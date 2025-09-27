Доктор Апинис рассказал Otkrito.lv, насколько вреден парацетамол и кому нельзя его принимать

Нестероидные противовоспалительные средства бывают разными, с разным временем действия и разной продолжительностью эффекта. Большая часть обезболивающих средств, например, диклофенак, являются рецептурными лекарствами, их можно приобрести по рецепту врача. Рецептурные нестероидные противовоспалительные средства помогают предотвратить, например, остеоартрит и ревматоидный артрит. Правда, рецептурные лекарства в тот момент, когда по электронной рецептуре, выписанной врачом, их покупают в аптеке, превращаются в безрецептурные лекарства, то есть попадают в домашнюю аптечку. Насколько я заметил, рецептурные нестероидные противовоспалительные средства есть почти в каждой домашней аптечке и используются как безрецептурные лекарства — когда хочется, когда кто-то посоветует или позже — уже как известная зависимость от лекарств.