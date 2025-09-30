Что будет, если пить бокал пива каждый день
фото: Shutterstock
Изменения вы заметите не сразу.
Что будет, если пить бокал пива каждый день

Казалось бы невинная привычка, но последствия для здоровья могут быть серьёзными. Регулярное употребление пива может привести к серьезным изменениям в организме, включая нарушение сна, замедление потери веса, проблемы с пищеварением и обезвоживание.

Нарушение сна

Хотя пиво и другие алкогольные напитки вызывают расслабление и эйфорию, алкоголь негативно сказывается на работе мозга. В издании Sleep Medicine Reviews отмечается, что алкоголь в пиве замедляет рефлексы, ухудшает равновесие, память и качество сна.

Даже небольшое количество алкоголя задерживает начало фазы быстрого сна и сокращает её продолжительность. При употреблении алкоголя печень активизируется для его переработки, что часто приводит к прерывистому ночному сну.

Замедление снижения веса

Пиво попадает в печень при каждом употреблении, где алкоголь воспринимается как токсин. Если вы стремитесь похудеть, алкоголь способен замедлить процесс сжигания жира.

Печень фильтрует кровь и уничтожает вредные вещества, включая алкоголь. Однако при регулярном употреблении возможны необратимые повреждения органа.

Проблемы с пищеварением

Алкоголь сначала расщепляется в желудке, стимулируя выработку пищеварительного сока. Он также влияет на скорость прохождения пищи, что может вызвать боли в животе, вздутие и диарею. При больших дозах алкоголь провоцирует воспаление кишечника, нарушения работы желудочно-кишечного тракта и печени.

Кроме того, алкоголь негативно воздействует на кишечную микрофлору и проникает в слизистую оболочку, повышая риск заболеваний, включая алкогольную жировую болезнь печени.

Обезвоживание

Алкоголь в пиве способствует обезвоживанию организма. Почки, регулирующие баланс жидкости и электролитов, нарушают свою функцию под воздействием алкоголя, который также влияет на гормоны, контролирующие работу почек.

