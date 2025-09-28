5 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый

1. Опасения по поводу холестерина преувеличены. Хотя холестерин и необходим для функционирования клеток, все же его излишне высокий уровень может со временем представлять серьезные риски для здоровья и даже угрожать жизни. Повышенный уровень холестерина продолжительно может оставаться незамеченным, откладываясь на стенках кровеносных сосудов в течение нескольких лет, постепенно все больше затрудняя ток крови, до тех пор как оболочка отложений может внезапно разорваться, образуя тромб и вызывая сердечный приступ или инсульт. Аналогичным образом повышенный уровень холестерина связан с рядом других заболеваний, таких как атеросклероз, повышенное кровяное давление и другие. Опасения по поводу холестерина совсем не преувеличены – они научно обоснованы и актуальны для каждого.