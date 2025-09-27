Новый анализ доказал: кофе замедляет старение и воспаление печени
Кофе может приносить печени заметную пользу, и это подтверждает крупный обзор, опубликованный в журнале Biochemical Pharmacology. Ученые проанализировали десятки лет эпидемиологических, клинических и лабораторных данных и пришли к выводу: регулярное употребление кофе помогает печени восстанавливаться, снижает воспаление и замедляет образование рубцов.
Почему кофе полезен для печени
Эффект напитка объясняется не только кофеином. В кофе содержатся хлорогеновая кислота и полифенолы, которые действуют как антиоксиданты и противовоспалительные вещества. По словам диетолога Мишель Роутенштейн, именно эти соединения помогают печени справляться с окислительным стрессом — процессом, который повреждает клетки, вызывает воспаление и связан с инсулинорезистентностью.
Регулярное употребление кофе может замедлить прогрессирование серьезных заболеваний, таких как фиброз, цирроз и даже рак печени. Кроме того, напиток положительно влияет на кишечный микробиом, а через него — и на работу печени, сообщается в исследовании.
Сколько кофе нужно?
Исследования показывают, что две чашки кофе в день уже дают ощутимую пользу. У людей с хроническим гепатитом С такой объем напитка снижает риск тяжелых повреждений печени и уменьшает вероятность развития цирроза и рака. У любителей кофе также ниже уровень печеночных ферментов (AST, GGT, ALT), что считается показателем лучшего состояния печени.
В среднем безопасной дозой считается до 400 мг кофеина в день — это примерно 3–4 чашки. Но переносимость индивидуальна: люди с чувствительностью к кофеину, сердечными проблемами или тревожностью могут столкнуться с побочными эффектами даже при небольших дозах. Среди них — учащенное сердцебиение, бессонница, изжога или расстройства пищеварения.
Важно учитывать и обратную сторону: более 5 чашек в день могут повышать уровень «плохого» холестерина и вызывать нарушения липидного обмена.
Пять способов, как кофе действует на печень
Учёные выделяют пять направлений:
- антиоксидантная защита,
- снижение воспаления,
- замедление образования рубцовой ткани,
- поддержка метаболизма,
- баланс кишечного микробиома.
Кофе полезен не только для печени
Роутенштейн отмечает, что умеренное потребление чёрного кофе может поддерживать и здоровье сердца, так как работа печени и сердца тесно связана. Но людям с сердечными заболеваниями или тем, кто принимает препараты вроде бета-блокаторов или антикоагулянтов, стоит обсудить допустимую дозу с врачом.