Доктор Апинис рассказал Otkrito.lv, насколько вреден парацетамол и кому нельзя его принимать
«Жители Латвии употребляют нестероидные противовоспалительные средства слишком часто», - пишет в своей статье для Otkrito.lv известный в Латвии врач Петерис Апинис.
Трамп против
Пресс-секретарь администрации Белого дома Каролина Левита заявила: «Все больше доказательств свидетельствует о связи между употреблением ацетаминофена во время беременности и аутизмом, поэтому администрация смело выпускает новые рекомендации по здоровью». В Латвии ацетаминофен известен как парацетамол.
На следующий день Всемирная организация здравоохранения заявила, что она отвергает утверждения администрации Трампа о том, что использование ацетаминофена во время беременности увеличивает риск аутизма, еще раз подчеркнув, что такая связь не подтверждается никаким научным консенсусом (это неправда — существуют различные, противоречивые консенсусы). В обширных исследованиях, включая крупномасштабные исследования последнего десятилетия, не было обнаружено никакой последовательной связи, заявила ВОЗ. И что важно – в своем заявлении она также повторно выразила поддержку вакцинации детей, давая понять (в подтексте), что атака на тайленол (препарат на основе парацетамола ) одновременно является атакой на вакцинацию.
Под давлением глобальной фармацевтической индустрии подобные заявления сделали многие организации и структуры, даже Латвийское государственное агентство по лекарственным средствам громким шепотом заявило: «В настоящее время нет новых доказательств, которые требовали бы изменения существующих рекомендаций по применению парацетамола беременными». Но для безопасности добавила: «Если парацетамол необходимо принимать во время беременности, следует использовать минимально эффективную дозу в течение как можно более короткого времени и как можно реже. Также важно, чтобы беременные женщины консультировались со своим врачом или фармацевтом по поводу приема любых лекарств».
Я решил написать в поддержку Дональда Трампа и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, что в чрезмерном употреблении лекарств, особенно во время беременности, нет ничего хорошего.
Цель статьи — дать понять читателям, что:
- жители Латвии употребляют нестероидные противовоспалительные средства слишком часто;
- парацетамол и нестероидные противовоспалительные средства опасны и вызывают желудочно-кишечные кровотечения, заболевания почек и печени, инфаркты и инсульты, а часто и смерть;
- тем, кто использует парацетамол и нестероидные противовоспалительные средства от лихорадки дольше 3 дней, а от боли – дольше 10 дней, обязательно нужно поговорить со своим семейным врачом;
- обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства входят в состав почти всех комбинированных лекарств, привычных со времен Советского Союза, которые ввозятся контрабандой из России и продаются «с рук» на Центральном рынке, причем эти лекарства часто являются подделками с неизвестным содержанием активного вещества;
- для мужчин нестероидные противовоспалительные средства в больших дозах означают импотенцию (невозможность эрекции), для женщин – проблемы с беременностью. То, что Трамп не сказал в своем заявлении, но очень уместно – женщинам не следует принимать тайленол уже на этапе планирования беременности.
Когда вреда больше
В любом случае нестероидные противовоспалительные средства не принесут плоду в организме беременной ничего хорошего, а, скорее, навредят. Основоположник современной медицины, швейцарский врач и алхимик Парацельс (1493–1541) сказал: «Лекарство отличается от яда только дозой».
В заявлении Трампа нет ничего нового — уже в 2021 году в глобальном консенсусном заявлении был подчеркнут «призыв к принятию мер предосторожности», рекомендуя беременным «уменьшить воздействие ацетаминофена», «используя минимальную эффективную дозу в течение как можно более короткого времени».
Мечта фармацевтической индустрии
Противовоспалительные или обезболивающие препараты являются наиболее важным и известным стандартом системы здравоохранения нашего века. Эти лекарства являются наиболее распространенным методом лечения большей части общих проблем со здоровьем (или устранения неприятных симптомов — боли или лихорадки). Эти лекарства в основном являются безрецептурными, то есть их назначают не только врачи, но и фармацевты, сами пациенты и их ближайшие родственники, соседи и реклама по радио. Нередко нестероидные обезболивающие средства очень эффективны, например, точная комбинация ибупрофена и парацетамола при лечении острой боли более эффективна, чем опиоидные обезболивающие препараты.
Общие преимущества использования безрецептурных обезболивающих средств заключаются в прямом и быстром доступе к лекарствам. Для покупки безрецептурных лекарств часто не требуется рецепт, их можно просто приобрести в аптеке. Это означает меньше посещений врачей, отсутствие опасений по поводу очередных «зависаний» электронной системы здравоохранения (e-veseliba), снижение затрат на систему здравоохранения.
Использование безрецептурных обезболивающих средств не является безобидным. Самый большой и значимый риск, связанный с использованием безрецептурных лекарств для обезболивания, — это неправильный самодиагноз, который не позволяет вовремя заметить тяжелые заболевания. Большой проблемой является повышенный риск взаимодействия с другими лекарствами, которые принимает пациент, если это взаимодействие имеет неблагоприятное воздействие. Исследования показывают, что пациенты, которые используют безрецептурные обезболивающие средства, как правило, недостаточно хорошо информированы об использовании этих лекарств и их неблагоприятном воздействии.
Два вида безрецептурных противовоспалительных и обезболивающих лекарств
Ацетаминофен (N-ацетил-п-аминофенол) или парацетамол широко используется в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. Он получается из каменноугольной смолы. Парацетамол ингибирует или подавляет синтез простагландинов, которые помогают передавать болевые сигналы и вызывают лихорадку, таким образом, парацетамол уменьшает боль и снижает повышенную температуру. Парацетамол не влияет на отечность и воспаление. По данным Всемирной организации здравоохранения, это препарат первого выбора для лечения боли и лихорадки во всем мире. Парацетамол кажется абсолютно безопасным средством, если его принимать достаточно редко и в умеренных дозах.
Но пациентам с заболеваниями печени, принимающим антикоагулянты, а также пациентам, употребляющим три или более алкогольных напитка в день, парацетамол опасен (опасен для жизни!). Чрезмерное употребление парацетамола ежегодно приводит в реанимационные отделения или гепатологические центры несколько десятков жителей Латвии, и часть из них умирает, поскольку не всем можно пересадить печень.
Вторая группа — нестероидные противовоспалительные средства. Нестероидные противовоспалительные средства действуют, блокируя синтез ферментов (циклооксигеназы 1 и циклооксигеназы 2), которые вызывают воспаление и боль как защитную реакцию организма.
Нестероидные противовоспалительные средства эффективно снимают боль, вызванную медленным и длительным повреждением тканей, например, боль в суставах при артрите. Нестероидные противовоспалительные средства также снимают общую или локальную боль, например, боль в спине, менструальную боль, зубную боль или головную боль. Существует довольно много широко известных неселективных нестероидных противовоспалительных средств, таких как диклофенак, ибупрофен, кетопрофен, мелоксикам, напроксен и оксапрозин. В большинстве европейских стран эти лекарства доступны как по рецепту, так и без рецепта. В случае хронической и длительной боли часто невозможно сразу найти подходящий препарат, поэтому в любом случае лучше доверить врачу замену одного нестероидного противовоспалительного препарата другим, чем увеличивать дозу неэффективного препарата.
Нестероидные противовоспалительные средства бывают разными, с разным временем действия и разной продолжительностью эффекта. Большая часть обезболивающих средств, например, диклофенак, являются рецептурными лекарствами, их можно приобрести по рецепту врача. Рецептурные нестероидные противовоспалительные средства помогают предотвратить, например, остеоартрит и ревматоидный артрит. Правда, рецептурные лекарства в тот момент, когда по электронной рецептуре, выписанной врачом, их покупают в аптеке, превращаются в безрецептурные лекарства, то есть попадают в домашнюю аптечку. Насколько я заметил, рецептурные нестероидные противовоспалительные средства есть почти в каждой домашней аптечке и используются как безрецептурные лекарства — когда хочется, когда кто-то посоветует или позже — уже как известная зависимость от лекарств.
Побочные эффекты
Наибольший риск осложнений и побочных эффектов имеют пациенты, которые длительно принимают обезболивающие и нестероидные противовоспалительные препараты для лечения хронических заболеваний.
Наиболее часто сообщаемыми побочными эффектами нестероидных противовоспалительных средств являются неприятные симптомы желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, боль в животе, вздутие живота, рвота, диарея или запор. Эти побочные эффекты обычно можно уменьшить, принимая лекарство во время еды или принимая нестероидные противовоспалительные средства вместе с препаратами, снижающими кислотность желудка.
Все нестероидные противовоспалительные средства могут вызывать кровотечение в пищеварительном тракте, чаще всего кровотечение из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, и это осложнение является опасным для жизни.
Другими очень частыми побочными эффектами нестероидных противовоспалительных средств являются головокружение, нарушение равновесия, потеря способности к концентрации, нарушения сна, головные боли. Эти побочные эффекты обычно уменьшаются при снижении дозы нестероидных противовоспалительных средств.
Однако здесь следует отметить, что при применении нестероидных противовоспалительных средств повышается риск сердечного приступа, инфаркта и инсульта, особенно у пациентов с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина и диабетом, в частности у курильщиков.
Риск сердечно-сосудистых проблем увеличивается при длительном и неконтролируемом применении нестероидных противовоспалительных средств, особенно у пациентов, которые уже перенесли сердечный приступ, операцию на сердце или инсульт.
При применении нестероидных противовоспалительных средств повышается риск сердечной недостаточности. Длительное применение нестероидных противовоспалительных средств может вызвать изменения сердечного ритма, повышение артериального давления и повреждение почек, а также оказать серьезное влияние на гормональную систему. Принимая нестероидные обезболивающие средства во время беременности, будущие мамы серьезно угрожают здоровью своего еще не родившегося ребенка.
Но с головными болями все еще хуже – регулярный прием обезболивающих препаратов приводит к еще более сильным головным болям. Прием этих таблеток 10–15 раз в месяц приводит к еще более частым и неприятным головным болям.
Ни в коем случае нестероидные противовоспалительные средства не должны принимать пациенты с диабетом, заболеваниями почек, заболеваниями печени, активной пептической язвой, гастроэзофагеальным рефлюксом, болезнью Крона и язвенным колитом, проблемами с свертываемостью крови (люди, у которых очень легко появляются синяки), высоким кровяным давлением, сердечной недостаточностью, инсультом или инфарктом в анамнезе.
Ни в коем случае нестероидные противовоспалительные средства не должны применяться пациентами старше 65 лет без согласования с лечащим врачом. Ни в коем случае нестероидные противовоспалительные средства не должны применяться пациентами, которые одновременно принимают варфарин, клопидогрел, кортикостероиды, фенитоин, циклоспорин, пробенецид, литий, а также лекарства для лечения артрита, диабета, высокого кровяного давления, сердечных заболеваний без согласования с семейным врачом.
Беременные женщины, пожалуйста, не принимайте обезболивающие и нестероидные противовоспалительные средства!
Фармацевтика хочет, чтобы каждый человек принимал таблетки ежедневно
Мировой опыт показывает, что потребление лекарств растет, когда рецептурные лекарства становятся безрецептурными, а продажа безрецептурных лекарств переносится из аптек в супермаркеты. Постоянная реклама убеждает людей, что употребление лекарств безвредно, правильно и даже полезно для здоровья. Подкупаются политики и бюрократы, которые успешно подчиняются требованиям глобального бизнеса.
Почему я утверждаю, что действия политиков в области непрямой рекламы парацетомола и нестероидных лекарств, а также попытки перенести их продажу из аптек в супермаркеты являются преступными и коррупционными? Если нестероидные противовоспалительные средства будут перенесены в супермаркеты или автозаправочные станции, оборот аптек сократится примерно на 10–15%, а остальные лекарства станут дороже. Дороже станут те лекарства, которые действительно спасают жизнь, поддерживают жизнь, лечат тяжелые заболевания, поскольку аптеки будут продолжать поддерживать стерильность, помещения, условия хранения лекарств, базы данных, длительно хранить те лекарства, которые назначаются и покупаются очень редко.
Во-вторых, вырастут цены на медицинские приборы, перевязочные материалы, инструменты. Хотя фармацевтическая промышленность сопротивляется исследованиям о совершенно необоснованном использовании лекарств, доказано, что нестероидные противовоспалительные средства уже сейчас большинство жителей Земли (в том числе беременные женщины) используют совершенно необоснованно. Перенос продаж нестероидных противовоспалительных средств в супермаркеты является косвенным заказом глобальной фармацевтической промышленности с целью увеличения объема продаж. Это попытка продать каждому жителю вместе с молоком и хлебом ибупрофен и парацетамол. Мировой опыт показывает, что чаще всего ибупрофен и парацетамол (если это разрешено законодательством страны) удается продать вместе с бензином в ночное время.
Современная медицина характеризуется мультиморбидностью (множественными заболеваниями пациента) и полипрагмазией (множественными лекарствами для одного пациента, которые часто используются бесконтрольно). Лекарства являются золотым стандартом современной медицины, но их использование должно быть контролируемым процессом, особенно если лекарства могут вызвать побочные эффекты, осложнения и даже смерть пациента. Повторю еще раз то, что еще в эпоху Просвещения сказал основатель современной медицины Парацельс (1493–1541): «Лекарства отличаются от яда только дозировкой».
В заключение – поддерживаю призыв Дональда Трампа сократить использование тайленола (парацетамола) беременными и разрешить его только под строгим контролем врача. Поскольку фармацевт не является гинекологом, он иногда не может своевременно порекомендовать беременной женщине отказаться от безрецептурных таблеток, капсул, сиропа, чая, комбинированного препарата (или всего этого вместе) с парацетамолом, поэтому я остаюсь при мнении, что парацетамол должен быть исключительно рецептурным лекарством.
Я посвящаю эту статью памяти своего друга, профессора Яниса Йиргенсона.