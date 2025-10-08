Не помогает, а вредит: исследование показало, что популярное обезболивающее может повышать риск сердечных болезней
Новые исследования поставили под сомнение эффективность популярного обезболивающего трамадола при хронических болях. Учёные из Дании выяснили, что препарат не только даёт слабый результат, но и повышает риск серьёзных побочных эффектов, включая болезни сердца. Медики предупреждают: его польза часто не оправдывает возможный вред.
Опиоидный препарат трамадол, часто прописываемый при умеренной и сильной боли, действительно обеспечивает кратковременное облегчение, однако новые исследования показали, что его польза при хронических болях «ограничена».
Датские учёные, проанализировавшие медицинские записи более 6500 пациентов, установили, что препарат повышает риск серьёзных побочных эффектов, включая заболевания сердца.
В статье, опубликованной в журнале BMJ Evidence Based Medicine, исследователи из Rigshospitalet в Копенгагене заявили, что потенциальный вред от трамадола «вероятно, перевешивает» его умеренные преимущества. Они рассмотрели 19 клинических исследований с участием пациентов, страдающих хронической болью, и пришли к выводу, что применение трамадола и подобных опиоидов следует свести к минимуму.
Врачи уже давно предупреждают: пациенты, которые месяцами ждут операций в системе NHS, часто вынуждены принимать трамадол и другие опиоиды слишком долго, подвергаясь риску зависимости.
Трамадол — одно из наиболее часто назначаемых опиоидных обезболивающих в Великобритании: ежемесячно выписываются сотни тысяч рецептов. В США он занимает 36-е место по популярности, более 16 миллионов назначений ежегодно.
Обычно трамадол назначают пациентам с умеренной или сильной болью после операций и травм, а также людям с хроническими заболеваниями — например, артритом или болями в спине.
В обзор вошли пять исследований, посвящённых воздействию трамадола на невропатическую боль — когда повреждены сами нервы, вызывая жгучие, стреляющие или покалывающие ощущения. Девять испытаний касались остеоартрита, четыре — хронических болей в спине, одно — фибромиалгии. Большинство пациентов принимали трамадол в виде таблеток от двух до шестнадцати недель. Хотя препарат действительно уменьшал боль, исследователи отметили, что эффект был незначительным и не оказывал реального влияния на самочувствие пациентов.
Кроме того, у принимавших трамадол вдвое чаще наблюдались побочные эффекты по сравнению с теми, кто получал плацебо. Среди них — боли в груди, сердечные заболевания и сердечная недостаточность, а также тошнота, головокружение, запоры и сонливость.
Исследователи написали: «Около 60 миллионов человек во всём мире сталкиваются с зависимостью от опиоидов. В 2019 году употребление наркотиков стало причиной примерно 600 000 смертей, почти 80% из которых были связаны с опиоидами, а четверть — с передозировкой».
Реагируя на эти данные, профессор Камила Хоторн, председатель Королевского колледжа терапевтов Великобритании, отметила: «Врачи общей практики прекрасно понимают, насколько изнуряющей может быть хроническая боль и как сильно она влияет на жизнь пациентов. В Великобритании терапевтам уже рекомендовано ограничивать, сокращать и по возможности прекращать назначение трамадола при хронической боли — и не назначать его новым пациентам. Лечение хронической боли часто затруднено, так как её причина не всегда очевидна, что делает выбор терапии непростым. Врачи всегда учитывают физические, психологические и социальные факторы, составляя индивидуальный план лечения. Часто он включает немедикаментозные подходы, но доступ к таким услугам, как клиники боли, остаётся неравномерным по стране».