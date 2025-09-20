Свекла вместо таблетки? Обнаружен натуральный способ снизить давление
Гипертония остаётся одной из самых распространённых проблем современности, и исследования показывают, что продукты, богатые нитратами — такие как свёкла, шпинат и сельдерей — могут эффективно снижать артериальное давление и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Контроль давления: что объединяет свёклу, шпинат и сельдерей
Гипертония остаётся одной из самых распространённых проблем современности, и поиск действенных методов снижения артериального давления продолжает оставаться приоритетом для медицины и науки. Одним из перспективных направлений считается использование продуктов, богатых нитратами — таких как свёкла, шпинат и сельдерей. Недавние исследования подтверждают, что свекольный сок способен существенно снижать давление, особенно у пожилых людей, а также благоприятно влиять на микробиом ротовой полости, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Свекольный сок: влияние на давление и микрофлору рта
В исследовании, опубликованном в Free Radical Biology and Medicine, участвовали две группы: 36 человек в возрасте 65–80 лет и 42 участника 18–30 лет. Все имели нормальное давление, но у старшей группы оно было выше среднего.
В течение трёх этапов по две недели участники поочерёдно принимали:
- концентрированный свекольный сок с высоким содержанием нитратов (140 мл в день),
- плацебо — свекольный сок без нитратов,
- полоскали рот антисептическим раствором.
Между этапами делались двухнедельные перерывы для восстановления микробиома.
Результаты показали, что у пожилых при употреблении сока с нитратами систолическое давление снизилось в среднем на 7 мм рт. ст. У молодых изменений не зафиксировали. Анализ микробиома рта выявил сокращение вредных бактерий, таких как Prevotella, и рост полезных микроорганизмов, что улучшало метаболизм нитратов и повышало уровень нитритов в крови — ключевого вещества, расширяющего сосуды.
Как работают нитраты из свёклы и других овощей
Свёкла, шпинат, сельдерей, кейл и фенхель содержат природные нитраты. В ротовой полости бактерии превращают их в нитриты, которые в желудке преобразуются в оксид азота — мощный вазодилататор. Оксид азота расширяет сосуды, улучшая кровоток и снижая давление.
Здоровый микробиом рта критически важен: без достаточного количества полезных бактерий превращение нитратов происходит менее эффективно, уменьшая пользу от нитратсодержащих продуктов.
Дополнительные свойства свёклы
Свёкла не только снижает давление, но и обладает другими полезными эффектами:
- богата клетчаткой, поддерживающей пищеварение и здоровье кишечника,
- содержит антиоксиданты, уменьшающие воспаление и риск хронических заболеваний,
- источник фолатов и калия, важных для работы сердца,
- улучшает функцию митохондрий, повышая выносливость и энергетический обмен клеток.
Рекомендации по употреблению
Для положительного эффекта достаточно пить от 70 до 250 мл свекольного сока в день (примерно один стакан). Свёкла не заменяет медикаментозное лечение, назначенное врачом, но может стать полезным дополнением к комплексной терапии и здоровому образу жизни.