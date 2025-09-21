Больше, чем прыщи: как помочь подростку справиться с акне и сохранить уверенность в себе
Именно тогда, когда внешность кажется самым важным, а подросток стремится обрести уверенность в себе, вдруг появляется акне. Хотя некоторым это не доставляет серьезных огорчений, у большинства подростков эти заметные проблемы с кожей могут вызвать беспокойство и подорвать уверенность в себе. Поэтому родителям важно вовремя заметить это и быть рядом, чтобы помочь справиться с акне не только физически, но и на эмоциональном уровне, говорит фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Отнеситесь к проблеме акне серьезно
В подростковом возрасте гормональные колебания усиливают работу сальных и потовых желез, из-за чего кожа становится более жирной. В такой среде легче размножаются бактерии, вызывая воспалительные высыпания или прыщи. Кроме того, поры могут закупориваться, в них собирается кожное сало, ороговевшие клетки кожи и грязь, образуя черные точки или комедоны. Следует помнить, что акне - это не просто результат "грязной кожи", а общность биологических процессов, поэтому подросток не виноват в его появлении. Родителям важно проявить интерес и помочь, а не успокаивать тем, что "прыщи сами пройдут". Такое отношение может принести больше вреда, чем пользы. Если ждать, пока прыщи пройдут сами собой, то может существенно пострадать кожа лица подростка и его уверенность в себе. Лечение рекомендуется начинать своевременно, так как это поможет предотвратить усиление сыпи, а также уменьшит риск воспаления, образования рубцов или пигментации, что в дальнейшем может серьезно повлиять на будущую жизнь подростка, отмечает фармацевт. Особое внимание следует уделять мальчикам, ведь они не так часто, как девочки проявляют интерес к уходу за лицом и могут смириться с состоянием кожи, поэтому родителям важно следить за ними и объяснять, почему важен регулярный уход за лицом.
Помогите выбрать правильные средства
Фармацевт Зане Мелберга отмечает, что найти подходящие средства для ухода за лицом в аптеках легко, ведь они имеют цветовой код в зависимости от типа кожи лица. У подростков преимущественно жирная или комбинированная кожа, и предназначенные для этих типов кожи средства имеют зеленую маркировку на упаковке. Розовым цветом обозначены средства для чувствительной кожи, а синим - для сухой. Однако, если вы не уверены, то перед покупкой лучше проконсультироваться с фармацевтом.
Что искать в составе косметики? Выбирая средства для ухода за кожей лица подростка, лучше всего делать это вместе с самим подростком, позволив ему самому участвовать в выборе и принятии решения о том, какими средствами пользоваться - сывороткой, кремом, флюидом или очищающей пенкой и желе. Для подростковой кожи, склонной к образованию акне, рекомендуется искать ингредиенты с мягким очищающим действием, например, средства с салициловой кислотой, бензоилпероксидом, альфа-гидроксикислотами или азелаиновой кислотой, помогающими очищать поры и уменьшать воспаление. Не менее важны и успокаивающие вещества, такие как алоэ вера, ниацинамид или масло чайного дерева, уменьшающие покраснение и раздражение.
Чего следует избегать? Фармацевт советует избегать средств, которые могут закупорить поры и сделать кожу более жирной, например, продуктов с маслом какао, вазелином или тяжелыми маслами. Не рекомендуется также использовать средства со спиртами или абразивные скрабы, так как они могут раздражать кожу, усиливать воспаление и обострять высыпания акне.
Декоративная косметика - на что обратить внимание? Иногда молодые девушки, чтобы скрыть прыщи и покраснение, выбирают более дешевые альтернативы декоративной косметики, не обращая внимание на состав. Всегда следует убедиться в наличии на продукте маркировки "некомедогенно". Это значит, что косметика не закупоривает поры и не ухудшает состояние кожи. Макияж в конце дня всегда надо смывать - нельзя ложиться спасть, не сняв его, так как грязь и остатки косметики могут вызвать усиление воспалительных процессов. Для смывания косметики рекомендуется выбирать мягкие средства, такие как мицеллярная вода, мыльные очищающие лосьоны или кремообразные очищающие средства с успокаивающими ингредиентами, например, алоэ вера, гиалуроновой кислотой или ниацинамидом, помогающими сохранять кожу чистой и увлажнять ее, одновременно уменьшая раздражение.
Следите за эффективностью продуктов
В уходе за кожей важен не только выбор правильного средства, но и его регулярное использование, с соблюдением указанной последовательности. Обычно первые улучшения становятся заметны уже через несколько недель, но, если состояние кожи не улучшилось, это не значит, что все было сделано напрасно. В таком случае рекомендуется обратиться к дерматологу, который поможет подобрать более подходящие средства и даст совет по дальнейшему уходу за кожей. Зане Мелберга отмечает, что, если симптомы акне не улучшаются, не надо одновременно пробовать все новые средства - смешивание разных ингредиентов может вызвать раздражение кожи. Здесь особенно полезен принцип "чем меньше, тем лучше" - эффективнее будет последовательно использовать несколько подходящих средств и, в случае необходимости, проконсультироваться со специалистом.
Обратите внимание на ежедневные привычки подростка
Здоровье кожи зависит не только от средств по уходу за лицом - важны также питание и образ жизни. Излишнее употребление сахара и переработанных продуктов особенно часто может приводить к ухудшению симптомов акне, поэтому родители могут помочь, поощряя сбалансированное питание. Если же подросток привередлив в еде, не получает питательные вещества в достаточном количестве, чувствует себя уставшим или подвержен стрессу, можно подумать о дополнении рациона витаминами и минералами. Питание непосредственно влияет не только на состояние кожи, но также на иммунную систему, уровень энергии и способность противостоять трудностям. "Для подростков особенно важны витамины группы В, магний, цинк, кальций, железо и витамин D. Во время напряженного учебного года, экзаменов или в моменты эмоционального напряжения могут помочь содержащиеся в рыбьем жире омега жирные кислоты EPA и DHA, помогающие поддерживать нормальную работу сердца и мозга", - отмечает фармацевт Мелберга.
Подростку нужна также эмоциональная поддержка
"Акне часто становится для подростков дополнительным стрессом и может влиять на их самооценку, - объясняет Зане Мелберга. - Родителям важно быть рядом, выслушивать переживания молодого человека и не критиковать его внешний вид. Поддержка и позитивное отношение помогут подростку чувствовать себя в безопасности и будут способствовать здоровой самооценке. Предлагайте искать решения вместе, говорите о здоровом образе жизни и напоминайте, что состояние кожи не влияет на то, насколько ценным и способным является молодой человек".