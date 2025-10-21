Арахис спасает от аллергии? Новое исследование подтверждает - да, если начать вовремя
Спустя десятилетие после того, как знаковое исследование доказало: кормление младенцев продуктами, содержащими арахис, может предотвратить развитие опасной аллергии, новые данные показали — это изменение действительно принесло ощутимые результаты в реальной жизни.
По оценкам, около 60 000 американских детей избежали развития аллергии на арахис после того, как в 2015 году появились рекомендации вводить продукты с арахисом в рацион младенцев уже с четырёхмесячного возраста. Эти рекомендации полностью изменили прежние медицинские подходы и приблизили американские стандарты к европейским: например, в 2021 году Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии рекомендовала вводить арахис детям в возрасте от 4 до 6 месяцев, аналогичные советы действуют и в Великобритании, и во Франции.
Новое исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, проанализировало электронные медицинские карты десятков педиатрических практик в США, чтобы отследить случаи пищевой аллергии у детей до и после введения новых рекомендаций. Ученые выяснили, что аллергия на арахис у детей до трёх лет снизилась более чем на 27% после первых рекомендаций 2015 года для групп риска и более чем на 40% после расширенных указаний 2017 года.
«Это выдающееся достижение, — отметил доктор Дэвид Хилл, аллерголог Детской больницы Филадельфии и главный автор исследования. — Сегодня я могу сказать: детей с пищевой аллергией стало меньше, чем было бы без этой программы».
Несмотря на успех, общая распространённость пищевых аллергий в США остаётся высокой — ими страдают около 8% детей, из которых более 2% имеют аллергию именно на арахис.
Почему изменились рекомендации
Аллергия на арахис возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает белки арахиса как угрозу, вызывая реакции — от лёгких высыпаний до опасного анафилактического шока. На протяжении десятилетий врачи советовали откладывать введение арахиса и других аллергенных продуктов до трёхлетнего возраста.
Перелом произошёл в 2015 году после публикации революционного исследования LEAP (Learning Early About Peanut Allergy), проведённого Гидеоном Лаком и коллегами из Королевского колледжа Лондона. Это исследование показало, что введение арахисовых продуктов в младенчестве снижает риск аллергии более чем на 80%, а эффект сохраняется у 70% детей даже в подростковом возрасте.
Тем не менее, внедрение новых рекомендаций шло медленно: опросы показали, что лишь около 29% педиатров и 65% аллергологов следовали обновлённым указаниям 2017 года. Многие родители и врачи не знали, как безопасно вводить арахис вне клинических условий.
Как безопасно вводить аллергенные продукты
Обновлённые в 2021 году рекомендации советуют вводить арахис и другие основные аллергены в возрасте от 4 до 6 месяцев без предварительных тестов на аллергию, за исключением случаев повышенного риска. «Не нужно много — достаточно небольших порций, — объясняет доктор Хилл. — Например, чуть-чуть арахисового масла, йогурта на молочной или соевой основе, паст из орехов — всё это помогает мягко познакомить иммунную систему с аллергенами».
Диетолог Тиффани Леон из организации Food Allergy Research & Education (FARE) рассказала, что сама следовала этим рекомендациям с двумя своими сыновьями, хотя её мать сначала удивилась такому подходу.
«Как диетолог, я доверяю научным данным. Когда появились новые рекомендации, я просто сказала себе: “Хорошо, значит, теперь делаем так”», — говорит Леон.
Что дальше
Хотя исследование охватило не всю страну, эксперты считают его убедительным доказательством того, что раннее введение аллергенов действительно работает. «Это исследование подтверждает то, что мы уже знаем, и показывает огромный потенциал для снижения числа случаев аллергии на арахис по всей стране», — заявила Сунг Поблете, исполнительный директор FARE.
Переход к раннему введению продуктов, содержащих арахис, считается серьёзным шагом вперёд в области общественного здравоохранения, дающим надежду на снижение распространённости аллергий у будущих поколений. Родителям советуют обсуждать введение аллергенных продуктов с педиатром, чтобы подобрать безопасный и индивидуальный подход для каждого ребёнка.