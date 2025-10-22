Бесплатно, быстро и жизненно важно: как пройти скрининг груди в Латвии и зачем это делать
Октябрь — это время, когда во всем мире уделяют особое внимание здоровью груди. Откладывание обследований и невнимание к своему самочувствию могут стоить слишком дорого. В Латвии профилактические проверки на рак груди для женщин определенного возраста доступны бесплатно, однако многие по-прежнему их игнорируют.
Октябрь во всем мире отмечается как месяц здоровья груди, напоминая обществу о важности заботы о себе и регулярных обследований. Хирург-маммолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Арвидс Ирмейс рассказал LSM.lv, какой симптом чаще всего указывает на рак груди. «Номер один — это уплотнение. Это образование или затвердевание, которое женщина замечает и понимает, что раньше такого не было. Важно помнить, что проверять грудь на наличие уплотнений лучше всего на 5–10-й день менструального цикла, потому что перед месячными у многих женщин грудь набухает и становится бугристой — это ещё не повод для тревоги», — объяснил хирург PSKUS.
Каждой женщине в возрасте от 50 до 68 лет в Латвии рекомендуется проходить профилактическое обследование на рак груди раз в два года. «Скрининг в Латвии проводится уже много лет. Он полностью оплачивается государством», — подчеркнула представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.
«Лучше всего, если диагноз можно поставить ещё до того, как женщина сама что-то почувствует. Во время маммографического скрининга выявляют маленькое образование или микрокальцинаты — предраковые изменения, которые невозможно нащупать ни женщине, ни врачу. Но мы знаем, что если ничего не делать, через три–пять лет это может стать раком, угрожающим жизни», — отметил хирург Ирмейс.
После получения приглашения необходимо записаться на обследование в одну из медицинских учреждений из списка или в мобильный диагностический автобус, который выезжает в отдалённые регионы. «Приглашение служит направлением. Оно высылается примерно через три месяца после дня рождения женщины — на адрес её декларированного места жительства или в электронный ящик на портале Latvija.lv, если он создан», — уточнила представитель NVD.
Чем раньше выявляют рак, тем выше шансы на успешное лечение. «Рак — это не шарик для пинг-понга, это живой организм, цель которого — выжить. Он достаточно “умён”, чтобы искать способы приспособиться и противостоять лечению. Чем дольше мы позволяем этому агрессивному организму существовать в теле, тем труднее его победить», — подчеркнул Ирмейс.
Причины возникновения рака груди бывают разными: генетические и связанные с образом жизни. «Что значит жить здорово? Это движение, правильное питание, забота о психоэмоциональном состоянии. Очень важна и репродуктивная сторона: по возможности кормить ребёнка грудью как можно дольше, иметь нескольких детей, родить первого ребёнка до 30 лет», — добавил врач.
Профилактические проверки груди необходимо проходить регулярно, чтобы не получилось так, что бесплатная возможность была, а потом приходится сожалеть о своей лени и небрежном отношении к здоровью.