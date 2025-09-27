Новый анализ доказал: кофе замедляет старение и воспаление печени

В среднем безопасной дозой считается до 400 мг кофеина в день — это примерно 3–4 чашки. Но переносимость индивидуальна: люди с чувствительностью к кофеину, сердечными проблемами или тревожностью могут столкнуться с побочными эффектами даже при небольших дозах. Среди них — учащенное сердцебиение, бессонница, изжога или расстройства пищеварения.