Свекла вместо таблетки? Обнаружен натуральный способ снизить давление

Гипертония остаётся одной из самых распространённых проблем современности, и поиск действенных методов снижения артериального давления продолжает оставаться приоритетом для медицины и науки. Одним из перспективных направлений считается использование продуктов, богатых нитратами — таких как свёкла, шпинат и сельдерей. Недавние исследования подтверждают, что свекольный сок способен существенно снижать давление, особенно у пожилых людей, а также благоприятно влиять на микробиом ротовой полости, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.