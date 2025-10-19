Натуральное = безопасное? 5 мифов о лечении народными средствами, которые могут довести до беды

Еще одно «горячо любимое» сторонниками альтернативной медицины средство - растительное масло. Его применяют как внутрь, так и наружно. Внутрь нередко его рекомендуют пить при желчнокаменной болезни, чтобы «смазать» камушки, и они якобы быстро отойдут. Но в реальности растительное масло обладает сильным желчегонным эффектом, особенно натощак. Оно провоцирует мощные сокращения желчного пузыря. А если в нем есть камни, особенно крупные, это прямой путь к желчной колике, перфорации пузыря и желчному перитониту. С этими проблемами пациент попадет в реанимацию, желчный с камнями ему удалят, и проблема решится, но какой ценой?