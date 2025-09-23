Почему возраст 40 лет критичен для суставов?
Боль в суставах часто работает для нас предупреждающим сигналом: «Ой, ой, неужели возраст?!» О том, сколько в этом предположении правды и как правильно действовать, мы спросили опытного травматолога-ортопеда АНДРЕЯ ПЕРЕДИСТОГО. Доктор – учредитель и председатель правления клиники ORTO, одной из специализаций которого является распространенное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.
БОЛЬ – ЭТО СИГНАЛ SOS
- О чем говорит боль в суставе?
- Любая проблема в суставе проявляется болью. То есть, человек начинает замечать, что что-то не так, когда у него появляется боль. Боль может быть разной: острой, тупой, хронической, периодической, постоянной, и это в большой мере зачастую влияет и на то, насколько точный диагноз можно поставить пациенту.
- Каковы самые частые причины появления боли в суставах?
- Причин много и они разные. Их можно разделить на две большие группы. У людей помоложе причины в основном связаны с травмами или перенагрузками, у пожилых людей же в основе боли чаще всего лежат естественные дегенеративные процессы. Остеоартрит – это процесс, который происходит в суставах часто в связи со старением. Боль также может быть связана с разного рода системными заболеваниями, например, ревматоидным артритом. Поэтому, отправляясь к врачу, очень важно собрать анамнез – подробный рассказ пациента или близких о том, как появилась боль, при каких обстоятельствах, была травма или не было ее, как боль развивалась.
- Нужны ли дополнительные исследования?
- В наше время доступны разные дополнительные исследования, в том числе рентген, магнитный резонанс, компьютерная томография, ультрасонография. Часто люди, приходя к врачу, уже прошли разные исследования. К сожалению, нередко те исследования, которые пациент прошел до того, как попал в поле зрения специалиста, не являются адекватными. Поэтому я рекомендую все же дождаться осмотра у специалиста и только тогда принять решение, какие конкретные исследования нужно пройти пациенту.
- Стоит ли беспокоиться о деформациях или ограничении подвижности суставов даже без боли?
- Если боли нет, люди часто терпят и ограничения подвижности, и деформации, как бы странно это ни было. Если это происходит постепенно, человек часто адаптируется и длительное время игнорирует эти проблемы. Однако деформации и ограничения подвижности обычно появляются при серьёзных диагнозах. На ранних стадиях этого обычно не происходит, за исключением ситуаций, когда суставы были травмированы.
МЫ И НАШИ ПРИВЫЧКИ
- Какие аспекты образа жизни вредны для здоровья суставов?
- Образ жизни влияет на здоровье суставов – как и всего тела. Чрезмерное или неправильное питание может привести к лишнему весу, чрезмерная физическая активность – например, если заниматься спортом больше, чем нужно, – может естественным образом привести к перегрузке суставов. Курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни — всё это может вредить суставам.
- Что делают чрезмерные нагрузки?
- Представьте себе машину, на которой все время ездят на повышенных оборотах, на огромной скорости; однозначно и двигатель убивается быстрее, и ходовая. Человек не сильно отличается, и с возрастом способность человека восстанавливаться снижается, потому любая перегрузка, в том числе лишний вес, вызывает необратимые изменения. Особенно в суставах и нижних конечностях.
- Малоподвижность – плохо, перегрузка – тоже, где баланс?
- Физическая активность нужна. Как та, которая приносит позитивные физические ощущения, так и та, которая обеспечивает психологическое удовлетворение. Однако многим нравятся виды спорта, которые не всегда подходят их возрасту. Есть занятия, где действительно нужно смотреть, например, трудно представить 75-летнего боксера на ринге, в то же время легко представить человека этого возраста, занимающегося на сеансе физиотерапии или в тренажёрном зале.
МЫШЦЫ И СОСУДЫ
- Вы особенно подчеркиваете значение зарядки – почему?
- Традиционная медицина не знает, каким образом можно уменьшить износ хряща. Во всех указаниях по уменьшению износа хряща упоминается соразмерная физическая активность, зарядка, мышечный баланс, хороший мышечный тонус. По мере старения, особенно после 70 лет, мышечный тонус, если не делать зарядку, довольно быстро исчезает. Это приводит к перегрузке суставов; кроме того проходят к сожалению неконтролируемые дегенеративные процессы. Соответственно, «ходовая», или опорно-двигательный аппарат страдает довольно основательно, он просто не может восстановиться и быть в хорошем состоянии. Это очень актуально в наше время, так как люди живут дольше. Максимально необходима хорошая физическая форма, но после 70 лет достичь ее довольно сложно. Около сорока – последний момент, когда нужно начать думать о своём теле, ведь именно в этом возрасте эти дегенеративные процессы актуализируются. Если упустить этот момент и начать делать зарядку в 70 лет, будет сложно вернуть нормальную физическую форму, соответствующую этому возрасту.
- Как мышечный тонус связан с хрящем?
- Состояние мышц важно, так как, тренируя мышцы, мы стабилизируем суставы, улучшаем кровообращение у суставов, а также замедляем дегенеративные процессы в хрящах, то есть износ хряща. Основой основ здоровья суставов является состояние мышечного аппарата и кровоснабжение, состояние сосудов. Поэтому сосуды также играют очень важную роль. Один из возможных необратимых процессов в теле – сужение сосудов. Повышенный холестерин в крови приводит к тому, что пропускная способность сосудов уменьшается, соответственно, кислород доставляется к тканям в недостаточном количестве, и от этого страдают и мягкие ткани, и кости, и поверхности суставов и т. д. Чтобы поддерживать сосуды в нормальном качестве, в принципе, единственное и самое важное – это вовремя начать – как бы странно это ни звучало – заботиться о своём теле. Очень хороший пример – йоги. Как выглядят люди, регулярно занимающиеся йогой? Независимо от возраста и проблем с суставами они очень хорошо могут адаптироваться к этим проблемам со своим мышечным аппаратом.
ПРОЦЕСС ИЗНОСА НЕ ОСТАНОВИТЬ
- Как лечится износ, воспаление хряща?
- Как лечится износ, воспаление хряща?

- Износ хряща вылечить нельзя. Но воспаление можно – противовоспалительными лекарствами, физиопроцедурами, медикаментозными блокадами и другими доступными манипуляциями. Если есть проблемы с суставами, конкретно с хрящами, на это нельзя не обращать внимание. Регулярно – по крайней мере раз в два-три года – следует посещать травматолога-ортопеда для проведения соответствующих исследований.
Зная, что такое хрящ и какова физиология хряща, сложно представить, насколько серьёзно мы можем повлиять на состояние поверхностей суставов. Ничего плохого от приема коллагена не может произойти, может быть только лучше, и хрящ – не единственная ткань, где коллаген необходим. Однако, если повреждения сустава необратимы и есть показания к эндопротезированию, нельзя надеяться, что пищевые добавки снимут боль – сустав придётся протезировать. К сожалению, эта проблема не решена настолько, чтобы человек мог прожить со своим суставом всю жизнь без замены. Хотя возможность существует – всё зависит от того, когда остеоартрит появился, насколько человек хочет качественно жить и т. д.
- Но процесс износа продолжится?
- С возрастом бороться сложно. Если этот процесс уже начался и связан с возрастными изменениями, то там мы много поменять не можем, возможно, можем лишь замедлить этот процесс. Контролируемый вес, соразмерная физическая нагрузка, регулярная зарядка, излечиваемые сопутствующие заболевания, если таковые имеются, – вот правильная модель поддержания здоровья суставов. И как можно меньше стресса – больше отдыхать, меньше работать!