены в отдельную группу онкологических заболеваний, что позволяет подбирать лечение индивидуально. Если пациент получает правильные препараты, даже при распространившейся форме болезни он может жить полноценно — быть рядом с близкими, работать, путешествовать и строить планы.
Надежда есть
Опыт «Клуба Зебр» показывает: осведомлённость действительно спасает жизни. Каждый прожитый год — это шаг к тому, чтобы нейроэндокринные опухоли перестали быть «тихим убийцей».
Информируя общество и врачей, развивая диагностику и внедряя современное лечение, Латвия может сделать так, чтобы всё больше пациентов получали помощь вовремя — сохраняя здоровье, жизнь и надежду.