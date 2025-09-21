Больше, чем прыщи: как помочь подростку справиться с акне и сохранить уверенность в себе

В подростковом возрасте гормональные колебания усиливают работу сальных и потовых желез, из-за чего кожа становится более жирной. В такой среде легче размножаются бактерии, вызывая воспалительные высыпания или прыщи. Кроме того, поры могут закупориваться, в них собирается кожное сало, ороговевшие клетки кожи и грязь, образуя черные точки или комедоны. Следует помнить, что акне - это не просто результат "грязной кожи", а общность биологических процессов, поэтому подросток не виноват в его появлении. Родителям важно проявить интерес и помочь, а не успокаивать тем, что "прыщи сами пройдут". Такое отношение может принести больше вреда, чем пользы. Если ждать, пока прыщи пройдут сами собой, то может существенно пострадать кожа лица подростка и его уверенность в себе. Лечение рекомендуется начинать своевременно, так как это поможет предотвратить усиление сыпи, а также уменьшит риск воспаления, образования рубцов или пигментации, что в дальнейшем может серьезно повлиять на будущую жизнь подростка, отмечает фармацевт. Особое внимание следует уделять мальчикам, ведь они не так часто, как девочки проявляют интерес к уходу за лицом и могут смириться с состоянием кожи, поэтому родителям важно следить за ними и объяснять, почему важен регулярный уход за лицом.