О "полезном бокале вина" можно забыть - выводы ученых однозначны и безжалостны

Международная группа исследователей представила убедительные доказательства того, что употребление алкоголя в любых количествах наносит вред мозгу. Работа, опубликованная в авторитетном журнале BMJ Evidence-Based Medicine, основана на анализе данных свыше полумиллиона участников из двух стран. Ученые изучили информацию о 550 тысячах человек из США и Великобритании, применив современный метод менделевской рандомизации - этот генетический подход позволил установить более точную причинно-следственную связь между потреблением спиртного и развитием деменции.