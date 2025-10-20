Тыква - суперфуд октября: фармацевт объясняет, как она помогает телу и коже

Осенью и зимой кожа часто теряет свое летнее сияние, бледнеет, становится более сухой и чувствительной. Холодный ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях способствуют обезвоживанию, из-за чего может начаться шелушение или покраснение кожи. Поэтому в это время особенно важно позаботиться о восстановлении и защите кожи, и отличным помощником для этого является тыква, экстракт которой используется в косметических продуктах, особенно скрабах и масках для лица. Содержащийся в тыкве бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, участвует в процессах обновления клеток кожи и улучшает тон кожи. При регулярном употреблении бета-каротина кожа может приобрести слегка золотистый оттенок, поскольку это вещество является натуральным оранжевым пигментом. В свою очередь витамин Е действует как сильный антиоксидант - защищает кожу от свободных радикалов, ультрафиолетовых лучей, загрязнений и стресса. Натуральные энзимы и фруктовые кислоты, содержащиеся в тыкве, нежно отшелушивают ороговевшие клетки кожи. В аптеках можно купить также тыквенное масло, которое можно добавлять в свой повседневный дневной крем для лица - оно будет обогащать состав крема и способствовать сохранению влажности и эластичности кожи, советует клинический фармацевт.