Не лечить или глушить симптомы болезни? Фармацевт объясняет, как не навредить себе осенью

"Во время сезона вирусов важна не только сама инфекция, но и то, как мы с ней справляемся. Как полное отсутствие лечения в надежде, что "пройдёт само по себе", так и подавление симптомов без целенаправленного лечения могут продлить течение болезни и истощить ресурсы организма. Рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом для оценки применяемых лекарств, поскольку некоторые препараты могут содержать одни и те же действующие вещества, например, парацетамол, и, таким образом, существует риск передозировки. Чтобы ускорить выздоровление, рекомендуется снизить физическую и эмоциональную нагрузку, потреблять достаточное количество жидкости, высыпаться и, если симптомы не проходят в течение нескольких дней, проконсультироваться с семейным врачом. Вопреки интенсивному ритму жизни, время на восстановление не тратится впустую - оно является вложением в скорейшее и полноценное возвращение к работе с хорошим самочувствием и достаточным запасом энергии", - в заключение напоминает Алина Флейшмане.