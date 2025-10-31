Насморк - не случайность: врачи объясняют, почему простуда не имеет ничего общего с "промерз"
Осенью традиционно начинается сезон простуды и гриппа — время, когда кажется, что вирусы подстерегают нас буквально на каждом шагу. Но если раньше насморк воспринимался как неизбежная часть холодного времени года, то теперь, когда к привычным возбудителям добавились новые и более агрессивные вирусы, стоит ли всё ещё считать болезнь чем-то обыденным?
О том, как этой осенью не подхватить вирус и укрепить иммунитет, рассказывают фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне и заведующая лабораторией Centrālā laboratorija, врач Яна Осите.
«Хотя люди говорят, что «оделся слишком легко, замерз и подхватил насморк», специалисты здравоохранения под простудой чаще всего понимают вызванные вирусом респираторные инфекции, и заложенный нос, как правило, является одним из первых заметных симптомов», — поясняет фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне.
Нередко именно в аптеке ищут первую помощь от насморка, кашля, лихорадки и других симптомов. «Внезапный рост числа случаев простуды действительно не связан с тем, что большое количество жителей не надевают куртку или промочили ноги. С началом более прохладной погоды мы гораздо чаще находимся в помещениях, где циркулируют патогены, и болезни распространяются легче легкого», — рассказала фармацевт.
Вирусов больше, и они более свирепые
Наряду с уже хорошо известными случаями простуды и гриппа отмечено и распространение ранее редко встречавшегося респираторно-синцитиального вируса (РСВ). В этом сезоне волнообразно растет число случаев Covid-19, что, впрочем, нельзя считать сезонным заболеванием, поскольку Covid-19 присутствует круглый год с несколькими вспышками. Поэтому важно обезопасить себя. Как это сделать?
Вакцинация
Вакцинация — самый эффективный способ снизить риск заболевания гриппом или Covid-19 в тяжелой форме. Нередко можно слышать: «Я вакцинировался, но все равно заболел». Тут стоит напомнить, что ни одна вакцина не является на 100 % эффективной. Так, вакцинация от гриппа значительно — в среднем на 40–60 % — снижает риск тяжелой болезни, а также осложнений. Это означает, что вы можете заболеть гриппом, даже если вакцинированы, но гораздо меньше вероятность того, что болезнь свалит с ног на длительный срок и придется пережить тягостный период вялости. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в прошлом сезоне гриппа в Латвии зарегистрировано 146 смертей из-за гриппа, 94 % из которых были у людей, которые не были привиты. Большинство умерших были в возрасте старше 70 лет.
Говоря о Covid-19, нельзя забывать, что это вызывающее инвалидность нейроинвазивное сосудистое заболевание, которое может подорвать иммунитет, повредить кровеносные сосуды и органы, тем самым увеличив риск сердечной недостаточности, диабета, когнитивных, поведенческих и психических расстройств.
Кому стоит вакцинироваться?
Директивы различаются в зависимости от возраста, состояния здоровья, прежнего статуса вакцинации и других факторов. Лучше всего об этом скажет врач. Независимо от других факторов рекомендуется вакцинироваться:
- маленьким детям, у которых не развита полностью иммунная система;
- пожилым людям, у которых иммунная система работает не так хорошо, как в молодости;
- людям, которые получают химиотерапию или принимают лекарства, ослабляющие иммунную систему;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями (например, астмой, сердечными заболеваниями, диабетом и др.).
Гигиенические мероприятия
Все еще нет вакцины, предотвращающей простую простуду, поскольку видов вызывающих ее вирусов слишком много и они переменчивы. Однако, чтобы обезопасить себя, могут помочь некоторые гигиенические меры.
Надо помнить, что вирусы дыхательных путей распространяются по воздуху — когда больной человек чихает, кашляет, говорит или дышит, выделяются мелкие частицы, содержащие вирус. Они могут выживать в воздухе, а также на руках и поверхностях часами. Понимая эти процессы, можно настроить соответствующее поведение.
Кашляя или чихая, закрывайте рот и нос. Рекомендуется использовать салфетку, а если она недоступна, использовать сгиб локтя.
Регулярно мойте руки. Не менее 20 секунд при каждом мытье с мылом и водой.
Поддерживайте поверхности чистыми. Для этого можно использовать привычные бытовые чистящие средства, так как антибактериальное мыло и чистящие средства в данном случае не имеют никаких преимуществ.
Заботьтесь о качестве воздуха внутри помещений. Самый простой и эффективный способ — регулярное проветривание помещений при открытом окне. Если это затруднительно, например в рабочих помещениях, нужно думать о вытяжных вентиляторах или переносных HEPA-фильтрах.
Витамины, пищевые добавки и фитотерапия
Нет убедительных доказательств, что какой-либо витамин или пищевая добавка уменьшает риск или тяжесть протекания респираторных инфекций. Скорее известно, что некоторые, если употреблять их в слишком больших дозах, могут нанести вред. Однако отдельные препараты могут облегчить симптомы простуды.
Витамин С может сыграть небольшую роль для сокращения продолжительности симптомов простуды у взрослых.
Ягоды бузины являются пищевой добавкой для укрепления иммунной системы. Некоторые исследования свидетельствуют, что они могут снизить продолжительность и тяжесть вирусных симптомов дыхательных путей.
Цинк поддерживает иммунную систему. Исследования, однако, противоречивы: одни свидетельствуют о том, что употребление цинка сокращает продолжительность симптомов, а другие не показывают никакого эффекта.
Травяные чаи. Всем хорошо известна рекомендация во время простуды употреблять много жидкости. Для этого хорошо подходит вода, но, по наблюдению фармацевта, многим пациентам выпить нужное количество сложно. «В таких случаях стоит прибегнуть к мудрости бабушек и приготовить травяной чай», — говорит Эрика Петерсоне. Специалист рекомендует чаи из ромашки, липы или листьев малины. Однако важно помнить, что чай надо пить неподслащенным, так как большое количество подслащенного напитка может не пойти на пользу. «Ароматная чашка травяного чая оказывает двойное действие — она не только способствует выздоровлению, но и создает психологический и успокаивающий эффект заботы о себе, который также помогает в процессе выздоровления», — добавляет фармацевт.
Использование масок
Вирусные капли в виде аэрозоля могут распространяться в воздухе, поэтому ношение масок может помочь защититься. Респираторы обладают хорошо доказанной защитной способностью, их рекомендовано использовать в переполненных, плохо проветриваемых помещениях, в том числе в общественном транспорте. «Носить маски — это во многом индивидуальный выбор. Однако, если у вас самого или у человека, с которым вы живете вместе, в силу возраста или состояния здоровья высок риск осложнений от вирусных заболеваний, в определенных случаях разумно носить маску. А также чтобы защитить других, если вы сами больны», — говорит Петерсоне. Фармацевт предупреждает, что от масок может быть мало толку, если их неправильно носить: «Если уж такой выбор делается, то маску нужно носить регулярно, и она должна хорошо прилегать ко рту и носу».
Еще несколько ценных советов
Хотя с простудой мы обычно справляемся сами в домашних условиях, важно знать, в каких случаях все же желательно искать помощи специалиста. Фармацевт призывает людей связаться с врачом при наличии следующих симптомов:
- температуру невозможно контролировать с помощью лекарств;
- есть диарея или рвота;
- затрудненное дыхание;
- заболевший — пожилой человек с уже имеющимися хроническими заболеваниями.
Еще один фактор — если симптомы возвращаются после исчезновения. «Иногда человек приходит в себя и чувствует, что выздоровел, но вскоре после этого может снова почувствовать себя плохо, и, возможно, даже развилась лихорадка. Правильнее всего в таких случаях было бы посетить врача, чтобы пройти обследования», — поясняет фармацевт.
«Стандартные анализы при простудных заболеваниях — полная картина крови и показатель воспаления С-реактивный белок, который помогает оценить, не развилось ли бактериальное воспаление дыхательных путей, — добавляет врач Яна Осите. — В случае необходимости назначают и другие анализы для уточнения возбудителя заболевания».