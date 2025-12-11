Неожиданно выяснилось, что латвийские пенсионеры тоже интересуются новыми технологиями
Новое исследование Global Consumer Health, подготовленное EY, показывает, что жители все больше хотят получать технологически поддерживаемый уход в пожилом возрасте, который помогает сохранять независимость и позволяет проводить старость дома.
В рамках исследования были проведены интервью с руководителями учреждений здравоохранения и специалистами по вопросам старения в ряде западных стран, а также опрошено 4500 человек в возрасте от 50 лет.
Технологии - ключ к независимой жизни в пожилом возрасте
Две трети (67%) респондентов указали, что готовы использовать цифровые решения для сбора данных о здоровье, например передачу информации о давлении своему врачу. Также 64% положительно оценивают возможность получать услуги и консультации, сочетая дистанционные и очные визиты. Почти половина (49%) была бы готова доверить анализ своих данных о здоровье искусственному интеллекту для выявления рисков и получения рекомендаций по лечению.
Исследование также показывает, что три из четырех респондентов хотели бы использовать преимущества умного дома — среды, оснащенной технологиями для мониторинга состояния здоровья и сбора данных с возможностью в реальном времени предупреждать родственников или специалистов о возможных проблемах со здоровьем.
Качество возраста
Респонденты подчеркивали важность независимости и самодостаточности, доступность социальных и других услуг, а также возможность сохранять активный образ жизни в публичном пространстве. Большинство выражает желание использовать гаджеты и технологические решения, поддерживающие здоровье и качество жизни с возрастом: уже сейчас многие пожилые люди активно используют умные часы и другие носимые сенсоры, сознательно следя за количеством шагов, пульсом и регулярностью физической нагрузки.
Авторы исследования отмечают, что наибольшая поддержка развитию технологий в здравоохранении наблюдается в возрастной группе от 50 до 59 лет, которую особенно интересуют программы типа больница дома, носимые устройства, системы виртуальной помощи, голосовые ассистенты и решения на базе искусственного интеллекта.