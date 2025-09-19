"В 41 год я поняла: или сейчас, или никогда!" Марика делится эмоциональным опытом медицинского оплодотворения

«Мы с мужем очень хотели общего ребёнка, но всё никак не получалось. Я ходила к нескольким гинекологам, и все говорили одно и то же: со мной всё в порядке, просто надо подождать подходящего момента. Но прошло пять лет… потом десять… и я поняла, что время пролетело, а мне уже 41. В тот момент я осознала: или у нас будет ребёнок сейчас, или никогда!» — делится Марика.