Почему возраст 40 лет критичен для суставов?

- Традиционная медицина не знает, каким образом можно уменьшить износ хряща. Во всех указаниях по уменьшению износа хряща упоминается соразмерная физическая активность, зарядка, мышечный баланс, хороший мышечный тонус. По мере старения, особенно после 70 лет, мышечный тонус, если не делать зарядку, довольно быстро исчезает. Это приводит к перегрузке суставов; кроме того проходят к сожалению неконтролируемые дегенеративные процессы. Соответственно, «ходовая», или опорно-двигательный аппарат страдает довольно основательно, он просто не может восстановиться и быть в хорошем состоянии. Это очень актуально в наше время, так как люди живут дольше. Максимально необходима хорошая физическая форма, но после 70 лет достичь ее довольно сложно. Около сорока – последний момент, когда нужно начать думать о своём теле, ведь именно в этом возрасте эти дегенеративные процессы актуализируются. Если упустить этот момент и начать делать зарядку в 70 лет, будет сложно вернуть нормальную физическую форму, соответствующую этому возрасту.