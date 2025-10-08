Не помогает, а вредит: исследование показало, что популярное обезболивающее может повышать риск сердечных болезней

Реагируя на эти данные, профессор Камила Хоторн, председатель Королевского колледжа терапевтов Великобритании, отметила: «Врачи общей практики прекрасно понимают, насколько изнуряющей может быть хроническая боль и как сильно она влияет на жизнь пациентов. В Великобритании терапевтам уже рекомендовано ограничивать, сокращать и по возможности прекращать назначение трамадола при хронической боли — и не назначать его новым пациентам. Лечение хронической боли часто затруднено, так как её причина не всегда очевидна, что делает выбор терапии непростым. Врачи всегда учитывают физические, психологические и социальные факторы, составляя индивидуальный план лечения. Часто он включает немедикаментозные подходы, но доступ к таким услугам, как клиники боли, остаётся неравномерным по стране».