Три знака зодиака, которые любят животных больше, чем людей

Почему животные лучше: Животные для Рыб — это чистые души, которые не способны на злой умысел или лицемерие. Рыбы видят в них отражение своей внутренней чистоты и находят в их обществе то спокойствие и гармонию, которых им не хватает в общении с людьми. Они часто подбирают бездомных животных или занимаются волонтерством в приютах, находя в этом свое призвание.