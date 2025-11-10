Редкое заболевание, от которого умер Стив Джобс. Что мы знаем о нем сегодня?

За последнее десятилетие возможности диагностики в стране существенно выросли. «Если сравнить с ситуацией десять лет назад, мы гораздо лучше распознаём эти опухоли, — говорит доктор медицинских наук Айя Гериня, председатель правления Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов. — Появились современные методы визуализации и лабораторной диагностики. Однако не все аппараты способны “увидеть” NET: для этого требуется особое контрастное вещество на основе галлия, которое подсвечивает рецепторы опухоли. В странах Балтии оно пока доступно только в Литве, куда мы направляем пациентов с подозрением на NET».