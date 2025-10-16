Операцию при синдроме карпального канала можно провести в рамках государственной программы

Операцию при синдроме карпального канала можно провести в рамках государственной программы
Синдром карпального канала - одно из наиболее распространённых заболеваний, относящихся к компрессионным нейропатиям. Он возникает, когда на срединный нерв в области запястья оказывается давление. Карпальный канал - это узкий проход, окружённый костями и связками. Когда срединный нерв сжимается, появляются симптомы: онемение, покалывание и слабость в кисти и руке.
Повторяющиеся движения и проблемы с суставами запястья могут способствовать развитию заболевания. Правильное лечение помогает снять неприятные ощущения, устранить покалывание и вернуть руке нормальную подвижность. В запущенных случаях проводится синдром карпального канала операция, которая позволяет полностью устранить компрессию нерва.
Кто находится в группе риска?
Чаще всего синдром карпального канала диагностируют у женщин. Это связано с тем, что у женщин карпальный канал анатомически уже, чем у мужчин. Заболевания, такие как диабет, повышают риск повреждения нервов. Ревматоидный артрит и другие воспалительные процессы могут поражать сухожилия запястья и вызывать давление на срединный нерв. Также к факторам риска относится избыточный вес. Вероятность развития синдрома повышается при менопаузе, нарушении работы щитовидной железы, почечной недостаточности и лимфедеме. Значимую роль играет и наследственность.
Симптомы
Симптомы синдрома карпального канала развиваются постепенно. Сначала появляется лёгкое покалывание или онемение в пальцах или ладони, которые могут усиливаться и переходить в выраженные боли. Чаще всего страдают большой, указательный, средний и безымянный пальцы. Возможно ощущение слабости в руке, вызванное онемением или снижением силы мышц большого пальца, за которые отвечает срединный нерв. Если эти симптомы прогрессируют, рекомендуется операция при синдроме карпального канала, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение нерва.
Причины
Главная причина заболевания - давление на срединный нерв. Этот нерв проходит от предплечья через узкий канал в области запястья к кисти, обеспечивая чувствительность большого пальца и первых трёх пальцев (кроме мизинца). Перелом запястья может сузить канал и раздражать нерв, как и отёк при ревматоидном артрите. В большинстве случаев развитие заболевания связано с сочетанием нескольких факторов.
Лечение и возможности операции
В Латвии синдром карпального канала операция, а также хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена и других заболеваний кисти можно пройти в рамках государственной программы. Стоимость операции не превышает 40 евро.
Хотя не существует гарантированных способов полностью предотвратить синдром карпального канала, можно снизить нагрузку на руки и запястья, соблюдая профилактические меры.
Специалисты «Ādažu privātslimnīca» обладают большим опытом проведения операций при синдроме карпального канала. Индивидуальный подход, современное оборудование и профессионализм врачей обеспечивают пациентам успешное восстановление и возвращение к полноценной жизни без боли.