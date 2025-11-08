Все ли у вас в порядке с сахаром? Это можно бесплатно проверить в аптеке с 13 по 15 ноября
В рамках Всемирного дня борьбы с диабетом с 13 по 15 ноября все желающие могут бесплатно проверить уровень сахара в крови в 28 аптеках Apotheka в Риге, Елгаве, Лиепае, Цесисе, Вентспилсе, Резекне, Кекаве, Марупе и Зилупе. Проверка быстрая и простая, но лучше всего еее проводить утром, натощак или как минимум через 2 часа после еды.
Уровень сахара определяется с помощью глюкометра: в него вставляется тест-полоска, берётся небольшой образец крови из пальца, и результат становится виден уже через несколько секунд.
Диабет становится все более молодым
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня с диабетом живут 830 миллионов человек, то есть почти каждый десятый житель мира. В свою очередь, в Латвии число зарегистрированных больных диабетом в прошлом году достигло 103 тысяч, из них 40% – мужчины, а 60% – женщины. Диабет – серьёзное заболевание, которое существенно влияет на функции организма и качество жизни человека, а если своевременно не начать лечение, диабет способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических нарушений, почечной недостаточности и других проблем со здоровьем. Статистика свидетельствует, что в наши дни диабет молодеет с каждым годом и часто не диагностируется вовремя – изначально человек чувствует себя хорошо и продолжает привычный ритм жизни, тогда как в организме уже начались изменения, которые в долгосрочной перспективе наносят значительный вред здоровью. Поэтому важно следить за показателями уровня глюкозы в крови, своевременно диагностировать изменения и вносить необходимые коррективы в образ жизни, тем самым предотвращая развитие диабета.
Более половины больных диабетом не лечатся
По обобщенной информации ВОЗ, в настоящее время более половины людей с диабетом не получают лечения или не принимают лекарства для контроля заболевания. Часть из них даже не подозревают о заболевания – уровень сахара значительно повышен, но чувствуют себя хорошо, в результате чего они не испытывают никакой необходимости в дополнительных проверках. К сожалению, на практике всё ещё слишком часто наблюдаются ситуации, когда диабет способствовал развитию различных проблем со здоровьем, и только при проведении углубленных исследований выясняется, что причиной заболевания является недиагностированный сахарный диабет.
Почему статистические данные сегодня настолько высоки? Отчасти это объясняется нашим повседневным рационом, поскольку сегодня сахар добавляют практически в каждый продукт – в готовые блюда, соусы, хлеб, йогурты, консервы и другие продукты. Даже, казалось бы, полезные продукты, такие как протеиновые батончики, могут содержать удивительное количество сахара. Следовательно, даже люди, не считающие себя любителями сладкого, часто потребляют больше сахара, чем осознают.
Более того, другие факторы, такие как стресс, недосыпание и малоподвижный образ жизни, также влияют на способность организма поддерживать стабильный уровень сахара в крови, даже, если рацион кажется здоровым и сбалансированным.
В группе риска может оказаться каждый
Современный образ жизни, влияние пищевой индустрии и факторов экологии превращают диабет в реальность, которая может затронуть любого. Хотя часто считается, что в группу риска входят только люди с избыточным весом, исследования показывают, что ожирение само по себе не является основной причиной диабета. По данным ВОЗ примерно 30 миллионов населения США с избыточным весом не страдают инсулинорезистентностью. Это означает, что корни проблемы следует искать глубже – чаще всего в нарушении процессов обмена. Поэтому именно худые люди нередко подвержены даже большему риску – внешне всё кажется в порядке, симптомов нет, и как в результате – соответствующие проверки не проводятся, и заболевание не выявляется вовремя.
Всё чаще диабет встречается и среди детей и подростков. Данные Международной федерации диабета свидетельствуют, что более двух миллионов детей и подростков в мире уже живут с той или иной формой диабета, и это число продолжает расти.
Тихий предвесник – преддиабет
Ещё до развития диабета организм испытывает состояние, о котором говорят относительно редко, – преддиабет. Это означает, что уровень сахара в крови уже повышен, но болезнь ещё не развилась.
Как проявляется преддиабет? Организм начинает терять способность эффективно использовать сахар. Если обычно сахар из крови поступает в клетки и преобразуется в энергию, то на данном этапе, по мере постепенного повышения уровня сахара, этот процесс замедляется. Поджелудочная железа пытается это компенсировать, вырабатывая больше инсулина (гормона, способствующего проникновению сахара в клетки), однако, если нагрузка продолжается длительное время, со временем железа "устает", и начинает развиваться диабет 2 типа. В этот момент неиспользованный сахар превращается в жир, который накапливается вокруг внутренних органов – сердца, печени, кишечника – и препятствует их нормальной работе.
Лучшая профилактика – это регулярные проверки
"История сахара – это, по сути, история внимания к себе и своему здоровью. Регулярная проверка уровня сахара позволяет своевременно заметить изменения и сохранить здоровье. Диабет – это заболевание, которое можно контролировать, если обнаружить его на ранней стадии. Именно поэтому мы приглашаем всех желающих воспользоваться возможностью бесплатной проверки в аптеках Apotheka с 13 по 15 ноября. Фармацевты помогут вам понять результаты и дадут рекомендации по дальнейшим действиям", – призывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Уровень сахара рекомендуется проверять не реже одного раза в три года, а при избыточном весе, повышенном артериальном давлении или наличии диабета в семье – не реже одного раза в год.
Прежде чем идти в аптеку Apotheka, чтобы проверить уровень сахара в крови, проверь режим работы здесь.