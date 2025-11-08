Все ли у вас в порядке с сахаром? Это можно бесплатно проверить в аптеке с 13 по 15 ноября

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня с диабетом живут 830 миллионов человек, то есть почти каждый десятый житель мира. В свою очередь, в Латвии число зарегистрированных больных диабетом в прошлом году достигло 103 тысяч, из них 40% – мужчины, а 60% – женщины. Диабет – серьёзное заболевание, которое существенно влияет на функции организма и качество жизни человека, а если своевременно не начать лечение, диабет способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических нарушений, почечной недостаточности и других проблем со здоровьем. Статистика свидетельствует, что в наши дни диабет молодеет с каждым годом и часто не диагностируется вовремя – изначально человек чувствует себя хорошо и продолжает привычный ритм жизни, тогда как в организме уже начались изменения, которые в долгосрочной перспективе наносят значительный вред здоровью. Поэтому важно следить за показателями уровня глюкозы в крови, своевременно диагностировать изменения и вносить необходимые коррективы в образ жизни, тем самым предотвращая развитие диабета.