Операцию при синдроме карпального канала можно провести в рамках государственной программы

Чаще всего синдром карпального канала диагностируют у женщин. Это связано с тем, что у женщин карпальный канал анатомически уже, чем у мужчин. Заболевания, такие как диабет, повышают риск повреждения нервов. Ревматоидный артрит и другие воспалительные процессы могут поражать сухожилия запястья и вызывать давление на срединный нерв. Также к факторам риска относится избыточный вес. Вероятность развития синдрома повышается при менопаузе, нарушении работы щитовидной железы, почечной недостаточности и лимфедеме. Значимую роль играет и наследственность.