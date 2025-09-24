О "полезном бокале вина" можно забыть - выводы ученых однозначны и безжалостны
Новое масштабное исследование британских и американских ученых показало, что даже умеренное употребление алкоголя наносит вред мозгу и повышает риск деменции, опровергнув миф о его якобы защитном воздействии.
Международная группа исследователей представила убедительные доказательства того, что употребление алкоголя в любых количествах наносит вред мозгу. Работа, опубликованная в авторитетном журнале BMJ Evidence-Based Medicine, основана на анализе данных свыше полумиллиона участников из двух стран. Ученые изучили информацию о 550 тысячах человек из США и Великобритании, применив современный метод менделевской рандомизации - этот генетический подход позволил установить более точную причинно-следственную связь между потреблением спиртного и развитием деменции.
Тревожные результаты
Данные показали прямую зависимость: каждая дополнительная порция алкоголя в неделю увеличивает вероятность развития деменции. Конкретные цифры впечатляют:
- От 1 до 3 дополнительных порций еженедельно повышают риск на 15%
- Генетическая склонность к алкогольной зависимости увеличивает опасность на 16%
- Никакого защитного воздействия даже минимальных доз обнаружено не было
Исследователи объяснили, почему ранее некоторые работы показывали мнимую пользу легкого употребления алкоголя. Оказалось, что люди с развивающейся деменцией интуитивно начинают пить меньше за годы до официального диагноза. Это происходит из-за ранних когнитивных изменений, которые еще не диагностированы, но уже влияют на поведение.
Глобальные перспективы
Результаты исследования особенно актуальны в свете прогнозов Всемирной организации здравоохранения. Эксперты предсказывают, что к 2050 году количество людей с деменцией достигнет 153 миллионов человек по всему миру.
Авторы исследования делают однозначный вывод: безопасной дозы алкоголя для здоровья мозга не существует. Они рекомендуют рассматривать ограничение употребления спиртного или полный отказ от него как важную стратегию предотвращения деменции.
Это открытие может кардинально изменить подход к профилактике когнитивных нарушений и заставить пересмотреть существующие рекомендации по "умеренному" употреблению алкоголя.