Бесплатно, быстро и жизненно важно: как пройти скрининг груди в Латвии и зачем это делать

Октябрь во всем мире отмечается как месяц здоровья груди, напоминая обществу о важности заботы о себе и регулярных обследований. Хирург-маммолог Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Арвидс Ирмейс рассказал LSM.lv, какой симптом чаще всего указывает на рак груди. «Номер один — это уплотнение. Это образование или затвердевание, которое женщина замечает и понимает, что раньше такого не было. Важно помнить, что проверять грудь на наличие уплотнений лучше всего на 5–10-й день менструального цикла, потому что перед месячными у многих женщин грудь набухает и становится бугристой — это ещё не повод для тревоги», — объяснил хирург PSKUS.