Не лечить или глушить симптомы болезни? Фармацевт объясняет, как не навредить себе осенью
Осенью закрытые помещения, рабочие коллективы и общественные места становятся идеальной средой для распространения различных вирусов. В результате значительно возрастает риск заражения респираторными заболеваниями, особенно на рабочих местах и в местах общего пользования, а дополнительными факторами риска являются усталость и стресс, которые ослабляют иммунитет.
Как объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане - для поддержания здоровья и работоспособности профилактика и осознанный режим дня имеют критическое значение.
"Распространению вирусов на рабочих местах и в общественных местах чаще всего способствует не один конкретный фактор, а недостаточный комплекс мер предосторожности и профилактики. Наиболее распространёнными ошибками являются выход на работу при лёгких, но заразных симптомах начала заболевания, недостаточная дезинфекция рук и поверхностей, а также плохая вентиляция помещений, которую также следует обеспечивать и в холодное время года. Также в коллективе могут отсутствовать чёткие указания, как поступать при возникновении признаков заболевания и когда безопасно оставаться дома, чтобы не только позаботиться о себе, но и защитить других от заболевания. Переутомление, недостаток отдыха и недостаточное внимание к вопросам личной профилактики также могут существенно повлиять на способность организма защищаться от вирусов. В результате инфекции могут распространяться особенно стремительно", - поясняет фармацевт.
Не игнорируйте ни своё, ни чужое самочувствие
Незначительные изменения в самочувствии нередко оставляют без внимания, однако именно на ранних стадиях заболевания вирус обычно наиболее заразен. Кроме того, незначительное повышение температуры тела - в диапазоне от 37,0 до 37,5 °C - часто не воспринимается как значимый сигнал, хотя именно оно может свидетельствовать о развитии воспалительного или инфекционного процесса. Наиболее частыми ранними симптомами заболевания являются усталость, головная боль, слабость, небольшое повышение температуры, сухой или раздражающий кашель, боль или першение в горле, а также насморк, чихание или заложенность носа. При появлении этих симптомов рекомендуется оценить свое самочувствие, избегать перегрузок и, по возможности, оставаться дома - это простая, но важная часть профилактики как для себя, так и для своих коллег.
Проветривайте помещения и мойте руки
В закрытых, плохо проветриваемых помещениях - ограничена циркуляция воздуха, поэтому частицы вирусов могут дольше и в большей концентрации сохраняться в воздухе. Чем дольше люди находятся в одном помещении без вентиляции, тем выше становится риск заражения, особенно в сезон респираторных вирусов. Даже 5-10 минут активного проветривания несколько раз в день могут значительно снизить риск заражения.
В свою очередь, гигиена рук является одним из наиболее эффективных способов снизить распространение вирусов и бактерий через поверхности общего пользования, например: дверные ручки, кнопки лифта, перила, выключатели или клавиатуры. При прикосновении к лицу немытыми руками возбудители болезни могут легко проникнуть на слизистые оболочки и привести к инфицированию. Рекомендуется мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно перед едой и после посещения общественных мест.
Потребляйте достаточное количество воды, в том числе и на работе
Хорошо увлажненная слизистая оболочка носа и горла способна эффективнее задерживать и нейтрализовать вирусы, однако во время отопительного сезона сухой воздух способствует высыханию слизистой оболочки, поэтому достаточное потребление жидкости особенно важно для поддержания естественной защиты организма. Даже небольшое обезвоживание может снижать способность организма бороться с инфекциями, увеличивать усталость, вызывать головные боли и негативно влиять на концентрацию внимания. Ежедневно рекомендуется регулярно, еще до возникновения жажды, пить воду или теплые несладкие напитки, например, травяные чаи. Полезными для иммунитета будут тёплые напитки с лимоном, имбирём, клюквой или мёдом, которые помогут поддержать здоровье слизистых оболочек и окажут дополнительное антиоксидантное и противовоспалительное действие.
Укрепляйте иммунитет
Крепкая иммунная система формируется в течение долгого времени на основе сбалансированного питания, качественного сна, достаточной физической активности и снижения стресса. Для дополнительной поддержки можно оценить еще и уровень микроэлементов в организме, особенно витамина D, витамина C, цинка и селена, недостаток которых может ослабить защитные силы организма и повысить восприимчивость к инфекциям. Если эти вещества не поступают в организм в остаточном количестве вместе с пищей, проконсультировавшись с фармацевтом или врачом, можно рассмотреть возможность приёма пищевых добавок или растительных средств, таких как эхинацея, бузина или лакрица, которые могут помочь поддержать нормальную иммунную реакцию и здоровье дыхательных путей.
"Во время сезона вирусов важна не только сама инфекция, но и то, как мы с ней справляемся. Как полное отсутствие лечения в надежде, что "пройдёт само по себе", так и подавление симптомов без целенаправленного лечения могут продлить течение болезни и истощить ресурсы организма. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом для оценки применяемых лекарств, поскольку некоторые препараты могут содержать одни и те же действующие вещества, например, парацетамол, и, таким образом, существует риск передозировки. Чтобы ускорить выздоровление, рекомендуется снизить физическую и эмоциональную нагрузку, потреблять достаточное количество жидкости, высыпаться и, если симптомы не проходят в течение нескольких дней, проконсультироваться с семейным врачом. Вопреки интенсивному ритму жизни, время на восстановление не тратится впустую - оно является вложением в скорейшее и полноценное возвращение к работе с хорошим самочувствием и достаточным запасом энергии", - в заключение напоминает Алина Флейшмане.