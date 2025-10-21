Арахис спасает от аллергии? Новое исследование подтверждает - да, если начать вовремя

По оценкам, около 60 000 американских детей избежали развития аллергии на арахис после того, как в 2015 году появились рекомендации вводить продукты с арахисом в рацион младенцев уже с четырёхмесячного возраста. Эти рекомендации полностью изменили прежние медицинские подходы и приблизили американские стандарты к европейским: например, в 2021 году Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии рекомендовала вводить арахис детям в возрасте от 4 до 6 месяцев, аналогичные советы действуют и в Великобритании, и во Франции.