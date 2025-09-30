Что будет, если пить бокал пива каждый день

Алкоголь сначала расщепляется в желудке, стимулируя выработку пищеварительного сока. Он также влияет на скорость прохождения пищи, что может вызвать боли в животе, вздутие и диарею. При больших дозах алкоголь провоцирует воспаление кишечника, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и печени.