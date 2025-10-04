Петерис Апинис рассказал Otkrito.lv о проблеме, которая все больше беспокоит латвийских врачей

Однако в глобальном масштабе антибиотики являются наиболее критической областью чрезмерного использования. Антибиотики часто назначаются для лечения вирусных инфекций, против которых они неэффективны. Чрезмерное использование приводит к антимикробной резистентности, которая представляет собой глобальную угрозу для здоровья общества, поскольку лекарства перестают действовать на опасные бактерии. Кроме того, антибиотики являются классическим примером, когда одновременно существуют две проблемы: чрезмерное использование, когда пациенты или родители (детей) настаивают на применении антибиотиков при вирусных инфекциях, против которых они не помогают; а также – недостаточное использование, когда часть пациентов, у которых диагностирована бактериальная инфекция и назначен курс антибиотиков, прерывают его преждевременно, как только симптомы уменьшаются. Это вид недостаточного использования, который позволяет более сильным бактериям выжить и развить резистентность.