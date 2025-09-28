5 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Повышенный уровень холестерина и артериальное давление являются существенными факторами риска сердечных заболеваний, которые нередко упускаются из виду. В большинстве случаев они своевременно не диагностируются, и в обществе по-прежнему существует ряд различных мифов, которые препятствуют своевременным проверкам здоровья и необходимым улучшениям.
Какие мифы о холестерине – самые распространенные, и почему его называют "тихим убийцей", рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
"Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти в Латвии, причем в последние годы эти заболевания все больше поражают молодых людей. Значительную часть этих случаев можно было предотвратить, своевременно уделив внимание профилактике. Холестерин является существенным фактором риска, который способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний – откладываясь в кровеносных сосудах, он может способствовать образованию тромбов, заболеваниям периферических сосудов, вызывать ишемическую болезнь сердца или коронарную болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Недаром его называют "тихим убийцей" — повышенный уровень холестерина долгое время не вызывает явных признаков, но его последствия могут быть летальными. Заботясь о здоровье, питаясь сбалансированно и уделяя достаточно времени физической активности, можно не только снизить эти риски, но и сделать свою жизнь еще более качественной", – говорит фармацевт.
Что такое "хороший" и "плохой" холестерин?
Холестерин – это липид, один из жиров, который в основном синтезируется в печени, но также поступает в организм с пищей, например, с жирным мясом, маслом, яичными желтками и другими продуктами животного происхождения. Транспорт холестерина в кровотоке осуществляется с помощью липопротеинов, и они делятся на так называемый "хороший" и "плохой" холестерин.
"Плохой" холестерин – холестерин липопротеинов низкой плотности (ХЛНП). Риск сердечно-сосудистых или кардиоваскулярных заболеваний напрямую вызывает повышенный уровень ХЛНП, поскольку этот холестерин откладывается на внутренних стенках кровеносных сосудов. Тем самым сужает и закупоривает кровеносные сосуды, препятствуя крови снабжать организм кислородом и питательными веществами, а также способствует образованию атеросклеротических бляшек в артериях, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт.
"Хороший" холестерин – холестерин липопротеинов высокой плотности (ХЛВП). В свою очередь, "хороший" холестерин, или ХЛВП, помогает избавиться от "плохого" холестерина, или ХЛНП, транспортируя его из клеток крови обратно в печень, где он перерабатывается и выводится из организма. Баланс между "хорошим" и "плохим" холестерином имеет критическое значение для поддержания оптимального здоровья, поскольку холестерин в организме также выполняет ряд полезных функций, включая участие в процессах построения клеток, синтез гормонов (таких как эстроген и тестостерон) и витамина D, а также участие в выработке желчных кислот и переработке жиров.
5 распространенных мифов о холестерине
1. Опасения по поводу холестерина преувеличены. Хотя холестерин и необходим для функционирования клеток, все же его излишне высокий уровень может со временем представлять серьезные риски для здоровья и даже угрожать жизни. Повышенный уровень холестерина продолжительно может оставаться незамеченным, откладываясь на стенках кровеносных сосудов в течение нескольких лет, постепенно все больше затрудняя ток крови, до тех пор как оболочка отложений может внезапно разорваться, образуя тромб и вызывая сердечный приступ или инсульт. Аналогичным образом повышенный уровень холестерина связан с рядом других заболеваний, таких как атеросклероз, повышенное кровяное давление и другие. Опасения по поводу холестерина совсем не преувеличены – они научно обоснованы и актуальны для каждого.
2. Холестерин – проблема только для пожилых людей. В действительности повышенный уровень холестерина часто наблюдается у молодых людей, особенно если в семье были с ним проблемы, высокое кровяное давление, нездоровое питание или вредные привычки, такие как курение – негативное воздействие никотина также способствуют накоплению холестерина в кровеносных сосудах. Уровень холестерина в крови рекомендуется проверять регулярно, не реже одного раза в пять лет, а контролировать его необходимо, начиная с 20-летнего возраста.
3. У худых людей не может быть высокого уровня холестерина. Популярный миф заключается в том, что у людей с худым или нормальным телосложением уровень холестерина также является оптимальным. На самом деле, хотя избыточный вес повышает уровень холестерина, даже худые люди с генетической предрасположенностью, нездоровым питанием или малоподвижным образом жизни могут иметь проблемы с высоким уровнем холестерина.
4. Все люди с высоким уровнем холестерина должны принимать медикаменты. Не все люди с диагностированным повышенным уровнем холестерина должны принимать медикаменты. В большинстве случаев врач изначально рекомендует изменить образ жизни, который включает здоровое питание, регулярную физическую активность, контроль веса и отказ от курения. Медикаменты – статины назначают при очень высоком уровне холестерина или наличии дополнительных факторов риска, таких как заболевания сердца или диабет. Лечение всегда подбирается индивидуально, исходя из состояния здоровья пациента и факторов риска.
5. Если уровень холестерина – в норме, то нет необходимости в регулярных проверках. Даже если уровень холестерина соответствует норме, важно регулярно сдавать анализы крови, поскольку он может меняться в течение нескольких лет и изначально протекать без каких-либо внешних проявлений. Регулярные проверки позволяют своевременно выявить любые изменения и принять необходимые меры для предотвращения возможных проблем со здоровьем. Профилактические осмотры необходимы для поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.
Каким должен быть уровень холестерина?
Уровень холестерина можно определить, сдав анализ крови. Его целевые или оптимальные показатели для каждого человека могут различаться в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных факторов риска, например: возраст, пол, семейный анамнез и риски заболеваний. Чтобы определить соответствующие для себя целевые значения, проконсультируйтесь со специалистом здравоохранения!
"Для улучшения показателей уровня холестерина необходимо изменить ежедневные привычки и рацион – даже так можно снизить уровень холестерина на 10%. В меню следует ограничить потребление мяса, яиц, сливочного масла и других жиров животного происхождения, а больше употреблять жирную рыбу, оливковое масло, орехи и авокадо. Выведению холестерина способствуют богатые клетчаткой бобовые – фасоль, чечевица и горох, а также фрукты и овсяные отруби, так как в них содержится пектин. Рыба и рыбий жир, в свою очередь, содержат ценные жирные кислоты Омега-3, которые улучшают эластичность кровеносных сосудов, а фрукты, овощи и ягоды содержат фитостеролы, способствующие выведению холестерина. Фитостеролы также можно использовать и в виде пищевых добавок", – в заключении отмечает Алина Флейшмане, напоминая, что для своевременного предотвращения потенциальных рисков для здоровья необходимо регулярно проходить медицинское обследование, в том числе измерять артериальное давление и уровень холестерина.