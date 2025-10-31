Насморк - не случайность: врачи объясняют, почему простуда не имеет ничего общего с "промерз"

Вакцинация — самый эффективный способ снизить риск заболевания гриппом или Covid-19 в тяжелой форме. Нередко можно слышать: «Я вакцинировался, но все равно заболел». Тут стоит напомнить, что ни одна вакцина не является на 100 % эффективной. Так, вакцинация от гриппа значительно — в среднем на 40–60 % — снижает риск тяжелой болезни, а также осложнений. Это означает, что вы можете заболеть гриппом, даже если вакцинированы, но гораздо меньше вероятность того, что болезнь свалит с ног на длительный срок и придется пережить тягостный период вялости. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом сезоне гриппа в Латвии зарегистрировано 146 смертей из-за гриппа, 94 % из которых были у людей, которые не были привиты. Большинство умерших были в возрасте старше 70 лет.