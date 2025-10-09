Фармацевт объясняет, почему осенью голос "садится" чаще и что с этим делать

"Голос - сложный и при этом хрупкий механизм, в котором согласованно работают легкие, голосовые связки и органы речи. Он появляется в тот момент, когда воздух из легких проходит через голосовые связки, заставляя их вибрировать и издавать звук. Голос подобен инструменту, заботиться о котором надо так же осознанно, как и о любом другом аспекте здоровья - он может уставать, бывает перегружен и нуждается в восстановлении. Этой осенью, с установлением холодной погоды и более частыми простудами, все больше людей испытывают проблемы с голосом. Однако причиной потери голоса не всегда бывает только простуда - на это может влиять целый ряд факторов. Поэтому важно обращать внимание на все, что влияет на здоровье нашего голоса, и вовремя его лечить", - объясняет фармацевт Зане Мелберга.