"В 41 год я поняла: или сейчас, или никогда!" Марика делится эмоциональным опытом медицинского оплодотворения
Марика рассказала Jauns.lv, что долгое время вместе с супругом они пытались завести ребёнка, но ничего не получалось. И несмотря на заверения гинекологов, что «с ней всё в порядке», шли годы… Сначала пять, потом десять, и Марика осознала, что ей уже 41 и мечта о ребёнке может так и не сбыться.
Марика признаётся, что её путь к прибавлению в семье был полон испытаний. Впервые она забеременела в 17 лет и прямо в свой день рождения родила дочь. Хотя ребёнок появился очень рано, она с любовью растила девочку и даже не могла представить, что дорога к следующим детям окажется такой трудной.
Через несколько лет Марика снова забеременела, но, к сожалению, сохранить беременность не удалось. Вскоре распались и отношения с отцом дочери. Но судьба послала ей нынешнего мужа, с которым они уже прожили вместе 21 год.
«Мы с мужем очень хотели общего ребёнка, но всё никак не получалось. Я ходила к нескольким гинекологам, и все говорили одно и то же: со мной всё в порядке, просто надо подождать подходящего момента. Но прошло пять лет… потом десять… и я поняла, что время пролетело, а мне уже 41. В тот момент я осознала: или у нас будет ребёнок сейчас, или никогда!» — делится Марика.
Врач посоветовала донорскую яйцеклетку или готовый эмбрион
«Врач предложила мне другие варианты — можно было взять донорскую яйцеклетку или уже готовый эмбрион. Но я очень, очень хотела именно своего ребёнка. Я тяжело переживала эту ситуацию и не могла перестать плакать».
Она признаётся, что процесс оказался не только эмоционально тяжёлым, но и финансово изнурительным. На тот момент Марике было 41, а на государственную поддержку могут рассчитывать лишь женщины до 40 лет. «За полгода мне понадобилось 13 тысяч евро. Я работала на двух работах, а муж уехал на заработки за границу. Счета приходили, платежи нужно было вносить, и при этом надо было ещё жить… Финансово я не могла позволить себе пройти этот процесс повторно», — рассказывает она.
Врач решилась на иной разговор
«Врач стала меня успокаивать и сказала, что теперь будет говорить со мной не как врач, а как женщина, — вспоминает Марика. — Она предложила рискнуть и подсадить оба эмбриона [по которым не было данных о состоянии], но предупредила, что беременность может вовсе не наступить. А если и наступит, дети могут родиться больными. Но я рискнула — и мне подсадили оба эмбриона!»
«Пришёл день переноса. Процедура прошла успешно, показатели были хорошие — всё выглядело обнадёживающе. А затем наступил самый трудный этап — двухмесячное ожидание, пока можно будет сделать повторные генетические анализы. Эти два месяца казались бесконечными: каждый день тянулся мучительно долго, а каждая мысль ударяла в сердце».
«И вот 26 июня, сразу после Янова дня, врач прислала мне SMS: “У тебя будут два здоровых мальчика”. В тот момент я закричала от счастья. Казалось, что весь этот тяжёлый путь стоил того!» — делится Марика.
Беременность была тяжёлой, а роды преждевременными
Однако радость чередовалась со страхами: беременность протекала очень тяжело. «На 19-й неделе у меня открылся шейка матки, и организм начал “готовиться” к родам. Врач назначила полный постельный режим — вставать можно было только в туалет. Врачи молились, чтобы я дотянула хотя бы до 30-й недели, но получилось лишь до 28-й. Тогда и начались роды».
Оба сына родились недоношенными, но выжили. «Первый месяц был критическим, и первые два месяца жизни мальчики провели в инкубаторах. У них были многочисленные кровоизлияния, трудности с дыханием, отсутствовал сосательный рефлекс, так как он формируется только к 30-й неделе», — рассказывает Марика. У неё самой молоко так и не появилось.
«Я осталась с мальчиками в больнице и каждый день по три часа с каждым из них мы проводили вместе, лёжа рядом. Сначала их кормили через зонд, потом постепенно они начали восстанавливаться и научились сосать», — говорит она.
Сначала Марика боялась момента выписки: казалось, что детям всё время нужен кто-то из врачей рядом. Но медики её успокаивали: пока хотя бы к одному из мальчиков будут подключены трубочки, их не выпишут. «Так мы и восстанавливались, и только незадолго до Рождества врачи наконец дали зелёный свет и сказали, что можем ехать домой».
«Дома я всё время плакала!»
Отвечая на вопрос, как проходило её восстановление после родов, Марика признаётся, что это было нелегко. «Пока я была в больнице, мне казалось, что всё в порядке. Но спустя полгода меня всё время одолевали слёзы. Я вспоминала картины из больницы и не могла это пережить».
«У меня не было родителей, которые могли бы помочь, муж был в отъезде, и я чувствовала себя очень одинокой. Но мне очень помогала дочь — навещала меня и поддерживала эмоционально. Сейчас я уже могу говорить об этом спокойнее, но ещё год назад не могла сдержать эмоций…» — говорит Марика.
«Многие женщины боятся ЭКО!»
Сегодня её жизнь с двумя маленькими детьми очень насыщенная. «Сначала мы просыпались каждые три часа, два раза в день выходили гулять. Была строгая рутина, и это большая ответственность — заботиться о двух детях одновременно».
На вопрос, стало ли со временем легче, Марика смеётся: «Такого момента пока не было! Я думала, будет проще, когда они начнут ходить. Но когда они пошли, уследить за двумя было очень сложно — они разбегались в разные стороны. Сейчас им уже три года, и они начали играть, но очень активные и часто ссорятся из-за игрушек, даже несмотря на то, что у них всё одинаковое».
«Но при этом они замечательные мальчики — умные и сообразительные, — говорит Марика. — Я думаю, что многие женщины боятся пройти через медицинское оплодотворение. Но я уверена, что это того стоит, и бояться нечего. Если бы мне пришлось пройти через ЭКО ещё раз — я бы согласилась без сомнений!»