Стволовые клетки - ключ к медицине будущего
Сегодня стволовые клетки называют чудом и будущим человечества — они дают возможность лечить болезни, которые раньше считались неизлечимыми. Директор «Cilmes šūnu banka» («Банк стволовых клеток») Марите Мундуре объясняет, почему стволовые клетки так важны и как они действуют.
Три вида материала для терапии будущего
«Стволовые клетки находятся как в организме взрослого человека, так и у новорожденных. Однако именно стволовые клетки новорожденного уникальны — их можно получить только один раз в жизни, в момент рождения ребенка, когда перерезается пуповина. Именно в этой, обычно выбрасываемой части пуповины и плаценты, скрыт огромный потенциал. Это ценнейший биологический материал, который многие до сих пор считают отходами. Кроме того, из пуповинной крови получают один тип стволовых клеток, из небольшого кусочка пуповины — другой, а из плаценты — третий. Таким образом, из того, что другие выбрасывают, мы предлагаем получить три ценных материала для терапии будущего, которые может использовать вся семья.
Какой именно материал подойдет, зависит от диагноза и человека, для которого он предназначен. Если речь идет о самом ребенке, то совместимость полная — один к одному, за исключением случаев, когда заболевание генетическое. Если о брате, сестре, маме или папе, то совместимость по кроветворным стволовым клеткам в семье составляет примерно 75 %. В то же время для тканевого материала проверка совместимости не требуется — он подходит всей семье. Более того, ткани можно размножать.
У нас есть пациенты с аутизмом и детским церебральным параличом, у которых после применения стволовых клеток улучшилось качество жизни. Родители рассказывают, что дети стали спокойнее, лучше спят, сон стал глубже, а в некоторых случаях исчезли даже приступы эпилепсии. Есть также пациент, оказавшийся в инвалидной коляске, — после введения стволовых клеток он сам сказал, что уже через несколько недель боли в руках прошли, он чувствует себя лучше, а внутренние органы стали работать активнее. У каждого пациента своя история. Многие возвращаются повторно, потому что видят: с каждой терапией состояние здоровья улучшается все больше. Конечно, терапия работает лучше всего, если ее дополняют реабилитация и физиотерапия — чтобы укрепить новые нейронные связи и развить навыки, которые организм восстанавливает.
Пуповинная кровь спасает жизни
Кроветворные стволовые клетки — одно из важнейших достижений медицины последних десятилетий. Они применяются при лечении более чем 80 заболеваний, и их эффективность доказана. Первая успешная трансплантация стволовых клеток из пуповинной крови была проведена во Франции в 1988 году (в случае анемии Фанкони). Через несколько лет этот метод был использован и в Польше, где работает Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) — наша материнская компания и лаборатория хранения. Это крупнейший банк стволовых клеток в Европе и третий по величине в мире. В настоящее время PBKM хранит более миллиона биологических образцов из разных европейских стран, включая Латвию. PBKM обладает одним из самых больших в мире объемов опыта по подготовке и доставке стволовых клеток клиникам по всему миру.
Наша группа компаний FamiCord Group уже помогла более чем 4000 пациентам в 35 странах, подготовив стволовые клетки для лечения. В целом в мире трансплантация стволовых клеток пуповинной крови проведена более 85 тысяч раз — и каждый такой случай означает спасенную жизнь или облегченную судьбу. Что касается клеток из тканей и плаценты, то эта терапия пока находится на стадии исследований — проводятся клинические испытания в разных областях медицины, особенно в неврологии и ортопедии.
Пятиступенчатая программа получения стволовых клеток
Сфера получения стволовых клеток строго регулируется и лицензируется — люди могут быть уверены, что все происходит в соответствии с законом и медицинскими стандартами.
Чтобы сделать процесс понятным, мы предлагаем пятиступенчатую программу — простой и прозрачный путь к сохранению биологического материала.
Первый шаг — информация
Главное — получить качественную информацию. Не слушать, что «кто-то где-то сказал», а говорить со специалистами — с нами, с гинекологами, с акушерками, у которых есть опыт и знания. Только когда человек понимает, что такое стволовые клетки и чего он от них ожидает, он может принять осознанное решение.
Второй шаг — заключение договора
Когда все ясно, мы подписываем договор и выдаем родителям специальный набор для сбора биологического материала, который нужно взять с собой на роды. В больницах работают обученные нами акушерки, и с каждым медицинским учреждением заключено соглашение о сотрудничестве. Если такого соглашения нет, мы услугу не предлагаем — для нас важно, чтобы все происходило в безопасных и контролируемых условиях.
Третий шаг — забор образца
Когда ребенок рождается и все проходит благополучно, акушерка берет необходимые материалы — пуповинную кровь, небольшой фрагмент пуповины и плаценту. Все упаковывается в коробку, заполняются документы, и акушерка звонит нам — мы сразу приезжаем.
Четвертый шаг — транспортировка и лаборатория
Коробка доставляется в аэропорт, откуда курьером отправляется в нашу лабораторию в Польше. Мы сотрудничаем с партнерами, которым доверяем уже 21 год. В лаборатории проводятся все необходимые исследования, включая анализ крови матери, чтобы убедиться в отсутствии инфекций или бактерий. Если что-то обнаруживается, мы, конечно, сразу информируем маму.
Пятый шаг — обработка и хранение
Когда все тесты завершены, материал обрабатывается и помещается на заморозку в специальных условиях. Стволовые клетки новорожденного уникальны — их нельзя купить или заменить. Если они однажды использованы (например, кровь), восстановить их уже невозможно. Именно поэтому их ценность так велика — это ресурс, способный спасти жизнь.
Сохраняя стволовые клетки в частном банке, семья получает к ним эксклюзивный доступ — никто другой не может ими воспользоваться. Это наследие семьи, которое может пригодиться будущим поколениям. Ребенок, у которого при рождении были сохранены стволовые клетки, в будущем сможет помочь и своим детям.
Стволовые клетки в Латвии могут стать вопросом жизненного стандарта
Сейчас в Латвии стволовые клетки сохраняют около 1,5 % родителей — примерно столько же, как и в других странах Европы. Например, в Испании этот показатель достигает 5–7 %, и там стволовые клетки уже стали вопросом жизненного стандарта — так же естественно, как выбор определенного телефона или марки автомобиля. Я очень хочу, чтобы и в Латвии это стало нормой — осознанным выбором в пользу здоровья семьи. Хотя в Латвии пока нет клиник, где разрешено использовать эти стволовые клетки для терапии, я верю, что это скоро изменится. У соседей в Литве эта отрасль активно развивается, и мы тоже хотим идти этим путем. И наконец — я всегда говорю: слушайте свою интуицию, она редко подводит. Принимайте решения мудро, обдуманно и с уверенностью в сердце».